Aux USA, la fabrique de l’ennemi pour faire taire la droite

Symbole de la sphère de gauche aux États-Unis, le Southern Poverty Law Center est en train d’apparaître pour ce qu’il est : non un rempart contre l’extrémisme, mais une machine à le faire exister pour mieux en vivre. Pendant des années, cette officine a sali et marginalisé la droite au nom du Bien. Et si les marchands de vertu prospéraient surtout sur la fabrication de l’ennemi ? Analyse de Balbino Katz.

Polémia

Fabriquer l’extrémisme pour mieux s’enrichir

Depuis plusieurs décennies, une partie du débat public occidental s’organise autour d’un phénomène rarement étudié pour lui-même, l’apparition d’organisations privées ou para-publiques qui se présentent comme gardiennes de la démocratie, arbitres du discours légitime et vigies chargées de repérer les signes annonciateurs de l’extrémisme. Aux États-Unis, aucune structure n’a mieux incarné cette fonction que le Southern Poverty Law Center, longtemps perçu comme une autorité morale dans la lutte contre le racisme, la violence politique et les groupes radicaux.

Pendant des années, son nom fut prononcé avec une forme de respect automatique. Le SPLC semblait appartenir à cette catégorie d’institutions dont la légitimité ne se discute plus. Son histoire, liée à la lutte contre le Ku Klux Klan dans le Sud profond, lui avait conféré une réputation de rigueur et de courage civique. Les médias reprenaient avec révérence ses analyses, les administrations consultaient ses rapports, les grandes entreprises s’appuyaient sur ses classifications. Peu à peu, l’organisation avait cessé d’être un simple acteur militant pour devenir une référence quasi institutionnelle.

Or l’actualité américaine vient fissurer cette image avec une brutalité inattendue. Le SPLC fait désormais l’objet d’une inculpation fédérale d’une gravité inhabituelle. Le dossier présenté devant la justice ne porte pas sur une erreur comptable ni sur une querelle idéologique. Il décrit un système dans lequel une organisation collectant des fonds pour lutter contre la droite aurait, selon les procureurs, financé de manière clandestine certains des milieux qu’elle dénonçait publiquement.

Cette affaire mérite d’être examinée avec sérieux, non seulement parce qu’elle concerne une institution majeure de la vie intellectuelle américaine, mais parce qu’elle révèle un mécanisme plus profond. Elle oblige à s’interroger sur le rôle véritable de ces structures devenues, au fil du temps, les gestionnaires officiels de la stigmatisation politique.

Une magistrature morale sans contre-pouvoir

Le Southern Poverty Law Center ne s’est pas contenté, au fil des décennies, de poursuivre des groupes « violents » devant les tribunaux. Son influence s’est progressivement étendue à l’ensemble du paysage culturel et institutionnel américain. Il publiait des rapports, dressait des cartographies de la « haine », formait des enseignants, conseillait des journalistes et fournissait aux administrations des outils d’analyse du « radicalisme», mais uniquement à droite.

À mesure que cette influence grandissait, une forme de pouvoir inédit s’installait. Le SPLC ne jugeait pas seulement les actes. Il désignait les intentions, classait les idées, hiérarchisait les opinions. Ses listes de groupes qualifiés de « haineux » étaient progressivement devenues des instruments de régulation morale.

Dans un système démocratique, une telle position est considérable. Elle revient à disposer d’un droit implicite de séparation entre les opinions admises et celles qui doivent être placées à distance. Une organisation privée se trouvait ainsi investie d’une fonction quasi judiciaire, sans les contraintes du contradictoire, sans contrôle institutionnel réel, sans responsabilité politique directe.

Ce glissement n’a pas été brutal. Il s’est effectué lentement, presque naturellement, porté par la confiance que lui accordaient les médias complices et les institutions obéissantes. À mesure que les sociétés occidentales développaient une sensibilité accrue aux questions de discrimination, de « haine » ou de radicalisation, le besoin d’experts de la vigilance morale augmentait. Le SPLC occupa cet espace avec une efficacité remarquable.

Une accusation qui change la perspective

L’acte d’accusation fédéral bouleverse aujourd’hui cette construction.

