Soros annonce arrêter ses activités d’influence en Europe : réalité ou piège ?

Par l’Observatoire du journalisme ♦ C’est une nouvelle estivale passée presque inaperçue… sauf pour l’Observatoire du journalisme, qui a relevé l’information et rédigé le texte publié ici, sur Polémia. Alexander Soros, successeur de son père à l’Open Society, annonçait sa décision de consacrer les fonds de l’OS à l’Asie et aux Amériques. Une bonne nouvelle pour les européens ? Pas si sûr…

Bloomberg sonne le glas

C’est le 18 août 2023 que l’agence Bloomberg relayait la nouvelle. Selon un message envoyé au quartier général (Berlin) de l’OS en Europe, la fondation envisage de lever le pied en Europe.

« En fin de compte, la nouvelle orientation stratégique approuvée prévoit le retrait et la cessation d’une grande partie de notre travail actuel au sein de l’Union Européenne, en déplaçant notre attention et l’allocation de nos ressources vers d’autres parties du monde. La fondation mettra fin en grande partie à son financement au sein de l’Union Européenne, et tout financement ultérieur sera extrêmement limité ».

Diantre ! Si l’information de Bloomberg est bonne, ceci signifie licenciements en pagaïe à Berlin et ailleurs dans toutes les ONG financées par l’OS : aide aux migrations, soutien des causes LGBT, subventions aux médias amis etc.

Le message ajoute :

« Les institutions et les gouvernements de l’UE allouaient déjà des ressources importantes aux droits de l’homme, à la liberté (sic) et au pluralisme (resic) à l’intérieur de l’Union ».

Autrement dit, l’Union Européenne finançant nombre d’opérations allant dans le même sens que la fondation, cette dernière n’a plus besoin d’y consacrer tous ses efforts.

Au même moment Soros s’immisce dans les élections en Pologne

Le 15 octobre 2023 les polonais vont élire les 460 députés de la Diète et les 100 membres du Sénat. Le parti Droit et justice (PiS) est majoritaire depuis 2015, conservateur modéré il est dans le collimateur des diverses branches de la Fondation Soros et des ONG qu’il finance localement. C’est deux semaines après l’annonce de Bloomberg que le site (en anglais) Remix News annonçait qu’une société soutenue par un fond Soros prenait une participation majoritaire dans deux quotidiens polonais ; moins de deux mois avant les élections…

Observatoire du Journalisme

03/09/2023

Source : ojim.fr