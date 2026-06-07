Angleterre : la colère blanche et le ministère de la parole autorisée

L’article qu’Eric Kaufmann vient de publier dans le Telegraph sous le titre « How bad will white rage get? » mérite d’être lu en France avec la plus grande attention. Sous couvert d’analyser la colère provoquée en Grande-Bretagne par l’affaire Henry Nowak, il décrit en réalité le moment où les sociétés occidentales découvrent que l’idéologie progressiste n’a pas seulement modifié le vocabulaire public. Elle a transformé les réflexes de l’État, de la police, des médias, des administrations et des élites.

Balbino Katz

L’affaire Nowak comme révélateur d’un basculement idéologique

Henry Nowak, jeune Anglais blanc de dix-huit ans, agonisant après avoir été poignardé, fut menotté par des policiers qui avaient cru la version mensongère de son agresseur l’accusant de racisme. Le symbole est terrible. Dans un pays encore sain, un tel drame aurait ouvert une enquête impitoyable sur les réflexes idéologiques d’une police paralysée par la peur de mal traiter une minorité. Dans l’Angleterre contemporaine, l’indignation elle-même devient suspecte. Celui qui s’interroge sur le traitement réservé au jeune Nowak est aussitôt soupçonné d’alimenter la « rage blanche ».

L’expression dit tout. Lorsqu’une minorité manifeste, occupe, brûle ou renverse une statue, le monde progressiste parle de douleur, de mémoire, de colère sociale, de blessure historique. Lorsqu’un peuple européen commence à se demander s’il est encore protégé chez lui, la colère devient menace. Le deuil devient risque politique. L’injustice devient « exploitation par l’extrême droite ».

Kaufmann montre que l’affaire Nowak ne tombe pas du ciel. Elle est le produit d’un système où le DEI, Diversity, Equity, Inclusion, a cessé d’être un jargon d’entreprise pour devenir une théologie d’État. L’égalité devant la loi s’efface devant l’équité. La neutralité se retire devant la couleur. La liberté d’expression cède devant les codes de parole. La police elle-même n’obéit plus seulement aux faits, mais aux hiérarchies morales qu’une idéologie a déposées dans les esprits.

Le mécanisme est désormais connu. On proclame d’abord qu’il faut combattre les discriminations. Puis l’on affirme que toute disparité statistique prouve une discrimination. Ensuite, les administrations, les entreprises, les universités, les écoles, les hôpitaux, les médias et la police doivent produire les résultats conformes à la doctrine. Enfin, lorsque ceux qui ne font pas partie des groupes protégés découvrent qu’ils ne sont plus égaux dans la compassion publique, on les accuse de diviser la société.

C’est la grande ruse du progressisme contemporain : il fabrique les fractures, puis accuse ceux qui les nomment de menacer la cohésion.

La phrase décisive de Kaufmann se trouve à la fin de son article : critiquer le DEI n’est pas diviseur, ce qui divise, c’est d’empêcher cette critique. Voilà le cœur de notre époque. Une société peut supporter des désaccords violents sur l’immigration, l’identité, l’école, la police, la démographie, la religion ou la race. Ce qu’elle ne supporte pas longtemps, c’est l’interdiction d’une moitié du réel. Quand on empêche les citoyens de dire ce qu’ils voient, ils cessent d’abord de croire les médias, puis les juges, puis les préfets, puis l’État.

De la liberté d’expression à la démocratie de permission

La France, hélas, suit l’Angleterre sur cette pente. Avec notre génie administratif propre, nous transformons l’idéologie en circulaire, la peur du débat en arrêté préfectoral, la fragilité du régime en police préventive de la parole.

L’interdiction récente de la conférence de Jared Taylor l’a montré avec une clarté presque expérimentale. L’intellectuel américain devait s’exprimer en France lors d’un événement privé. La réunion fut interdite, non parce qu’il aurait commis ce soir-là une infraction, non parce que des violences auraient été constatées, non parce que le public aurait troublé l’ordre public, mais parce que l’administration redoutait ce qu’il pourrait dire. Nous ne sommes plus dans la répression d’un propos. Nous sommes dans l’interdiction de sa possibilité.

On songe à Minority Report, avec des préfets.

Jean-Yves Le Gallou a justement vu dans cette affaire l’arbitraire administratif à nu. Il a récemment ajouté une remarque encore plus révélatrice. Interrogé par des journalistes sur l’organisation future d’un congrès consacré à la remigration en France, il a constaté que les questions ne portaient plus principalement sur le thème, les orateurs, les arguments, la doctrine ou l’intérêt politique de l’événement. Elles portaient sur une seule chose : le congrès sera-t-il interdit par le ministère de l’Intérieur ?

Voilà le glissement inouï.

Dans le pays de Montaigne, de Voltaire, de Chateaubriand, de Proudhon, de Maurras, de Bernanos, d’Aron et de Debord, le premier sujet d’un congrès à venir n’est plus ce que l’on va y dire, mais si l’administration permettra que l’on parle. Le ministère de l’Intérieur devient ainsi, de fait, une sorte de ministère de la parole autorisée. Le débat public n’est plus jugé d’abord par l’intelligence, la contradiction, la force des arguments ou la capacité du public à entendre. Il est suspendu à l’autorisation préalable du pouvoir.

