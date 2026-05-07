Mélenchon, futur président ou futur remplacé ?

Jean-Luc Mélenchon est donc, pour la quatrième fois, candidat à l’élection présidentielle. Il s’est autoproclamé au nom de la nécessité. Mais s’il a pris tout le monde de vitesse, il y a sans doute une autre raison : Mélenchon a peur d’être « grand remplacé ». Il occupe les médias pour ne pas laisser la place à d’autres, plus « nouvelle France » que lui. « Cours, camarade, le nouveau monde est derrière toi. »

Pierre Boisguilbert

Une fracture ethnique en vue à gauche ?

Jean-Luc Mélenchon ne l’a peut-être pas remarqué, mais il est un homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans — et même de plus de 70 ans. Certes, il est né à Tanger et se croit maghrébin, mais il parle d’un Maghreb tout de même encore très colonial. Le nouveau peuple dans lequel il se reconnaît ne le reconnaît pas vraiment. Ni Rima Hassan, ni Bally Bagayoko ne peuvent se reconnaître en lui. Mélenchon ne se rend pas compte, semble-t-il, que pour certains de ses électeurs, il est un « Bwana ».

L’électorat de Mélenchon est double et sera vite irréconciliable. D’un côté, les blancs, les bobos gauchos et les petits blancs laissés pour compte, entre drogue et rave party. De l’autre, les « racisés » qui veulent imposer à une France qu’ils haïssent les codes de leurs cultures d’origine et des traditions à l’opposé des comportements des autres camarades électeurs. Les insoumis sont de plus en plus soumis à l’islamisme combattant, aux indigénistes, aux anticoloniaux. Le courant genré y est minoritaire, sinon en voie de diabolisation.

Mélenchon est donc un caméléon sur une couverture écossaise dont le roi serait, bien sûr, Idi Amin Dada. Il est pour le « grand remplacement », mais il a toutes les caractéristiques d’un futur « grand remplacé ». Il le sait, bien sûr, et il joue son va-tout : soit il sera élu grâce à son pari démographique, soit ce sera un nouvel échec et il sortira du jeu politique avant d’en être expulsé.

Un candidat sur la sellette permanente

Mais ira-t-il jusque-là ? Oui, sans doute, si sa campagne se passe bien. Mais s’il dégringole dans les sondages, ou si la perspective d’une victoire au second tour devient impossible — et même peut-être la qualification — on peut penser que d’autres ambitions se manifesteront, qui déjà s’impatientent. Le « líder máximo » peut-il être remplacé ? Mélenchon a joué avec le feu ; il risque d’être brûlé avant le grand soir dont il rêve. Il se prend pour Robespierre, mais son électorat, lui, rêve de Toussaint Louverture. C’est plus dangereux pour lui que la concurrence des effacés.

Les défenseurs de l’initiative « Front populaire 2027 » se réunissaient dans une salle du 20e arrondissement de Paris pour tenter de faire subsister l’idée d’une primaire de la gauche non mélenchoniste afin de désigner un candidat commun pour la prochaine présidentielle. Mais, entre la candidature tonitruante de Jean-Luc Mélenchon deux jours plus tôt, les tergiversations socialistes et le refus de Raphaël Glucksmann (Place publique), le processus semble aujourd’hui dans l’impasse, au grand dam des participants.

Peu avant 20 heures, Lucie Castets, Clémentine Autain, François Ruffin, Marine Tondelier et les autres partisans de l’union de la gauche sont accueillis par des applaudissements et des « Unité ! Unité ! » lancés par des militants. Le patron du PS, Olivier Faure, est également présent, malgré les pressions internes de ses opposants qui tentent d’enterrer le processus. « Il y a des débats au PS sur le processus pour faire l’unité ou sur le périmètre, mais ce qui compte, c’est qu’à la fin la gauche soit unie. On est tous d’accord pour faire revivre la gauche plurielle », veut croire Maximilien, 21 ans, membre des Jeunes Socialistes, rapporte 24 Heures.

L’espoir fait vivre ; il ne manque plus que l’appel à Hidalgo ou à Hollande.

Les effacés sont remplacés depuis longtemps par les futurs remplacés.

Pauvre gauche.

Pierre Boisguilbert

07/05/2026