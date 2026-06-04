Jared Taylor face à la police : la dictature molle française en action

Scène incroyable à Paris. Jared Taylor, intellectuel américain et président d’American Renaissance, donnait une conférence privée pour les membres des Natifs lorsque des policiers ont débarqué dans la salle pour interdire la conférence ! Analyse de Balbino Katz.

Polémia

Une dictature molle sous les formes du droit

Les Espagnols ont un mot que nous devrions peut-être adopter : « dictablanda ». Il joue avec « dictadura », la dictature, et « blanda », molle, douce, flasque. Dans l’Espagne de 1930, on l’employa pour désigner le gouvernement du général Berenguer, tentative de régime autoritaire adouci après la dictature de Primo de Rivera. Le mot a survécu parce qu’il dit beaucoup en peu de syllabes. Il désigne non la tyrannie nue, non les chars dans les rues, non les opposants jetés dans des caves, mais un pouvoir qui garde les formes, parle le langage du droit, conserve les façades parlementaires, laisse paraître les journaux, organise des élections, tout en resserrant peu à peu la possibilité réelle de contredire.

La France contemporaine n’est pas une dictature. La formule serait excessive, donc inutile. Elle ressemble de plus en plus, en revanche, à une dictablanda : une dictature molle, procédurière, sanitaire, préfectorale, administrative, où l’on ne supprime pas les libertés en bloc, mais où l’on apprend à les rendre impraticables pour ceux qui déplaisent. Le citoyen conserve des droits en théorie. Il découvre seulement, au moment de les exercer, qu’une note, un arrêté, une crainte de trouble, une circulaire, une interdiction préventive ou une interprétation morale de l’ordre public en limitent soudain l’usage.

L’interdiction, puis l’interruption policière, d’une conférence privée organisée autour de Jared Taylor par le mouvement Les Natifs constituent, à cet égard, un cas d’école. On peut aimer ou ne pas aimer Jared Taylor. On peut contester ses livres, ses statistiques, ses analyses, son obsession américaine des catégories raciales, ses conclusions sur les peuples européens. On peut lui opposer des arguments historiques, philosophiques, religieux ou politiques. C’est précisément ce que l’on fait dans un pays libre. On écoute, on répond, on réfute, on combat par la parole. Dans la France de la dictablanda, on fait mieux : on empêche la réunion.

Le plus grave n’est pas seulement que la police soit intervenue. La police exécute. Elle n’est pas la tête du poisson, elle en est la nageoire. Or, comme le dit l’adage, le poisson pourrit par la tête. La tête, ici, est politique, préfectorale, administrative. Elle est dans les cabinets, les services, les bureaux où l’on transforme une réunion privée en menace publique, une conférence en péril moral, une parole possible en trouble déjà constitué. Ce n’est pas le policier de base, envoyé sur place pour notifier l’interdiction, qui invente la doctrine. Il applique un rôle que l’État lui assigne : non plus seulement garantir la paix civile, mais protéger le régime contre certaines idées.

Le « trouble immatériel » comme doctrine administrative

Le texte de l’arrêté mérite d’être cité longuement, car il contient la doctrine dans sa nudité même :

« Considérant qu’à l’occasion de la conférence susvisée, le passif des déclarations de M. Jared TAYLOR démontre qu’il existe des risques sérieux pour que des propos à caractère raciste y soient également tenus ; que de tels propos constituent des infractions à la loi pénale et sont de nature à mettre en cause la cohésion nationale et les principes consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine ; que ces propos portent atteinte à la personne humaine, quand bien même ils ne provoqueraient pas de troubles matériels ; que la notion de troubles immatériels développée par la jurisprudence permet de prévenir les troubles à l’ordre public, en s’attachant à la préservation d’un système de valeurs objectives qui cimentent l’harmonie sociale, sans pour autant porter d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales.

Considérant que le mercredi 3 juin 2026, le mouvement “Les Natifs”, présidé par M. Stanislas TYL, organise, en soirée, une conférence ayant pour thème “Discussion sur l’identité blanche” ; que le lieu de cette conférence est tenu au secret ; que cette conférence est susceptible de se tenir à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis ou le Val-de-Marne, et sera animée par M. Jared TAYLOR. »

Tout est là, et presque trop clairement.

L’arrêté ne sanctionne pas des propos tenus. Il interdit des propos supposés. Il ne réprime pas une infraction constatée. Il prévient une infraction imaginée. Il ne vise pas un désordre matériel, précis, localisé, mais un « trouble immatériel ». Cette expression est admirablement moderne. Elle a la souplesse du brouillard. Un trouble matériel doit se voir, se prouver, s’objectiver. Il suppose des personnes, un lieu, une heure, une menace, un attroupement, un risque tangible. Un trouble immatériel peut flotter partout. Il n’a besoin ni de pavé lancé, ni de vitrine brisée, ni de coups échangés. Il suffit qu’une parole possible soit réputée contraire à l’harmonie sociale.