Cette transformation est considérable. La France continue de se raconter comme patrie de la liberté d’expression. Dans les faits, elle glisse vers une démocratie de permission. On peut parler tant que le préfet n’a pas peur. On peut débattre tant que le ministre ne soupçonne pas un risque. On peut inviter un conférencier tant que son nom n’est pas déjà classé dans la catégorie des présences inflammables.

Raymond Aron rappelait que l’esprit idéologique préfère toujours la cohérence de son système à la complexité du réel. Nous y sommes. Le réel est que des millions d’Européens s’inquiètent de l’immigration de masse, de leur devenir démographique, de l’islamisation, de l’insécurité, de l’antiracisme à géométrie variable et de la culpabilisation permanente des peuples historiques. Le système, lui, répond que ces inquiétudes ne doivent pas devenir des paroles publiques, car leur formulation même menacerait l’ordre.

Or un ordre qui ne tient que par l’interdiction de nommer ses fractures est déjà un ordre mort.

Alain Finkielkraut a souvent montré comment l’antiracisme, né comme exigence universaliste, s’était retourné en haine de l’héritage européen. Pierre Manent a rappelé que les droits abstraits ne font pas une cité si l’on détruit le cadre national qui les porte. Jean-Claude Michéa a décrit la gauche moderne comme l’alliée culturelle du libéralisme sans frontières. Christophe Guilluy, lui, a donné un visage sociologique aux classes populaires autochtones expulsées du langage légitime. Toutes ces analyses convergent : le progressisme ne se contente plus de gouverner. Il décide qui a le droit de se plaindre.

En Grande-Bretagne, cette décision a conduit au drame Nowak, ou du moins à la révélation brutale d’un « deux poids deux mesures » devenu insupportable. En France, elle conduit à l’interdiction préventive de conférences, à la diabolisation de mots comme remigration, à la surveillance des réunions privées, à la confusion permanente entre désaccord radical et menace pour l’ordre public.

Il y a pourtant une vérité simple : il est sain de critiquer le progressisme. Il est sain de contester le DEI, l’antiracisme d’État, l’idéologie anti-européenne, la préférence institutionnelle pour certaines identités, la police du langage, la transformation démographique sans consentement, la criminalisation morale des peuples historiques. Une société libre ne protège pas ses citoyens en les empêchant de penser. Elle les protège en leur permettant de transformer leurs inquiétudes en discours, puis en choix politiques.

Censure, colère politique et risque de fractures intérieures

Kaufmann rappelle aussi que la violence n’est pas mécaniquement appelée à grandir lorsqu’il existe une voie électorale. Le succès de Reform UK peut fonctionner comme soupape démocratique. C’est une leçon pour la France. Mieux vaut un peuple en colère dans les urnes qu’un peuple en colère dans la rue. Mieux vaut des partis rugueux, des colloques dérangeants, des conférenciers contestés et des mots durs que le silence forcé d’une société close.

La censure ne supprime pas la colère. Elle lui apprend seulement à ne plus passer par la parole.

Il faut également clarifier cette expression devenue paresseuse : « guerre civile ». On ne peut parler de guerre civile que lorsque des hommes d’un même peuple s’entretuent pour le pouvoir, la religion, le régime ou une conception contradictoire de la cité. Les guerres de Religion, la guerre de Sécession, l’Espagne des années trente, voilà des guerres civiles. Ce qui pourrait survenir demain en Europe, si l’immigration de masse continue d’ethniciser les territoires, si la police perd toute légitimité, si des groupes vivent selon des loyautés incompatibles, relèverait d’une autre catégorie : des guerres intérieures.

La nuance n’est pas scolastique. Elle est capitale. Parler de guerre civile suppose encore un peuple commun. Or le multiculturalisme défait précisément cette évidence. Il réunit juridiquement des populations que l’histoire, la religion, les mœurs, les fidélités et les imaginaires ne fondent plus en un seul peuple. Les affrontements qui en résulteraient ne seraient pas nécessairement civils. Ils seraient intérieurs, ce qui est déjà assez tragique.

La France devrait méditer l’exemple britannique avant de le reproduire jusqu’au bout. L’affaire Nowak montre ce qui arrive lorsqu’une idéologie s’installe dans les réflexes de la police et dans la morale publique. L’interdiction de Jared Taylor montre ce qui arrive lorsqu’un État fatigué ne croit plus assez à sa propre liberté pour tolérer la contradiction. Les questions posées à Jean-Yves Le Gallou montrent ce qui arrive lorsque l’administration devient l’horizon naturel du débat politique.

Nous n’en sommes plus seulement à savoir qui a raison sur l’immigration, la remigration, l’identité ou la démographie. Nous en sommes à savoir si ces questions peuvent encore être posées.

Le progressisme a longtemps cru qu’il suffisait de contrôler les mots pour gouverner les hommes. Il découvre que les mots interdits reviennent toujours, plus chargés, plus durs, plus amers. Plus on empêche les peuples européens de dire ce qu’ils voient, plus leur colère cherchera des formes moins maîtrisées.

Ce qui divise la société n’est pas la critique de l’idéologie woke. Ce qui la divise, c’est l’obligation de faire semblant que cette idéologie n’existe pas, ou qu’elle n’aurait aucun effet dans la police, la justice, l’école, l’entreprise, les médias, l’armée et l’administration.

Un pays libre débat de ce qui le blesse. Un pays malade interdit les mots du diagnostic.

Balbino Katz

07/06/2026