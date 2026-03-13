Kraken : autopsie du monstre qui dévore la France

Sous le titre évocateur de Kraken : Système politique de l’ère numérique, Gary Laski publie un essai décapant qui fera date. Loin des analyses tièdes de la science politique de salon, cet ouvrage offre une grille de lecture implacable de notre asservissement. Entre « roi-bouffon », « État-prison » et « xénocratie », Laski déshabille un régime qui n’a plus de républicain que le nom. Un manuel de résistance indispensable pour ceux qui refusent l’euthanasie de notre civilisation.

Lucas Chancerelle

La Trinité du Mal : Panarchie, Pseudarchie, Malacratie

La France ne meurt pas de vieillesse ; elle est dévorée de l’intérieur par un parasite aux mille tentacules. C’est le constat brutal que dresse Gary Laski dans son dernier opus, Kraken : Système politique de l’ère numérique. Pour l’auteur, nous ne vivons plus en République, mais sous une forme hybride de tyrannie technologique qu’il nomme la Panarchie.

Laski décompose le système qui nous broie en trois piliers d’une cohérence effrayante :

La Panarchie : C’est l’empire universel de la finance et des données. Dominée par des mastodontes comme Blackrock et les GAFAM, cette puissance occulte définit l’imaginaire du consommateur et brise les États qui tentent de lui résister. La Pseudarchie : C’est le « gouvernement du faux ». Nos dirigeants nationaux ne sont plus que des relais locaux, des acteurs de complément dont la seule mission est de divertir les peuples par une comédie médiatique permanente pour masquer le pillage de la nation. La Malacratie : Du grec malacos (mou), c’est le pouvoir de neutralisation des masses. Par l’addiction aux écrans et le conditionnement émotionnel des réseaux sociaux, le citoyen est réduit à l’état de mollusque réactif, incapable de réflexion longue et d’action coordonnée.

Macron, le « Roi-Bouffon » de la Xénocratie

L’analyse de la figure d’Emmanuel Macron est sans concession. Qualifié de « roi-bouffon » ou de « pseudarque », il incarne cette fonction histrionique nécessaire au système. Son célèbre « en même temps » n’est pas une pensée, mais un outil de dissolution politique visant à maintenir une discorde civique permanente.

Laski dénonce une véritable xénocratie : un régime structurellement dédié à satisfaire des intérêts étrangers — qu’ils soient basés à Washington, Bruxelles ou Berlin — au détriment de l’économie et de la natalité française. La submersion migratoire et le multiculturalisme sont ici présentés pour ce qu’ils sont : une idéologie de dissolution destinée à détruire la culture publique, socle de toute souveraineté.

Du Putsch Sanitaire à l’État-Prison

L’un des passages les plus polémiques de l’ouvrage concerne la crise sanitaire de 2020-2022, décrite comme une « tentative de putsch numérique mondial ». Selon Laski, cette période a servi de répétition générale à l’État-prison, une forme achevée de totalitarisme où la légitimité n’est plus populaire, mais médicale.

Dans cette « pharmacratie », l’individu est réduit à un cobaye surveillé en permanence par des outils connectés, payant une rente à vie à l’industrie pharmaceutique pour traiter des maladies causées par une alimentation et un mode de vie de plus en plus artificiels. C’est l’ère de l’autoconsommation : le système ne se contente plus d’exploiter votre travail, il monétise votre dégradation physique.

Pourquoi il faut lire Gary Laski

Si le tableau est sombre, le livre de Gary Laski est un formidable électrochoc. Il nous rappelle que la seule résistance possible réside dans la culture nationale, ce raffinement qui refuse la brutalité de la technique et l’atomisation de l’individu.

Kraken n’est pas seulement un essai de philosophie politique ; c’est un cri de ralliement pour la « multitude civique ». À l’heure où la censure progresse sous couvert de régulation numérique (DSA), Laski nous exhorte à briser la simulation médiatique pour reprendre possession de notre destin.

Un livre brûlant, érudit et courageux. Pour ne plus être les dupes du Spectacle, lisez Laski. Avant que le Kraken ne referme définitivement ses tentacules.

Lucas Chancerelle

13/03/2026