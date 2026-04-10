Hongrie : Viktor Orbán face aux urnes dans une élection hors norme

Ce dimanche 12 avril 2026, se tiennent en Hongrie les élections législatives qui décident de l’orientation politique du pays tous les quatre ans. C’est la 8e (!) fois que Viktor Orbán, Premier ministre sans interruption depuis 16 ans (20 ans au total), mène campagne après avoir gagné déjà 5 fois (1998, 2010, 2014, 2018, 2022) et avoir perdu 2 fois (2002, 2006). Analyse de ce scrutin par Georges Le Breton.

Polémia

Un scrutin serré ?

Le scrutin semble plus serré, la coalition menée par Fidesz (le parti de Viktor Orbán) ayant obtenu la majorité constitutionnelle (2/3 des 199 sièges) au cours des trois dernières élections. Cela est lié à l’apparition, depuis 2023, de la concurrence politique de Péter Magyar, un ex-cadre de Fidesz, accessoirement ex-époux de l’ancienne ministre de la Justice Judit Varga. Péter Magyar a créé son propre parti, avec l’élection de ses premiers élus de son parti Tisza lors des élections européennes de 2024.

Apparemment, jamais une élection n’a attiré autant d’attention sur un pays de taille moyenne (90e population mondiale – 9,6 millions d’habitants) et ayant le 41e PIB par habitant au monde. On peut y voir pour preuve que cette élection a fait la une de L’Express (propriétaire : Alain Weill) la semaine dernière et fait la une de la publication d’extrême centre Franc-Tireur (propriétaire : Křetínský), les deux publications souhaitant vivement la défaite de Viktor Orbán. Il est en effet absolument indispensable pour elles que soit vaincu celui qui est, d’une part, l’empêcheur d’européaniser en rond vers le paradis progressiste et fédéraliste bruxellois et, d’autre part, la marionnette de Poutine et l’allié du Rassemblement national (RN et Fidesz sont dans le même groupe, Patriotes d’Europe, au Parlement européen).

Le match des soutiens

L’importance géopolitique de l’événement est, par exemple, attestée par l’édition hongroise 2026 de la Conservative Political Action Conference (CPAC), qui a réuni, le 21 mars 2026, trois semaines avant les élections, le gotha de « l’internationale réactionnaire », pour utiliser la terminologie du ministre macroniste Barrot.

Pas moins de six présidents, chefs de gouvernement ou ministres avaient fait le déplacement ou fait un message vidéo de soutien, y compris le président américain Donald Trump, sachant que se sont déplacés à Budapest durant la campagne le vice-président JD Vance et le secrétaire d’État Marco Rubio.

Andrej Babiš, République tchèque, Premier ministre

Irakli Kobakhidze, Géorgie, Premier ministre

Javier Milei, Argentine, président

Benjamin Netanyahou, Israël, Premier ministre

Matteo Salvini, Italie, vice-président du Conseil et ministre des Infrastructures

Donald Trump, États-Unis, président

Mais tous les partis dits d’extrême droite étaient également représentés au plus haut niveau, à l’exception des partis français (RN, UDR, Reconquête). Le RN, en particulier, a semblé ainsi souhaiter échapper à la campagne de trumpisation que lui réservent les médias mainstream et de gauche, sachant que Marine Le Pen et Jordan Bardella sont venus à Budapest deux jours après le CPAC.

Les commentateurs de tout bord considèrent en outre que tant la fédération de Russie (principal fournisseur d’énergie de la Hongrie) que la République populaire de Chine (investisseur majeur) souhaitent vivement la reconduction de Viktor Orbán dans ses fonctions.

En face, Péter Magyar bénéficie du soutien des grands pays d’Europe occidentale (son parti Tisza est membre du PPE au Parlement européen) et également du président ukrainien Volodymyr Zelensky, victime du refus permanent de la Hongrie de faciliter le soutien économique et militaire à l’Ukraine et, de ce fait, ennemi juré du Premier ministre hongrois.

Les thèmes de campagne

La campagne de Viktor Orbán s’est articulée autour des éléments suivants :

le choix fondamental à faire entre guerre et paix : « il est temps que Kyiv et Bruxelles comprennent que nos fils ne mourront pas pour l’Ukraine, mais qu’ils vivront pour la Hongrie » ;

Péter Magyar est présenté comme une marionnette de Bruxelles et de l’Ukraine ;

la souveraineté nationale contre l’ingérence étrangère : l’eurodéputé RN Fabrice Leggeri a déclaré que « cette élection propose un choix entre une Europe des Nations, incarnée par Viktor Orbán, et une Europe sous la houlette de la Commission européenne, qui entend dicter sa politique aux peuples européens » ;

l’appui des soutiens internationaux, comme évoqué plus haut.

En face, la stratégie de Magyar a reposé sur un positionnement de rupture intérieure sans rupture identitaire : il ne se présente pas comme un candidat de la gauche ou de Bruxelles, mais comme un conservateur hongrois qui veut récupérer son pays des mains d’un régime corrompu, inféodé à Moscou et aux résultats économiques médiocres.

Les sondages

Il est difficile de se faire une opinion sur les sondages, comme le conclut l’IA Claude : « la fracture entre instituts pro-gouvernementaux et indépendants reste le fait marquant. Les derniers sondages peignent un tableau contradictoire : certains instituts indiquent une dynamique favorable au changement de gouvernement avec une large avance de Tisza, tandis que d’autres montrent le Fidesz en tête et envisagent un Parlement à quatre partis. » La gauche semble marginalisée dans le cadre d’un choix binaire pour ou contre Viktor Orbán.

Il semble probable que Fidesz ne connaisse pas les niveaux de vote des trois dernières élections (2014, 2018, 2022), lui ayant garanti les 2/3 des sièges nécessaires à la modification de la Constitution lors des douze dernières années.

Dans tous les cas, nous serons bientôt fixés sur les résultats de cette élection à nulle autre pareille.

Georges Le Breton

11/04/2026