CNN et la fin de l’ordre mondial médiatique

CNN, fleuron de la propagande wokiste pendant des années, voire des décennies, pourrait bien être rachetée par un conglomérat conservateur. Une révolution médiatique et idéologique qu’évoque Pierre Boisguilbert.

Polémia

CNN, une chaine orientée déologiquement

Il n’est plus besoin, en 2026, d’être branché sur CNN pour suivre une guerre du Golfe en direct. En 2003, les rédactions, de manière assez servile d’ailleurs (camp du bien oblige), se contentaient de relayer le récit de CNN, qui était celui du Pentagone. CNN était alors le symbole de la mondialisation médiatique.

La chaîne américaine est l’une des plus largement diffusées dans le monde, avec la BBC, où elle reste dominante, même si, aux États-Unis mêmes, elle a perdu de son audience et de sa superbe, notamment face à la conservatrice Fox News. On notera au passage l’inexistence de la France et, plus largement, de l’information francophone dans ce paysage global.

CNN demeure cependant une chaîne anti-Trump, progressiste, souvent qualifiée de « wokiste » et parfois tiers-mondiste. Et pourtant, cela pourrait ne pas durer. Comme l’ordre mondial démocrato-libéral s’est effondré, l’ordre mondial médiatique symbolisé par CNN semble, lui aussi, sur sa fin annoncée.

Vers un changement de paradigme ?

Comme cela a été annoncé, le géant du streaming Netflix ne rachètera pas Warner Bros. Discovery, laissant ainsi la voie libre à Paramount pour s’emparer du groupe de cinéma et de télévision dont fait partie CNN. Or, le patron de Paramount est proche de Donald Trump. Horreur et abomination pour certains.

Plusieurs médias américains ont fait part — souligne Le Monde — de l’anxiété qui traverse les journalistes de la pionnière des chaînes d’information en continu, face au risque d’une reprise en main par le conglomérat de la famille Ellison, proche de Donald Trump.

Le journal vespéral constate : « La lame de fond qui bouleverse le paysage médiatique américain vient de toucher un nouveau mastodonte du journalisme, CNN, pionnière des chaînes d’information en continu dans le monde. Le groupe de médias, qui possède le site Internet CNN.com et de nombreuses déclinaisons à l’international, appartient aux studios Warner Bros Discovery, qui vont être rachetés par Paramount Skydance. Le conglomérat de la famille Ellison, proche de Donald Trump, a emporté, vendredi 27 février, la guerre des enchères face à Netflix, le géant du streaming. »

Et l’on voit bien où est le problème, selon ses détracteurs : « CNN va donc passer sous le giron de Paramount, comme, avant elle, la chaîne généraliste CBS. Cette association de deux groupes télévisés majeurs offre une position médiatique dominante à la famille Ellison, et particulièrement au fils, David, patron du studio. »

C’est justement le sort de CBS ces derniers mois qui fait craindre une reprise en main musclée à CNN. David Ellison a remodelé la direction de CBS en nommant Bari Weiss à la tête de l’information. Cette journaliste d’opinion a fondé le site conservateur The Free Press (racheté au passage par Paramount Skydance), après avoir travaillé aux pages Débats du Wall Street Journal, puis à celles du New York Times, qu’elle avait quittées en 2020 en dénonçant le prisme « woke » du journal.

Une inquiétude que l’on retrouve dans La Tribune : « Des organisations de défense de la liberté de la presse s’interrogent aussi sur le devenir de CNN, une chaîne parfois critique de la politique de Donald Trump. Or, le père du PDG de Skydance n’est autre que Larry Ellison, le fondateur d’Oracle, l’une des plus grandes entreprises de gestion de bases de données, mais aussi un proche du président américain. Selon des informations du Wall Street Journal, le fils aurait promis quelques mois plus tôt à des membres de l’administration Trump de réorganiser la chaîne d’information. »

Une chaîne « parfois critique », c’est vraiment peu dire… « Totalement hostile » serait plus approprié.

Ce qui se passe aux États-Unis, et donc au niveau mondial, serait comparable à une situation où, en France, BFM TV serait rachetée par un groupe proche de celui de Bolloré. Un coup dur supplémentaire porté à ce que certains perçoivent comme la domination arrogante d’une idéologie médiatique de gauche cherchant à formater l’opinion à l’échelle de la planète. Une bonne nouvelle, donc en résumé.

Pierre Boisguilbert

02/03/2026