Selon les procureurs américains, le SPLC aurait organisé entre 2014 et 2023 un système de paiements occultes destinés à rémunérer des informateurs liés à des organisations extrémistes. Ces informateurs, désignés comme « field sources », auraient été financés au moyen de circuits bancaires dissimulés, de sociétés fictives et de transferts complexes destinés à masquer l’origine réelle des fonds.

Le document judiciaire décrit un mécanisme particulièrement troublant. Une partie de l’argent collecté auprès des donateurs aurait servi à rémunérer des individus occupant des fonctions importantes dans des groupes dits « suprémacistes », néo-nazis ou klanistes. Certains auraient participé à des événements politiques sensibles, d’autres auraient joué un rôle actif dans des réseaux militants tout en entretenant une relation financière avec l’organisation censée les surveiller.

L’accusation ne consiste pas seulement à dire que le SPLC infiltrerait des milieux radicaux, pratique courante dans les domaines du renseignement ou de la recherche. Elle affirme que cette infiltration se serait accompagnée d’un financement durable, parfois important, de ces mêmes milieux.

La nuance est cruciale. Il ne s’agirait plus d’observer l’extrémisme mais, indirectement, de contribuer à sa survie.

Le danger comme ressource économique

Ce point éclaire une dimension rarement évoquée, la logique économique de la dénonciation.

Le SPLC dispose d’un patrimoine financier considérable, alimenté par des décennies de fructueuses campagnes de dons. Son discours public repose sur une idée simple, la « haine » progresse, les groupes extrémistes se multiplient, la démocratie doit être protégée.

Dans cette perspective, la menace constitue la condition même de la mobilisation. Une organisation vivant de la lutte contre un danger structurel dépend, en partie, de la permanence de ce danger.

La question devient alors délicate. Que se passe-t-il lorsqu’une institution construit son existence sur la nécessité d’identifier continuellement de nouveaux ennemis ?

L’histoire des bureaucraties enseigne que toute structure tend naturellement à préserver les conditions de sa propre utilité. Une administration chargée de lutter contre la pauvreté dépend de l’existence de la pauvreté. Une organisation spécialisée dans la surveillance de la haine dépend, elle aussi, de la persistance de ce qu’elle combat.

Dans ce contexte, la frontière entre vigilance sincère et économie de la peur peut progressivement s’effacer.

Les conséquences concrètes sur la droite américaine

L’influence du SPLC ne relevait pas seulement du registre symbolique. Pendant des années, sa célèbre « Hate Map » a produit des effets très réels sur les organisations conservatrices américaines.

Être classé par le SPLC ne signifiait pas simplement subir une critique. Cela entraînait souvent des conséquences immédiates. Des groupes conservateurs ou religieux ont vu leurs partenariats suspendus, leurs financements remis en question, leurs relations bancaires fragilisées.

Certaines grandes entreprises ont utilisé les classifications du SPLC comme référence implicite pour déterminer avec qui elles pouvaient ou non collaborer. Des associations ont été exclues de programmes de dons automatiques, non à la suite d’une condamnation judiciaire, mais parce qu’un label idéologique suffisait à déclencher un réflexe de prudence.

Cette mécanique a produit une forme de marginalisation indirecte. Une organisation labellisée devenait progressivement difficile à soutenir. Les donateurs hésitaient, les partenaires se retiraient, les salles annulaient des conférences. Dans plusieurs cas, les responsables d’associations ont dû recourir à des campagnes d’urgence ou engager leurs propres ressources personnelles pour maintenir leur activité.

Le phénomène allait bien au-delà du débat intellectuel. Il touchait à la capacité même d’exister dans l’espace public.

Une influence qui modifie le climat politique

Il faut mesurer ce que produit, à long terme, un système de classification morale.

Lorsqu’une organisation devient capable de définir qui appartient au champ du discours légitime, elle agit nécessairement sur le comportement collectif. Les journalistes évitent certaines voix. Les universités hésitent à accueillir certains intervenants. Les entreprises préfèrent rompre un partenariat plutôt que de courir un risque réputationnel.

