Immigration, islamisation : mafrance.app montre l’évolution de la France [Entretien]

C’est une simple carte numérique qui agite la gauche et Laurent Nunez, ministre de l’Intérieur français. Mafrance.app est une carte interactive en ligne qui offre un état des lieux de la France au niveau local, sur 5 thèmes : insécurité, immigration, islamisation, défrancisation et wokisme. Utilisant des données librement accessibles, cette carte est théoriquement protégée de toute polémique. Mais la gauche a récemment attaqué ce projet et le Ministre de l’Intérieur a évoqué suivre de près le dossier, quand bien même aucune infraction ne pouvait être imputée à mafrance.app ! Un doux relent de censure soviétique qui montre que ce projet fait du bon travail… Nous nous sommes entretenus avec la personne à l’origine de cette carte, voici ses réponses à nos questions.

« La France se transforme »

Polémia : Qui êtes-vous et pourquoi avoir voulu créer Mafrance.app ? Qu’est-ce qui vous a poussé à vous investir pleinement là-dedans ? Est-ce un collectif ou l’œuvre d’un seul homme ?

Mafrance.app : Je suis un simple citoyen qui essaye de contribuer au débat public par ce projet.

La France se transforme, et j’ai essayé, à mon niveau, de quantifier les principaux changements sociétaux sur 5 thèmes différents : l’insécurité, l’immigration, l’islamisation, la défrancisation (changement culturel) et le wokisme (interventionnisme social).

En résulte un outil qui permet une visualisation et une comparaison entre les différents niveaux géographiques : France entière, départements et communes.

Polémia : Pouvez-vous présenter à nos lecteurs votre méthodologie ? Sur quels chiffres vous travaillez, pourquoi ce sont les plus pertinents, etc.

Mafrance.app : Je n’utilise que des données publiques, et si possible officielles. Par exemple, les données sur l’insécurité sont issues de la base SSMSI du Ministère de l’Intérieur. Les données de nationalité sont issues du recensement par l’INSEE. La liste des centres pour migrants est compilée à partir de la base FINESS, du site de la CIMADE et des rapports d’activité des associations auxquelles ils appartiennent. L’ensemble des sources sont indiquées sur le site.

J’essaye de trouver des métriques pertinentes pour chacun des 5 thèmes, qui soient disponibles à tous les niveaux géographiques et par habitant pour permettre une comparaison.

Les indices sont construits à partir d’une matrice de pondération, et étalonnés à 100 au niveau de la France métropolitaine. Cela permet une comparaison facile avec le niveau national.

Polémia : On critique souvent les « Fake News » et vous semblez faire le choix de ne présenter que des statistiques et des données chiffrées pour éviter tout reproche. Est-ce plus fiable ainsi ? Est-ce que les témoignages du terrain concordent avec vos indices ?

Mafrance.app : J’ai beaucoup de retours positifs et de soutien populaire ; on dirait que le concept du site touche juste. À en voir les réactions d’opposition aussi, il semble déranger, donc toucher juste également. Il est notable que les “fake news” sont plus à chercher dans les articles de presse que dans le site lui-même : aucun journaliste ne semble avoir pris la peine de s’interroger sur la réalité d’un prétendu “fichage de musulmans” avant de titrer dessus comme des moutons.

Polémia : Dans les zones rurales, la présence d’une mosquée fait exploser l’indice de changement général. Est-ce que l’islamisation n’est pas l’arbre qui cache la forêt ?

Mafrance.app : Par construction, les indices utilisent des valeurs “par habitant”. L’indice d’un petit village sera donc proportionnellement plus impacté par la présence d’une mosquée ou d’un centre pour migrants. Les indices ne sont que des indicateurs qu’il convient de considérer avec précaution. L’intégration de métriques supplémentaires améliorerait le système, mais des métriques pertinentes et publiques sont difficiles à trouver.

Quel avenir face aux attaques ?

Polémia : Quelle est votre ambition avec cet outil ? De prochaines fonctionnalités ?

Mafrance.app : Je souhaite qu’il permette d’ouvrir le débat et la discussion, au niveau local comme au niveau national. C’est un thermomètre, qui a ses limites mais qui a le mérite d’exister. Il est encore perfectible bien sûr et je continue à travailler dessus.

Polémia : Avez-vous eu des contacts avec des élus, des politiques ?

Mafrance.app : Plusieurs personnalités m’ont contacté et félicité, publiquement ou en privé. J’espère que d’autres trouveront le courage de le faire pour défendre la liberté d’expression quand elle en a besoin. Les forces de la censure sont toujours présentes, et ne sont fortes que de nos lâchetés.

Polémia : Comment réagissez-vous aux attaques de ces derniers jours : médias, saisine du Ministère de l’Intérieur, article 40, etc ? Est-ce qu’il y a eu par ailleurs des attaques informatiques ?

Mafrance.app : A ce stade c’est juste une agitation politique par voie de presse. Pas d’attaque informatique (en tout cas aucune notable).

Polémia : Pour vous soutenir (https://mafrance.app/support), vous avez fait le choix de ne passer que par les cryptomonnaies, pourquoi ? Est-ce que ça ne vous coupe pas d’un soutien populaire plus massif ?

Mafrance.app : J’avais d’autres moyens qui ont été attaqués ; les cryptomonnaies résistent. Le projet en lui-même n’a pas de grands besoins pour exister, mais un soutien pour me permettre une défense légale sera nécessaire.

22/01/2026