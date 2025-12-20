Trancher le nœud gordien : un nouveau logo pour Polémia !

Polémia entre dans une nouvelle phase de son développement et vise à s’imposer comme un acter incontournable du débat public. C’est pour accompagner ce mouvement que Polémia a décidé de modifier son logo. Retrouvez les explications de notre porte-parole, Lucas Chancerelle, prononcée à l’occasion du dernier Forum de la Dissidence.

Une nouvelle étape pour Polémia

Polémia continuera pendant bien des années encore à mener le combat en assumant une radicalité sérieuse. Nous continuerons de briser les tabous sur tous les sujets qui importent.

Vous l’avez constaté, Polémia entre désormais dans une phase de transmission, l’arrivée d’une équipe renforcée, c’est Polémia 3.0 qui prend forme.

Polémia c’est aussi plusieurs générations qui œuvrent ensemble pour un combat commun : la première génération, celle de Jean-Yves, Michel Geoffroy, Françoise, qui sont des exemples militants pour nous tous. La deuxième, celle de Aude, Allen, de Frédéric Épervier, et la troisième génération, avec Floriane et moi-même.

En ceci, cette équipe qui porte Polemia 3.0 s’axe autour de 3 priorités :

1- Élargir la fenêtre d’Overton (ce qui est acceptable dans l’opinion).

2- Imposer de nouveaux mots et concepts dans le débat public – à l’instar de ce qu’avait fait Jean-Yves Le Gallou, avec des concepts comme celui de la « préférence nationale » ou de « l’anarcho-tyrannie ».

3- Être un incubateur de nouvelles figures identitaires pour mener le combat politique.

Ainsi, je vous annonce une nouvelle en primeur : avec Polémia 3.0, nous avons choisi que notre identité visuelle, notre logo et notre slogan, allaient évoluer pour valoriser ce renouveau.

Puisque nous remettons en cause la pensée dominante, que nous ouvrons une brèche dans la matrice, sur le sujet du climat ou sur les autres sujets, nous avons le plaisir de vous présenter ce projet de logo.

Ce nouveau logo sera accompagné d’un nouveau slogan: trancher le nœud gordien.

Trancher le nœud gordien

Trancher le nœud gordien : Laissez- moi vous rappeler cette histoire…

En 334 av. J. -C, lorsqu’Alexandre, parti de Macédoine pour conquérir l’empire des Perses, s’arrête à Gordion, il examine un nœud complexe, censé lier le destin du maître de l’Asie.

Plutôt que de s’acharner à dénouer le nœud, il prend son épée et le tranche.

À cet instant précis, comme pour saluer son geste, un éclair déchire le ciel, suivi d’un grondement de tonnerre, interprété par ses hommes comme un signe divin approuvant son audace.

De sorte que l’expression nœud gordien désigne, métaphoriquement, un problème qui ne présente pas de solution apparente, finalement résolu par une action radicale et courageuse.

Polémia, avec ses travaux, ses forums, ses articles, vous donne des clefs de compréhension du monde pour, justement, trancher les sujets.

Sur tous les thèmes : sur l’immigration, sur nos libertés, notre identité, avec Polémia, nous tranchons le nœud gordien.

Alors, cette dynamique doit accroître notre puissance et nos moyens, c’est pourquoi nous vous appelons dès maintenant à continuer à nous soutenir via des dons bien-sûr, car un tel colloque coûte cher, mais aussi en vous engageant à nos côtés pour écrire des articles.

Merci pour votre fidélité depuis plus de 20 ans, continuons le combat, et n’ayons pas peur !

Lucas Chancerelle

