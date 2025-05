Macron : un président embarrassé, impuissant et en difficulté

Dans ce texte incisif, Pierre Boisguilbert revient sur la récente prestation télévisée du président Emmanuel Macron. Entre confusion, absence de réponses concrètes et critiques vives des intervenants, Pierre Boisguilbert dresse à juste titre un bilan sévère de cette séquence politique, soulignant les limites de la communication présidentielle face aux attentes du public et aux défis du moment.

Polémia

Une prestation confuse et contestée

Cette fois, il n’était pas face à des journalistes et ça a tout changé. Il a fait plus de trois heures comme d’habitude, mais en étant bien plus interrompu et contesté que d’habitude. Le journaliste Gilles Bouleau, malgré de gros efforts courtois mais vains, a été incapable de tenir le débat et les temps de parole. La politique étrangère a cependant été laissée à un professionnel, Darius Rochebin, qui a été incisif et précis, mais pour pas grand-chose. Le flou et le filandreux étaient dominants d’entrée de jeu. Sur le nucléaire et son utilisation souveraine on n’est pas rassuré, et sur Gaza il va assez loin dans la critique de Netanyahu et qualifie de honte ce qu’il s’y passe, mais il n’emploie pas le mot génocide sans pourtant le désavouer totalement. C’est tout lui. On était loin des coups de menton du président leader de l’Europe antirusse et indépendant des USA, mais ce serait pour un futur lointain. La séquence internationale n’a pas été la moins bonne cependant, car le pire allait suivre.

Interventions tendues et absence de réponses

Le président aurait pu être aidé par la volonté de ses interlocuteurs de se faire remarquer à ses dépens. Mais l’agressivité psychorigide de Mme Binet de la CGT n’a pas permis au président de reprendre la main. Le plus concret aura été sur le ton de la contestation sarcastique Robert Ménard, habitué des plateaux télé, qui a obtenu des réponses concrètes sur la police municipale et les places de prison, merci à lui. Le président s’est aussi déclaré, avec des nuances imprécises, contre le port du voile dans le sport. Mais, sur l’essentiel, les référendums annoncés et attendus, rien ou presque. Pas sur la retraite où il reste sur ses positions, et surtout rien sur l’immigration car il ne voit pas quelle question pertinente poser.

Ce refus d’obstacle a été fatal à sa prestation. Les téléspectateurs ont commencé à décrocher, enlevant tout intérêt significatif à d’autres intervenants considérés comme faire-valoir originaux. Ainsi il n’aura certes pas rassuré les écologistes représentés par la militante de presse Salomé Saqué, connue pour son engagement écologique. Âgée de 30 ans et spécialiste du réchauffement climatique, de la jeunesse et des inégalités entre les sexes, sans oublier son obsession de l’extrême droite, elle est également l’auteur de plusieurs ouvrages, notamment Sois jeune et tais-toi… un bon conseil qu’elle ne s’est pas appliqué. Même si la santé mentale des jeunes et le problème des écrans sont un vrai drame qui mérite des solutions. Du côté du sport, il y a eu le youtubeur et influenceur Tibo InShape qui s’est fait d’abord connaître dans le monde de la musculation. Thibaud Delapart a récemment détrôné Squeezie de sa place de youtubeur le plus suivi de France, avec plus de 26 millions d’abonnés sur la plate-forme. Mais qui s’intéresse vraiment sur le fond à ce que pense M. InShape ou Mme Saqué ?

Absence de perspectives claires et ambitions futures

« On attend de la clarification, des explications et des annonces », expliquait à Ouest-France Thierry Thuillier, le directeur général adjoint information du groupe TF1, en dévoilant les coulisses de la soirée. Caramba, encore raté ! On aura cependant peut-être un référendum sur la fin de vie, avec l’intervention émouvante de Charles Biétry, si les parlementaires n’y arrivent pas entre cas personnels et dérive sociétale. On attend donc pour la suite les questions multiples des petits référendums à venir, mais il manquera certainement une question : « Voulez-vous de Macron comme président encore pendant deux ans ? »

Mais le pire est que, malgré un bilan d’impuissance saisissant, il ne considère pas comme impossible de revenir. Interrogé sur une éventuelle candidature à la présidentielle en 2032, Emmanuel Macron assure « n’avoir pas encore réfléchi ». « Je suis le premier président à ne pas pouvoir me représenter », a d’abord rappelé Emmanuel Macron qui n’a pas le droit de faire plus de deux quinquennats consécutifs depuis la révision constitutionnelle de 2008.

Il pourrait alors demander conseil à Poutine et devenir, en attendant, pourquoi pas, le premier ministre de Hollande. Décidément, la place doit être bonne.

Pierre Boisguilbert

15/05/2025