« Trancher le nœud gordien » : le slogan de Polémia analysé par Olivier Battistini

Nouveau logo, nouveau slogan, annonce d’une IA identitaire, multiplication des articles et des initiatives… Polémia fait peau neuve en cette fin d’année 2025. Revenant sur cet appel que nous avons lancé à trancher le nœud gordien, Olivier Battistini, philosophe et maître de conférences en histoire grecque, nous livre un rappel historique et philosophique de haute volée à propos de cet épisode fameux de la longue histoire européenne.

Polémia

Jetant sa pique sur le sol de Troade, Alexandre déclare recevoir l’Asie des dieux comme une terre conquise à la pointe de la lance. À Gordion, en Phrygie, il réussit l’exploit qui, selon l’oracle, le rendra maître de l’Asie.

Pour les Grecs il y a un ombilic de l’univers. Il est matérialisé à Delphes, par l’omphalos du sanctuaire de l’Apollon pythien, à Milet, par celui du temple de l’Apollon didyméen. Un oracle aurait fait du sanctuaire de Gordion un centre de l’oikouménè. Dans les temples d’Ionie et d’Europe, l’omphalos est une masse conique. À Gordion, c’est le char du fondateur éponyme de la cité.

Gordion est une cité d’Asie Mineure, aux confins de la Phrygie, sur le Sangarios, en amont de son confluent avec le Thymbres. Ancienne résidence des rois de Phrygie, Gordion est une des principales étapes sur la Route Royale vers Suse, également une place stratégique, à égale distance du Pont-Euxin et de la mer de Cilicie, et un lieu de ravitaillement.

Après la chute d’Halicarnasse, Parménion se rend en Lydie, alors qu’Alexandre est plus au sud, avec Antigone le Borgne. Il a assiégé et pris Célènes. Puis il se dirige vers le nord-est et arrive devant Gordion qu’il réduit en son pouvoir.

Les deux armées se rejoignent à Gordion…

Alexandre y visite le temple de Zeus. Il y voit le fameux char de Gordios, le père du roi Midas. Selon l’oracle, les Phrygiens avaient choisi pour roi celui qu’ils avaient vu entrer le premier sur un char dans le temple de Zeus. Gordios avait consacré ce char dans le temple. Le joug avait été attaché au timon par des nœuds si savamment faits, mêlés les uns dans les autres avec tant de science et d’artifice qu’on n’en pouvait apercevoir les bouts.

Un oracle avait promis l’empire de l’Asie à celui capable de les défaire…

Il y a débat sur la façon dont Alexandre a “délié” le nœud.

Chez Diodore, Alexandre ne parvenant pas à dénouer le lien s’avance au milieu et le coupe de son épée.

Quinte-Curce rapporte que le roi, sans perdre de temps à essayer de percer le secret des nœuds, se serait écrié que la façon de les défaire n’a pas d’importance et de son épée, tranche toutes les courroies, éludant ainsi la prédiction de l’oracle ou la réalisant.

Plutarque raconte comment Alexandre s’efforce de pénétrer la combinaison et l’enchevêtrement des nœuds. Mais si l’épreuve dure trop longtemps ou si les efforts d’Alexandre n’aboutissent pas, le présage pourrait être funeste… Il tranche alors les courroies. Le biographe indique également la version d’Aristobule dans laquelle le conquérant défait le nœud très facilement en retirant la cheville du joug – il s’agissait d’un clou de bois traversant de part en part le timon qui tenait en même temps le nœud.

Arrien donne également les deux versions, précisant que le nœud est en écorce de cornouiller…

Par l’idée géographique de centre, le sacré de l’oracle divin, l’audace du geste, la pensée politique de la domination du monde, Gordion est le symbole d’un passage, d’une étape dans la marche d’Alexandre, maître du kairos et philosophe par les armes. En Phrygie, le roi garde toujours le contact avec le passé homérique et le monde grec, mais il est déjà en Orient, futur Kosmokratôr, maître de l’Europe et de l’Asie…

Olivier Battistini

22/12/2025