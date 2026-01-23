Un an de Trump : annus horribilis des médias

Ils ne s’en remettent pas. Le Trump nouveau est arrivé, et il est bien pire que le précédent pour nos médias. Ils n’avaient pas prévu sa victoire et avaient même annoncé sa défaite. Mais cette erreur répétée n’a aucun impact sur leurs analyses. Ils n’ont pas d’esprit critique, puisqu’ils ont, par définition, raison sur tout. Leur rage impuissante est un motif jubilatoire – comme on dit sur BFM – de satisfaction un peu malsaine, avouons-le.

Pierre Boisguilbert

Le fait de se réjouir du souffle trumpien sur la bien-pensance ne doit cependant pas empêcher de s’interroger sur son comportement et ses objectifs. Il est vrai que son abandon des manifestants iraniens, comme celui de ses alliés kurdes, ne plaide pas en sa faveur. Il est vrai aussi que le Groenland, terre de Vikings qui ont découvert l’Amérique avant Colomb en passant par le sol canadien, est historiquement plus rattaché à l’Europe qu’à l’Amérique. On peut regretter que, du Canada à l’immense Louisiane, une Amérique française n’ait pas résisté aux appétits territoriaux des Anglo-Saxons britanniques, puis américains. Ah, si l’Amérique du Nord ressemblait au Québec !

Il faudra un jour rendre justice, sur ce point également, à Napoléon III. Il souhaitait le retour de l’Europe en Amérique du Nord – dont le Mexique fait partie – afin de contrer la montée en puissance prévisible des États-Unis à la sortie de la guerre de Sécession en 1865. Mais l’histoire a suivi un autre chemin, et Trump est aujourd’hui à la tête de la superpuissance, comme Rome le fut jadis.

Trump imperator donc depuis un an. Mais où veut-il aller ? s’interroge la presse française, qui ne lui reconnaît aucun mérite… Même CNews a du mal à s’en démarquer, c’est dire !

Un an après la seconde investiture de Donald Trump, bilan avec Arnaud Miranda pour Radio France, auteur de Les Lumières sombres. Comprendre la pensée néoréactionnaire (Gallimard), et Christine Ockrent, qui publie Trump de A à Z, un premier dictionnaire (Denoël). On comprend que le bilan ne sera pas bon. Christine Ockrent, qui lors de la première candidature de Trump avait déjà affirmé, sur le ton sentencieux qu’on lui connaît, qu’il n’avait aucune chance d’être élu.

Voilà leur pensée. Christine Ockrent évoque les politiques anti-intellectualistes de Donald Trump. Selon elle, « Trump s’est toujours senti méprisé par l’élite new-yorkaise et, paradoxalement, par les élites de l’immobilier. Depuis son retour il y a un an, son équipe applique à la lettre le Project 2025, mis au point par la Heritage Foundation, ce qui traduit une volonté de vengeance idéologique vis-à-vis des universités d’élite. Sous prétexte de lutter contre l’antisémitisme et le wokisme, l’équipe de Trump s’est acharnée sur les Ivy Leagues, qui, selon leur niveau de réserves financières, ont été ou non capables de résister. »

Pour Arnaud Miranda, la rupture incarnée par le courant néoréactionnaire se manifeste notamment dans la politique étrangère américaine : « On a expurgé l’universalisme moral ; il ne reste plus qu’un impérialisme brut, mercantile, avec deux empires qui se font face, les États-Unis et la Chine, sans droit international pour les réguler. »

Partout, on souligne les ratés de Trump et ses extravagances. Une année de dérives fascisantes résumerait la plupart des analyses, synthétisées parfaitement par Libération sur l’immigration : « À Minneapolis, épicentre de la contestation de la politique migratoire du président américain, ainsi que dans d’autres grandes villes, des milliers d’Américains ont battu le pavé contre une année noire lors d’une manifestation “Stop ICE Terror”. »

Voilà en réalité pourquoi ils haïssent Trump : sa lutte contre la criminalité passe par une lutte impitoyable contre l’immigration illégale. C’est cela qu’il faut diaboliser, car c’est le point faible, en France, de la propagande de l’idéologie médiatique.

C’est bien plus important pour nous que l’avenir de « quelques arpents de neige », comme le disait – à tort, hélas – Voltaire en son temps.

23/01/2026