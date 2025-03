Bobards d’Or 2025 : l’AFP, France TV et l’Arcom récompensés !

Ce lundi 10 mars 2025 avait lieu la prestigieuse cérémonie des Bobards d’Or organisée par Polémia. Comme chaque année depuis plus de 15 ans, les meilleurs menteurs médiatiques ont été récompensés pour leurs efforts de propagande et de manipulation !

Cette année, c’est une spécialiste de cette cérémonie qui a remporté le premier prix : l’AFP, l’Agence France-Presque ! Retrouvez ci-dessous un premier article sur cette cérémonie avec le palmarès de cette cérémonie, où l’Arcom a également été récompensée d’un « Bâillon d’Or » pour son travail de censure tout au long de l’année écoulée…

Bobard d’Or 2025 : des médias bien rodés pour salir la mémoire des victimes des francocides

Pour que le grand public avale le bobard précédent et ne s’inquiète pas outre mesure de la non-application des OQTF, les médias mainstream s’adonnent à une pratique aussi sinistre que récurrente : salir la mémoire des victimes de l’immigration.

En avril dernier, c’est Matisse, 15 ans, poignardé par un Afghan connu des services de police, qui a été au cœur de l’affaire. Comble de l’horreur, la mère du meurtrier avait giflé le corps agonisant de l’adolescent. Malgré cela, la presse a massivement relayé la version de l’agresseur, prétendant que Matisse serait à l’origine de la bagarre et aurait insulté son meurtrier sur un fondement raciste.

Finalement, le parquet a démenti ces allégations. Une fois de plus, aucune excuse des médias envers la famille de la victime. À chaque nouveau drame, le schéma se répète : occultation du meurtre, dénonciation de la récupération, puis quasi-justification du crime.

L’occultation, c’est-à-dire la non-mention de l’origine de l’agresseur, et les tentatives d’étouffement de l’affaire sont quasi systématiques pour l’AFP, beau représentant de l’ensemble de la caste médiatique.

Vainqueur de ces Bobards d’Or 2025 : l’AFP

Bobard d’Argent : bobard olympique sur la cène

Vous vous rappelez sans doute la cérémonie d’ouverture des JO et cet extrait qui a fait le tour (et la risée) du monde. L’idée était de revisiter la Cène, dernier repas du Christ, fondement de la liturgie catholique, avec un groupe de drag queens.

Dans un premier temps, le service public s’est félicité de cet affront envers ce qu’il reste de catholique et de traditionnel en France. FranceTV a même tweeté : « Une mise en C-E-N-E légendaire ».

Mais face au tollé, allant jusqu’à indigner les autorités ecclésiastiques, le rétropédalage a été fulgurant. FranceTV a supprimé son tweet (manque de chance, Internet n’oublie rien). Mieux encore, les médias (en l’occurrence Le Monde) se sont moqués de l’Église, qui aurait confondu la Cène avec le Banquet de Bacchus, duquel serait finalement inspiré le show de drag queens.

Bobard d’Argent 2025 : France TV et Le Monde

Bobard de Bronze : Élisabeth borne dépasse les bornes du crédible sans reprise d’antenne !

Après avoir abattu toutes ses cartes pour tenter de faire adopter la loi de finances, qui fixerait le budget de l’État pour l’année à venir, la macronie a tenté d’utiliser un catastrophisme mal dissimulé. Ainsi, sur le plateau de Quelle Époque ! sur France 2, Élisabeth Borne, alors Première ministre, a affirmé en novembre dernier que, si la loi n’était pas votée, « il n’y aurait aucune solution. La suite, on l’écoute ensemble, c’est énorme : votre carte vitale ne marche plus, il n’y a plus de retraites. »

Un mois plus tard, elle était rappelée pour devenir ministre de l’Éducation nationale.

Mais oui, ce qu’elle affirme avec aplomb est évidemment absolument faux. En janvier, le projet de loi de finances 2025 n’avait toujours pas été promulgué, et pourtant, toutes nos cartes vitales (y compris, vraisemblablement, les plus de 4 millions de cartes vitales excédentaires) fonctionnent sans souci.

Visiblement, cette tentative de manipulation grossière n’a donc pas été suivie d’effets.

Mme « 49.3 » et Léa Salamé méritent un joli bobard d’or du grand n’importe quoi, du laisser-faire et du laisser-dire.

Bobard de Bronze 2025 : Léa Salamé et France TV

Sauvé par le Jury : ARTE Junior met en garde vos enfants contre le grand méchant trump et ses compères

Les grossiers bobards catastrophistes ont pullulé suite à la réélection de Trump outre-Atlantique. On a du mal à les compter tant ils sont nombreux.

En la matière, le journal junior d’ARTE, à visée éducative (ou plutôt rééducative), a établi un précédent. En une minute seulement, les clichés s’enchaînent, si bien que l’on croirait cette capsule parodique. Elle commence par rappeler que Trump effraie « tous les défenseurs des droits de l’homme » (comprenez : les gentils), « car ses futurs ministres sont des extrémistes de droite »… avant de poursuivre en alertant sur la destruction du système judiciaire, de l’école, du système de santé, etc. Tous les mots-clés anxiogènes y sont, dans un journal tout à fait subjectif destiné à vos enfants !

ARTE Junior mérite bien d’être sauvé par le jury ! Car désinformer les enfants, c’est créer les adultes crédules de demain.

11/03/2025