Ce climat ne repose pas sur l’interdiction explicite. Il fonctionne par anticipation. Les acteurs économiques, culturels ou institutionnels intègrent eux-mêmes la logique de prudence. Ils pratiquent une forme d’autocensure préventive.

Ce mécanisme produit ce que les Américains appellent un chilling effect, une réduction silencieuse de l’espace de parole. Certaines opinions cessent d’être discutées non parce qu’elles ont été réfutées, mais parce qu’elles deviennent coûteuses à défendre.

Le passage du symbole à la violence

Une autre critique adressée au SPLC concerne les effets indirects de ses labellisations.

L’exemple le plus connu demeure la fusillade de 2012 contre le siège de la Family Research Council à Washington. L’auteur de l’attaque expliqua avoir consulté les ressources du SPLC avant de choisir sa cible.

Le SPLC condamna évidemment cet acte. Pourtant, la question soulevée par cet épisode demeure troublante. Lorsqu’une institution investie d’une forte autorité morale désigne de manière répétée certains groupes comme dangereux ou haineux, contribue-t-elle à produire un climat où la violence devient pensable ?

Il ne s’agit pas d’établir une responsabilité juridique directe. Il s’agit d’observer une dynamique sociale. Dans un univers politique fortement polarisé, les mots agissent. Les classifications, lorsqu’elles deviennent permanentes, peuvent être interprétées comme une justification morale implicite.

Le précédent allemand

L’Allemagne offre, sur ce point, un parallèle particulièrement éclairant. Là-bas, la question ne se pose pas à travers une organisation privée comparable au SPLC, mais par l’intermédiaire de l’appareil d’État lui-même, et plus précisément du renseignement intérieur.

Au début des années 2000, les autorités allemandes engagèrent une procédure d’interdiction contre le NPD, parti nationaliste considéré comme incompatible avec l’ordre constitutionnel. Le gouvernement fédéral, le Bundestag et le Bundesrat espéraient obtenir une condamnation claire devant la Cour constitutionnelle. Le dossier semblait solide, tant la classe politique allemande apparaissait unie dans la volonté d’écarter ce mouvement de la vie publique.

Pourtant, l’affaire prit une tournure inattendue. En 2003, la Cour interrompit la procédure, non parce qu’elle jugeait le parti inoffensif, mais parce qu’elle considéra que l’État avait compromis lui-même la validité de son accusation.

Les services de renseignement intérieurs, le Verfassungsschutz, avaient en effet infiltré le parti à un degré exceptionnel. Des informateurs, les fameux V-Leute, occupaient parfois des positions importantes dans l’organisation. Ils assistaient aux réunions, participaient à la rédaction de textes, contribuaient à la stratégie et, selon certains observateurs, influençaient parfois les orientations internes.

La Cour estima alors qu’une difficulté fondamentale apparaissait. Comment distinguer ce qui relevait réellement de la volonté propre du parti et ce qui avait été encouragé, facilité ou amplifié par la présence d’agents liés à l’État ? Lorsqu’un appareil public participe à la vie interne d’une organisation qu’il souhaite ensuite faire interdire, la frontière entre observation et intervention devient instable.

Cette décision demeure l’une des plus significatives de l’histoire constitutionnelle allemande récente. Elle rappela qu’une démocratie ne peut condamner un adversaire politique en s’appuyant sur une réalité qu’elle a elle-même contribué à modeler.

Ce précédent continue aujourd’hui de hanter les débats allemands. La relation conflictuelle entre l’AfD et le renseignement intérieur prolonge, sous une autre forme, les interrogations apparues lors du procès NPD.

Depuis plusieurs années, le Verfassungsschutz tente de justifier une surveillance renforcée de certaines composantes du parti, en invoquant la prévention de l’extrémisme. Les dirigeants de l’AfD contestent ces classifications devant les tribunaux et réclament une plus grande transparence sur les méthodes utilisées.

Le cœur du conflit porte moins sur les opinions elles-mêmes que sur les moyens employés pour les surveiller. Les avocats du parti soupçonnent le recours à des informateurs présents dans certains réseaux militants, notamment numériques. À plusieurs reprises, des juridictions ont suspendu ou ralenti certaines procédures, exigeant un examen plus rigoureux des conditions dans lesquelles les renseignements avaient été collectés.

