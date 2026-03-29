Bruxelles et les médias subventionnés préparent-ils pour la Hongrie un coup d’Etat démocratique comme en Roumanie au prétexte d’ingérence ? C’est la question que pose Lucas Chancerelle, porte-parole de Polémia, dans le texte ci-dessous.

Polémia

Hongrie : quand le « journalisme d’investigation » devient un instrument d’ingérence

À l’approche des élections hongroises, un phénomène inquiétant se confirme : la dérive d’une partie du journalisme européen vers une logique de guerre informationnelle. Le récent communiqué de l’Observatoire des ingérences démocratiques (OID), initiative du MCC Bruxelles, met des mots sur une réalité de plus en plus difficile à ignorer : sous couvert d’enquêtes, certains médias participent activement à la construction de récits politiques orientés, au mépris des principes fondamentaux de cette profession.

Au cœur de cette controverse, une cible privilégiée : Viktor Orbán. Depuis plusieurs semaines, une avalanche d’accusations spectaculaires s’abat sur le dirigeant hongrois : ingérence directe des services russes dans sa campagne, manipulation des élections, voire scénario extravagant de tentative d’assassinat montée de toutes pièces. Autant d’allégations graves, mais systématiquement fondées sur des “sources anonymes” ou des documents impossibles à vérifier.

La fabrique du soupçon permanent

Ce qui frappe dans cette séquence, ce n’est pas seulement la gravité des accusations, mais leur mode de diffusion. Des médias occidentaux de référence relaient des informations issues de circuits opaques — “sources de renseignement européennes”, “rapports internes”, “contacts sécuritaires” — sans jamais fournir au public les éléments permettant d’en juger la crédibilité.

Le mécanisme est désormais bien rodé : une première “révélation” surgit dans un média spécialisé, souvent lié à des réseaux transnationaux ou financé par des organismes étrangers ; elle est ensuite reprise par de grands titres internationaux ; enfin, des responsables politiques s’en emparent pour lui donner une caution institutionnelle. Ainsi se construit une vérité médiatique, indépendante de toute démonstration factuelle.

Le problème n’est pas l’existence de sources anonymes — parfois nécessaires — mais leur transformation en fondement quasi exclusif du récit. Lorsque des accusations aussi lourdes reposent uniquement sur des témoignages invérifiables, le doute devrait être la règle. Il devient pourtant l’exception.

Du contre-pouvoir à l’arme politique

Le glissement dénoncé par l’OID est majeur : le journalisme d’investigation, censé incarner un contre-pouvoir, tend à se transformer en outil d’intervention politique. En période électorale, cette mutation est particulièrement préoccupante. Car il ne s’agit plus seulement d’informer, mais d’influencer.

En jetant le soupçon sur la régularité du scrutin hongrois, ces récits contribuent à délégitimer par avance ses résultats. Peu importe, au fond, que les accusations soient prouvées ou non : leur simple circulation suffit à fragiliser la confiance dans le processus démocratique.

Ce phénomène s’inscrit dans une dynamique plus large au sein de l’Union européenne, où la question de la “désinformation” est devenue centrale. Mais le paradoxe est saisissant : alors que Bruxelles investit massivement pour lutter contre les manipulations informationnelles, elle reste largement silencieuse face à des pratiques médiatiques qui relèvent elles-mêmes de la désinformation par insinuation.

L’érosion de la confiance médiatique

Les conséquences de cette dérive dépassent largement le cas hongrois. En brouillant la frontière entre enquête et militantisme, ces pratiques alimentent une crise de confiance déjà profonde envers les médias. Le public, confronté à des informations contradictoires et invérifiables, finit par douter de tout — y compris des faits établis.

Cette défiance généralisée est le terreau idéal de toutes les radicalités. En prétendant défendre la démocratie contre des ingérences supposées, certains acteurs médiatiques risquent paradoxalement de contribuer à son affaiblissement réel.

Réhabiliter l’exigence de preuve

Le rappel formulé par l’OID est, à cet égard, salutaire : plus les accusations sont graves, plus le niveau de preuve exigé doit être élevé. Cette règle élémentaire semble aujourd’hui oubliée, au profit d’une logique de l’urgence et du sensationnel.

En période électorale, cette exigence devrait être absolue. Car une information infondée ne se contente pas d’être erronée : elle peut altérer durablement le jeu démocratique. Accuser sans preuve, c’est déjà intervenir.

La question posée est donc simple, mais décisive : le journalisme européen veut-il rester un outil de connaissance ou devenir un instrument d’influence ? De la réponse dépend non seulement la crédibilité des médias, mais aussi la solidité des démocraties qu’ils prétendent servir.

Lucas Chancerelle

29/03/2026