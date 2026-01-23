Trumpussimus, le pouvoir presque sans limite du président des USA

Donald Trump est une personnalité qui ne laisse personne indifférent. Alors qu’il est plus que jamais au cœur des préoccupations politiques mondiales, Jean Héméra évoque le président des États-Unis d’Amérique et ce qui se joue dans les coulisses.

Polémia

Une certaine idée des États-Unis d’Amérique

Les médias se gavent des « trumperies » redondantes, où le « u » pourrait être remplacé par un « o », et ils veulent nous entraîner dans leurs délires débordants.

Savoir raison garder… La vie est compliquée, l’homme aussi, se plaît-on à dire. Soit. En fait, la vie et l’homme sont certainement plus simples qu’on ne le dit.

Trump a grandi dans la finance, il a appris et prospéré d’une façon sortant de l’ordinaire. Il a le sens des affaires, on ne peut le lui enlever, il l’a prouvé et le prouve encore.

Il est entré en politique pour ses affaires essentiellement, mais aussi parce qu’il se fait une certaine idée de son pays. Je connais un autre grand homme qui se faisait une certaine idée de la France. J’en connais un autre qui a fait le don de sa personne à la France.

Faut-il prêter attention à la religiosité du personnage ? Les Américains emploient le mot « God » d’une façon qui a disparu chez les Européens, mais qui est très répandue aux USA et en particulier dans le milieu de la politique au sens premier du terme. Il existe aussi un vrai culte du drapeau national.

C’est un fait.

Donc les déclarations de Trump dans ce sens doivent être prises au sérieux. MAGA n’est pas qu’un slogan, c’est un programme, doublé d’une volonté d’exécution résolue.

Donald Trump face aux attaques

Ainsi, Trump est un milliardaire chrétien qui prône des idées qualifiées d’extrême droite en Europe. Il a subi depuis des années des attaques permanentes et acérées, trop souvent en dessous de la ceinture pour un homme politique de ce rang. Il a été personnellement la cible systématique des médias, ainsi que son épouse, son fils, sa fille et son gendre : pour prendre une expression consacrée : « ils lui ont tout fait », avant et pendant le premier mandat, puis entre les deux mandats pendant la période des Démocrates de Biden, et avant sa réélection. Depuis un an, il reste encore une cible privilégiée. De telles attaques pouvaient-elles rester lettres mortes auprès de l’homme de la Maison Blanche ? Le penser relèverait d’une naïveté plus que coupable.

Pouvoir et puissance

Il est ainsi permis de penser que ce futur octogénaire s’est fixé des objectifs et qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir pour les atteindre. Et du pouvoir, il en a.

Faut-il rappeler que tous les matins, qu’à chaque instant, il sent la blessure dans le lobe de son oreille droite ? Qu’il sait qu’il est en fait un miraculé ? Ce genre d’attaque ne peut pas ne pas laisser de traces psychologiques déterminantes et susciter au moins une volonté de revanche, pour ne pas parler de vengeance.

« Vous allez voir ce que vous allez voir ». L’expression peut paraître réductrice, vue sa fortune personnelle et surtout sa fonction, mais elle reflète une certaine vérité. Sérénité n’est pas un vain mot à son âge…

Trump sait qu’il n’a quasiment que des ennemis actuellement parmi les gouvernants en Europe, il sait ce qu’ils ont dit sur lui avant et pendant la période Biden, il sait lire, il sait tout le bien qu’on dit de lui, alors il en joue. Il lance des énormités, on pourrait dire « des os à ronger » aux hyènes de la presse asservie au deep state, et il s’en amuse, il les manipule en permanence. Il affiche ouvertement un mépris tenace contre cette presse et tous ceux qui ont voulu lui faire tant de mal. Et les hyènes se jettent sur ces os sans réfléchir, pour ensuite se livrer à de piteuses marches arrière. Devant son sourire goguenard.

Davos 2026 n’aura rien apporté de remarquable, sinon la confirmation du leadership américain : les USA dictent leurs oukases à leurs vassaux ; les gesticulations avilissantes des Européens scellent définitivement dans le marbre l’immense médiocrité de ces saltimbanques. Le président américain s’est même moqué publiquement du chef d’État français, et avant son arrivée en Suisse, il avait annoncé faire rentrer à la maison 200 cadres militaires des états-majors US d’Europe. Il est clair que le retour d’un grand nombre de soldats américains stationnés en Europe est programmé. Quand il dit que c’est aux Européens de régler le conflit entre la Russie et l’Ukraine, est-ce que ça veut dire que ce n’est pas à l’OTAN ? Trump a fermé 66 organisations et entités liées à l’ONU, il a quitté le GIEC et l’OMS depuis son dernier mandat. Sa présence au sein de l’ONU est devenue symbolique.

Les peuples européens en prennent de plus en plus conscience et le spectacle dégradant de leurs élus les conforte toujours plus dans le sentiment que ce mauvais théâtre ne peut continuer, « qu’il faut que ça change », comme on dit ; le seul problème restant est : par qui, par quoi, comment, avec qui, avec quoi… ?

Les Chancelleries européennes brillent par leur vacuité sur la scène politique internationale et sont, elles, maintenant l’objet des quolibets.

Trump a encore montré sa force, celle de son pays et de sa politique, contre vents et marées.

Le sujet n’est pas d’aimer ou de ne pas aimer Trump : l’homme est très fort, il a une des plus grandes puissances du monde dans les mains, mais il est indispensable que les nations européennes retrouvent leur rang.

Jean Héméra

23/01/2026