L’affaire allemande montre ainsi combien la surveillance politique peut devenir ambiguë lorsqu’elle cesse d’être purement passive. Plus l’observateur s’approche de l’objet qu’il étudie, plus il risque d’en modifier la trajectoire.

Le parallèle avec l’affaire américaine devient alors particulièrement instructif. Dans un cas, une organisation privée est accusée d’avoir alimenté, financièrement ou indirectement, les milieux qu’elle dénonçait. Dans l’autre, un appareil étatique est soupçonné d’avoir contribué à produire les comportements qu’il présente ensuite comme justification de sa surveillance.

La différence est institutionnelle, mais la logique reste comparable. Dans les deux situations, le pouvoir de désigner l’extrémisme s’accompagne d’un risque, celui de devenir, consciemment ou non, partie prenante du phénomène que l’on prétend observer.

L’économie politique de la dénonciation

Il existe, dans les démocraties contemporaines, un phénomène rarement décrit avec précision, l’émergence d’un véritable marché de la vigilance idéologique. Ce marché ne produit ni biens matériels ni richesses visibles. Il produit des catégories, des classements, des alertes, des signaux d’alarme. Il vit de la capacité à désigner des menaces, à repérer des dérives, à établir des frontières morales entre ce qui peut être admis et ce qui doit être dénoncé.

Dans ce système, certaines organisations acquièrent progressivement une fonction particulière. Elles ne se contentent plus d’observer la vie publique, elles deviennent des médiateurs entre le réel et sa perception. Elles expliquent quels groupes sont inquiétants, quels discours méritent la surveillance, quelles idées doivent être tenues à distance.

Leur rôle peut paraître nécessaire dans des sociétés fragmentées où la peur de la radicalisation occupe une place croissante. Pourtant, ce pouvoir possède une caractéristique singulière, il tend naturellement à s’autojustifier.

Une institution chargée de détecter l’extrémisme dépend, dans une certaine mesure, de l’existence permanente de cet extrémisme. Plus le danger paraît diffus, plus la vigilance semble indispensable. Plus la menace est perçue comme omniprésente, plus ceux qui prétendent la surveiller renforcent leur légitimité.

Ce mécanisme n’implique pas nécessairement une intention cynique. Il correspond à une logique structurelle. Toute organisation tend à préserver les conditions qui rendent sa mission nécessaire. Une bureaucratie se consolide en démontrant son utilité. Une institution morale s’affermit en rappelant continuellement les périls qu’elle combat.

À mesure que cette dynamique s’installe, un déplacement subtil s’opère. Le danger cesse d’être uniquement un problème à résoudre. Il devient également une condition de fonctionnement.

C’est ici que surgit une interrogation plus profonde. Lorsqu’une organisation construit son influence autour de la dénonciation d’ennemis idéologiques, peut-elle conserver une neutralité complète vis-à-vis de leur existence ?

La question n’est pas théorique. Elle touche à la nature même du pouvoir contemporain.

Dans les sociétés anciennes, l’autorité s’exerçait principalement par la loi, la force ou la religion. Les démocraties modernes ont vu apparaître une autre forme de pouvoir, plus diffuse, plus souple, reposant sur la capacité à définir les catégories morales du débat public.

Nommer, classer, qualifier, ces actes possèdent aujourd’hui une portée politique considérable. Être désigné comme « respectable » ou « extrémiste » produit des conséquences concrètes. Les médias modifient leur traitement, les entreprises ajustent leurs relations, les institutions réévaluent leurs partenariats.

Ainsi se forme une économie particulière, non pas fondée sur la production matérielle, mais sur la gestion de la légitimité.

Dans cet univers, la dénonciation devient une ressource. Elle attire les financements, structure les réseaux, crée des positions d’autorité. Plus une organisation apparaît capable d’identifier les menaces invisibles, plus elle acquiert une valeur symbolique.

Le danger est alors moins dans l’existence de ces institutions que dans leur absence de contrepoids. Lorsqu’une organisation devient suffisamment influente pour définir les frontières du discours acceptable, elle cesse d’être un simple observateur. Elle devient un acteur du conflit qu’elle décrit.

