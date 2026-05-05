Édouard Chanot nommé à la tête de l’OJIM : l’Observatoire passe à la vitesse supérieure

Après treize ans à la barre, Claude Chollet, fondateur de l’Observatoire du journalisme (OJIM), passe le relais à Édouard Chanot. Ce journaliste aguerri est chargé d’amplifier l’offensive contre la doxa médiatique, au moment où le rapport Alloncle a provoqué la colère des médias du système.

Polémia

Une nouvelle étape

Polémia suit et soutient pleinement l’Observatoire du journalisme et des médias (OJIM). Nous en parlons depuis au moins 14 ans.

Aujourd’hui, l’Observatoire du journalisme franchit une nouvelle étape et il nous semble évident de faire partager cette évolution à nos lecteurs. Dans un communiqué publié sur son site, Claude Chollet a officialisé le 16 avril la nomination d’Édouard Chanot comme nouveau directeur de l’OJIM. À 40 ans, ce dernier succède au fondateur. Pour la petite histoire, les deux hommes se sont rencontrés aux débuts de l’Observatoire, le jeune journaliste y ayant commencé sa carrière médiatique par quelques piges.

Ancien rédacteur en chef dans les médias russes puis animateur de l’émission Chocs du monde sur TV Libertés, Édouard Chanot a récemment publié deux ouvrages : L’Empire Netflix : l’emprise du divertissement (2022) et Brèche dans le mainstream : l’âge des alternatives médiatiques (2025).

Un tournant stratégique

Cette passation intervient dans un contexte en apparence favorable. Les révélations de la commission d’enquête parlementaire sur l’audiovisuel public, portées par le député Charles Alloncle, ont fait « changer de camp la peur, au moins pour quelques semaines », disait Édouard Chanot lors d’un entretien avec Jean-Yves Le Gallou et Floriane Jeannin dans l’émission I-Média.

« La contre-attaque des médias dominants se fera sentir encore plus durement », prévenait-il toutefois. Sa nomination à la tête de l’OJIM répond d’ailleurs à un souci de professionnalisation pour résister à cette pression de « l’État profond médiatique ».

Parmi les priorités qu’Édouard Chanot s’est fixées : multiplier les enquêtes et lancer des formats vidéo courts destinés aux jeunes générations. Il y a quelques jours, l’OJIM révélait les dessous de la campagne pilotée par La France insoumise visant les banquets du Canon français et leur dernière vidéo atteignait 3 millions de vues sur X.

Il faut dire qu’avec plus de 36 000 abonnés sur X (+ 290 % en un an) et 72 000 sur Facebook, l’Observatoire dispose déjà d’une base solide. La nomination de Chanot doit permettre de transformer cet élan en force durable, « si nous sommes soutenus par nos donateurs », souligne-t-il.

Dans un paysage où seulement un tiers des Français fait encore confiance aux grands médias, l’OJIM confirme son rôle de contre-pouvoir réel. La relève est assurée : la brèche ouverte dans le mainstream ne se refermera pas.

Longue vie à l’OJIM !

Polémia

05/05/2026