L’État change alors de nature. Il ne se contente plus d’empêcher la violence. Il prétend préserver « un système de valeurs objectives qui cimentent l’harmonie sociale ». Cette phrase devrait inquiéter tous les libéraux sincères, tous les républicains conséquents, tous ceux qui n’ont pas réduit la liberté d’expression à la liberté d’approuver le pouvoir. Une démocratie n’a pas pour fonction de maintenir l’harmonie des valeurs. Elle a pour fonction de rendre possible le désaccord civilisé. Dès qu’elle prétend protéger l’harmonie contre les paroles dissidentes, elle cesse d’être un cadre commun pour devenir une orthodoxie.

Montesquieu l’avait écrit avec une simplicité qui n’a pas vieilli : « C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. » L’abus moderne ne prend pas toujours la forme brutale du décret de bannissement ou de la censure déclarée. Il peut prendre la forme plus suave de la prévention. On n’interdit pas parce que l’on censure. On interdit parce que l’on prévient. On n’empêche pas une réunion parce que l’on refuse le débat. On l’empêche parce que l’on protège la cohésion nationale. On ne supprime pas une liberté fondamentale. On l’encadre pour qu’elle ne porte pas atteinte aux « valeurs objectives » du régime. Voilà la dictablanda : le despotisme qui se présente en auxiliaire de la paix.

La seconde partie de l’arrêté est encore plus révélatrice. Le lieu de la conférence n’était pas identifié. Il était « tenu au secret ». La conférence était seulement « susceptible de se tenir » à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis ou dans le Val-de-Marne. En clair, ce n’est plus un lieu qui est interdit, c’est l’intention de se réunir. Peu importe la salle, le bar, l’appartement, le local, la commune, le département. L’objet prohibé n’est plus matériel. Il devient mobile, mental, presque spectral. Il suit les organisateurs comme une ombre administrative.

Selon le témoignage d’une personne présente, les organisateurs auraient déplacé le lieu au dernier moment à Versailles. La police serait néanmoins venue dans le bar notifier l’interdiction. Si ce récit est exact, il indique que l’administration a réussi, en quelques heures, à étendre ou renouveler l’interdiction dans un département qui n’était pas visé par le premier arrêté. La formule est presque comique, si le sujet n’était pas sérieux : le trouble immatériel est tellement immatériel qu’il se déplace plus vite que les citoyens.

Cette logique doit être nommée. Elle ne relève plus seulement du maintien de l’ordre. Elle relève du maintien de la conformité. La police ne se borne plus à empêcher des affrontements. Elle devient l’instrument par lequel le pouvoir empêche certaines paroles de se matérialiser. La conférence n’a pas besoin d’avoir lieu pour être dangereuse. Jared Taylor n’a pas besoin de parler pour être censuré. Les auditeurs n’ont pas besoin de troubler l’ordre public pour être dispersés. L’administration intervient en amont, sur le possible, sur le présumé, sur l’intention, sur la réputation.

La liberté conditionnelle comme régime politique

On dira que Jared Taylor est sulfureux. C’est exact, au sens où le soufre est aujourd’hui partout où le régime a décidé qu’il ne fallait pas respirer. On dira qu’une « discussion sur l’identité blanche » heurte les dogmes contemporains. Sans doute. Encore faut-il rappeler qu’une société libre n’existe pas pour protéger les dogmes contemporains. Elle existe pour permettre que les dogmes soient contestés. La liberté d’expression n’a aucun intérêt lorsqu’elle protège des colloques subventionnés sur l’inclusion, des sermons universitaires sur le vivre-ensemble ou des indignations homologuées par les grands médias. Elle commence lorsque l’on tolère ce que l’on désapprouve.

La comparaison avec le traitement des émeutes et des désordres publics devient alors inévitable. La France a connu des nuits de pillages, d’incendies, d’attaques contre des bâtiments publics, de violences contre les forces de l’ordre, de commerces ruinés, de mairies caillassées, de transports paralysés. On a vu l’État hésiter, temporiser, expliquer, contextualiser, appeler au calme, invoquer la sociologie, la jeunesse, le malaise, la discrimination, la nécessité de ne pas « stigmatiser ». Face au désordre réel, il cherche souvent des excuses. Face à une conférence privée, il trouve immédiatement des pouvoirs.