Cette évolution mérite d’être examinée sans naïveté. Car une société qui délègue à quelques structures privées ou administratives le pouvoir de désigner les ennemis légitimes prend le risque de transformer la vigilance en monopole moral.

Une leçon pour l’Europe

L’affaire du SPLC dépasse largement le cadre américain. Elle agit comme un révélateur d’une évolution plus profonde, qui concerne désormais l’ensemble du monde euro-américain. Une organisation née d’un combat initialement légitime peut, avec le temps, acquérir une autorité telle qu’elle cesse d’être un simple acteur parmi d’autres pour devenir un rouage structurant du débat public.

L’Europe connaît aujourd’hui des mécanismes comparables. La multiplication d’observatoires, de fondations, de structures de vigilance ou de dispositifs administratifs consacrés à la surveillance des discours participe d’un même mouvement. À mesure que la notion d’extrémisme s’élargit, le pouvoir de qualification devient central. Il ne s’agit plus seulement de réprimer des actes, mais d’identifier des intentions, de catégoriser des sensibilités politiques, de hiérarchiser les formes de légitimité idéologique.

Ce phénomène accompagne une transformation plus large des démocraties contemporaines. La régulation morale tend progressivement à devenir un domaine autonome, doté de ses experts, de ses institutions, de ses réseaux d’influence et parfois de ses relais médiatiques. Ce qui relevait autrefois du débat contradictoire tend à être remplacé par une logique de certification morale.

Dans ce contexte, une interrogation s’impose. Qui contrôle ceux qui prétendent fixer les limites du discours acceptable ? Qui surveille les structures qui distribuent les labels d’extrémisme ? Et surtout, que se passe-t-il lorsque ces institutions acquièrent une influence suffisante pour orienter elles-mêmes la perception du réel ?

L’histoire politique montre que les appareils de dénonciation ne restent jamais marginaux. Ils s’institutionnalisent, pénètrent les habitudes administratives, façonnent les réflexes médiatiques et finissent par produire une forme de normalité intellectuelle. Leur pouvoir ne réside pas toujours dans la contrainte explicite, mais dans la capacité à rendre certaines opinions risquées, coûteuses ou socialement disqualifiantes.

À l’échelle européenne, cette évolution mérite d’être observée avec lucidité. Dans plusieurs pays, le ministère de l’Intérieur s’est progressivement vu attribuer une fonction qui dépasse la seule préservation de l’ordre public. Dissolutions administratives, surveillances ciblées, classifications extensives de radicalité ou dispositifs de signalement participent d’une logique où la sécurité se mêle de plus en plus à la régulation idéologique.

Cette dynamique ne pourrait produire d’effets durables sans l’appui implicite d’autres institutions. Une partie de l’appareil judiciaire, certaines administrations, parfois même des segments des forces policières, apparaissent aux yeux de nombreux observateurs comme intégrés à une culture politique dominante largement marquée par les sensibilités de gauche et d’extrême-gauche. Cette proximité nourrit un sentiment croissant de déséquilibre. Beaucoup ont le sentiment que certaines formes de radicalité bénéficient d’une indulgence relative tandis que d’autres font l’objet d’une vigilance et d’une répression disproportionnée.

Ce soupçon, fondé ou non, importe moins que ses conséquences. Car lorsqu’une démocratie donne l’impression que ses instruments administratifs, judiciaires ou policiers servent moins à arbitrer qu’à orienter le champ politique, elle fragilise la confiance civique qui constitue son socle le plus précieux.

L’affaire du SPLC ne marque peut-être pas seulement la mise en cause d’une organisation américaine. Elle pourrait annoncer le début d’une interrogation plus vaste sur les mécanismes contemporains de contrôle moral et sur les pouvoirs qui, au nom de la protection démocratique, tendent parfois à restreindre la pluralité réelle des opinions.

Toute démocratie qui prétend défendre la liberté d’expression doit tôt ou tard accepter d’examiner ceux qui, au nom du Bien, prétendent en déterminer les frontières.

Balbino Katz – Via Breizh-Info

22/04/2026