C’est le cœur du scandale. Les émeutes matérielles bénéficient de la sociologie. Les conférences immatérielles subissent la police. Les incendiaires sont replacés dans leur contexte. Les conférenciers sont arrachés au leur. Les violences urbaines appellent des cellules de crise, des médiateurs, des plans banlieue, des diagnostics territoriaux. Une réunion identitaire appelle un arrêté. L’État moderne laisse parfois prospérer la brutalité concrète, parce qu’elle entre dans ses schémas d’excuse, et frappe la parole dissidente, parce qu’elle contredit ses schémas de légitimité.

Il ne s’agit pas de demander une répression aveugle. Il s’agit de constater une dissymétrie. La dictablanda ne gouverne pas par la terreur générale. Elle gouverne par la sélection. Elle sait qui elle doit comprendre et qui elle doit empêcher. Elle sait quelles colères sont sociales et quelles colères sont suspectes. Elle sait quels rassemblements relèvent de la liberté d’expression et quels rassemblements deviennent soudain des menaces contre la cohésion nationale. Elle sait, surtout, transformer une préférence idéologique en nécessité administrative.

La dissolution de Génération identitaire, en 2021, avait déjà marqué une étape. Depuis lors, plusieurs groupes issus ou proches de cette mouvance — Les Natifs à Paris, Les Remparts à Lyon, La Furie française à Toulouse — vivent sous surveillance permanente. Ces groupes peuvent être discutés, critiqués, combattus politiquement. Ils n’en mènent pas moins, pour l’essentiel, des actions visibles : collages, banderoles, formations sportives, réunions, militantisme de jeunesse. La République, qui se montre si souvent patiente avec les occupations, les blocages et les débordements venus d’autres familles politiques, se révèle d’une efficacité remarquable lorsqu’il s’agit d’empêcher ces jeunes-là de parler, de dîner ou d’écouter un conférencier.

La dictablanda a cela de particulier qu’elle ne nie jamais la liberté. Elle la révère. Elle l’entoure de citations, de considérants, de références à la Déclaration des droits de l’homme, à la tradition républicaine, à la cohésion nationale. Puis elle ajoute une clause, une exception, une menace de trouble, une atteinte immatérielle, une nécessité de prévention. Tocqueville avait décrit, dans une page célèbre, ce pouvoir qui « ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint ». La France contemporaine n’en est peut-être pas encore au dernier mot de cette gradation. Elle en connaît déjà la musique.

Carl Schmitt écrivait que « le souverain est celui qui décide de la situation exceptionnelle ». Dans la France administrative, le souverain est celui qui décide que l’exception commence avant même qu’un événement ait lieu. Il décide qu’une parole probable vaut parole prononcée. Il décide qu’un trouble immatériel vaut trouble public. Il décide qu’un lieu inconnu peut être interdit. Il décide qu’une réunion privée peut être dissoute avant d’avoir produit le moindre désordre. Cette souveraineté n’a pas besoin de majesté. Elle tient dans un arrêté.

Il faut donc parler clairement. La France ne vit pas sous une dictature classique. Elle vit sous un régime de liberté conditionnelle. Le citoyen conserve le droit de parler, à condition que sa parole ne heurte pas les valeurs objectives définies par ceux qui gouvernent. Il conserve le droit de se réunir, à condition que sa réunion ne soit pas jugée dangereuse avant même d’avoir commencé. Il conserve le droit de contester, à condition que sa contestation ne touche pas aux dogmes essentiels de l’époque. Il conserve le droit d’être libre, à condition d’user de sa liberté comme le pouvoir l’entend.

On peut appeler cela démocratie libérale, État de droit, ordre républicain, prévention des troubles, lutte contre la haine. Les mots officiels ne manquent jamais. Le mot juste, lui, vient peut-être d’Espagne : dictablanda. Non la dictature qui brise les portes à l’aube, mais celle qui ferme les salles avant le soir. Non le régime qui interdit tous les journaux, mais celui qui réserve le droit de réunion à ses amis. Non la tyrannie spectaculaire, mais le despotisme moelleux des autorités sûres de leur vertu.

Le plus inquiétant n’est pas que l’État craigne Jared Taylor. Le plus inquiétant est qu’il craigne une salle où l’on vient l’écouter. Une République sûre d’elle-même n’a pas peur d’une conférence privée. Elle surveille les violences, poursuit les infractions, protège les contradicteurs, garantit la réunion, puis laisse la société répondre par la discussion. Une République anxieuse, elle, fait intervenir la police. Elle laisse parfois brûler les rues, puis interdit les chaises. C’est à cette inversion que l’on reconnaît les régimes fatigués : ils ne savent plus défendre l’ordre réel, alors ils administrent l’ordre moral.

Balbino Katz – via Breizh-Info

04/06/2026