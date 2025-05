La remigration : légitimité, nécessité, possibilité – Discours de Jean-Yves Le Gallou

Ce samedi 17 mai 2025, Jean-Yves Le Gallou était invité à prononcer un discours lors du Remigration Summit (Sommet pour la Remigration), à Milan. Le président de Polémia a pris la parole devant une assemblée venant de tous les pays européens. Cette grande conférence marque un tournant : alors que les Européens sont de plus en plus nombreux à se réveiller quant aux ravages de l’immigration extra-européenne massive, ce Sommet pour la remigration permet de proposer une solution aussi légitime que nécessaire.

Vous trouverez ci-dessous le discours de Jean-Yves Le Gallou.

Polémia

I. Légitimité

Une identité européenne ancrée dans l’histoire et la génétique

L’Europe est le continent des Européens. Le peuplement de l’Europe remonte à 40 000 ans avec l’expansion des peuples de chasseurs-cueilleurs. Nous, Européens contemporains, portons les mêmes gènes que les artistes pariétaux des grottes de Lascaux en France, d’Altamira en Espagne, de Hohle Fels en Allemagne ou de Fumane en Italie. Ce peuplement initial a été partiellement modifié, en particulier dans le sud de l’Europe, par l’arrivée d’agriculteurs anatoliens il y a 8 000 ans. Puis il a été complété par l’expansion des Yamnayas, un peuple de chasseurs-cueilleurs venu des steppes pontiques, il y a 5 000 ans. Une migration apportant les langues indo-européennes que nous parlons encore aujourd’hui à travers les rameaux grecs, romains, celtiques, germaniques ou slaves ; ainsi qu’une cosmogonie et une organisation sociale, la tripartition, qui n’a cessé d’irriguer la civilisation européenne, y compris après la christianisation (oratores, bellatores, laboratores).

Si je rappelle cela – fort brièvement – c’est pour réaffirmer cette évidence : la grande ancienneté du peuplement de l’Europe par les Européens : 40 000 ans pour l’essentiel du substrat génétique, 5 000 ans pour le cœur de l’identité culturelle, 2 000 ans pour l’appartenance religieuse.

Un peuple premier menacé

C’est essentiel. Au moment où les conventions internationales protègent les « peuples premiers », Indiens d’Amazonie, Mélanésiens ou Wallisiens du Pacifique, il est enfin temps de défendre le droit des Européens – peuple premier d’Europe – à défendre leur droit sur leurs terres ancestrales. Le droit à défendre leur identité ethnique et civilisationnelle, le droit à refuser l’invasion de populations venues d’ailleurs. Oui, la déclaration des Nations unies (2007) sur les droits des peuples autochtones doit aussi s’appliquer aux Européens menacés par une envahissante colonisation de peuplement.

II. Nécessité

Une submersion démographique en cours

À ce titre, la remigration est légitime. Elle est aussi indispensable. Tout simplement pour prévenir la submersion, éviter le devenir minoritaire des Européens sur leur propre terre.

En France, nous avons longtemps disposé d’un indicateur de la proportion des populations extra-européennes parmi les naissances : le dépistage des nouveau-nés à la drépanocytose, une maladie génétique rare qui peut toucher les populations venues d’Afrique, du Maghreb, des Caraïbes, d’Amérique latine, d’Asie du Sud. En 2000, 20 % des naissances étaient dépistées pour cette maladie en France métropolitaine. 40 % en 2022. Et 100 % en 2024… parce que le gouvernement a décidé de casser le thermomètre et de dépister tout le monde pour éviter – je cite – les « stigmatisations » ! Reste que si les tendances actuelles se poursuivent, les nouveau-nés européens de souche seront minoritaires dans les maternités françaises en 2035 ou 2040.

Projections inquiétantes

Pour évaluer l’impact de l’immigration, on peut utiliser d’autres calculs et extrapoler la progression de la part de la population d’origine étrangère extra-européenne dans les différents pays d’Europe de l’Ouest. Et constater qu’à données inchangées, les Européens seront minoritaires dans certains pays à partir de 2060, en Suède par exemple.

Ce phénomène s’explique de deux manières :

• L’entrée d’étrangers extra-européens toujours plus nombreux ;

• Des taux de fécondité beaucoup plus élevés chez les femmes non européennes, en particulier chez les primo-arrivantes.

Il est à noter que même sans entrées nouvelles, les populations étrangères extra-européennes ont vocation à croître par simple dynamique interne.

Si l’on veut que les Européens – peuple premier de l’Europe – restent maîtres de leur destin, il n’y a donc pas d’autre option que la remigration.

III. Possibilité

Fermeté et progressivité

Légitime et indispensable, la remigration est possible, contrairement à ce qu’affirment les artisans du malheur de l’extrême gauche ou les modérés intimidés.

Comment ? En procédant de manière progressive.

Ex. : expulsant d’abord les clandestins et les délinquants. Pourquoi est-ce essentiel de commencer par eux ? Parce que, comme l’a bien vu l’écrivain français Renaud Camus, l’homme du constat du Grand Remplacement, les délinquants sont le bras armé du colonisateur. Si on les met hors d’état de nuire et qu’on les expulse, tout devient possible.

Ensuite, il faut renvoyer ceux qui ne vivent que d’aides sociales et d’allocations. Cela fait du monde dans nos pays à l’État-providence généreux. Rien n’interdit non plus de ne pas renouveler à leur expiration – voire d’interrompre – les titres de séjour imprudemment attribués à certains ressortissants des nationalités les moins désirables.

Restera un dernier problème, le plus sensible : que faire des non-Européens présents depuis deux ou trois générations sur notre sol ? La question est plus délicate, d’autant que dans de nombreux pays – la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, mais aussi l’Allemagne – certains ont pu acquérir la nationalité du pays d’accueil.

Il faut, me semble-t-il, distinguer trois catégories :

• Ceux qui ne sont pas assimilés et qui développent une attitude hostile au pays qui les a accueillis ;

• Ceux qui, sans être assimilés, respectent les mœurs et les hommes et les femmes du pays d’accueil ;

• Ceux qui sont assimilés.

Le renvoi des hostiles – y compris en leur retirant une nationalité qu’ils usurpent – doit être une priorité. Car leur hostilité en fait, là aussi, les soldats du colonisateur. Un colonisateur qu’il faut désarmer par une répression sans faille de ses délinquants. Et ce, quelle que soit leur nationalité.

À contrario, les descendants d’étrangers pleinement assimilés méritent la nationalité qu’eux et leurs parents ont acquise.

Voilà quelles me paraissent être les grandes lignes d’une politique de reconquête de l’Europe par les Européens.

IV. L’Union européenne et la souveraineté

Identitaires européens, unissez-vous

Un dernier point mérite d’être abordé. C’est celui de l’Union européenne. Beaucoup d’entre nous ont, c’est bien légitime, un tropisme souverainiste. Mais ce serait une erreur de croire que l’Union européenne est seule responsable. Comme si Macron valait mieux que Delors, ou Merkel et Merz mieux que Von der Leyen. Idéologiquement, ce sont les mêmes !

Des pays comme la France, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne ont engagé des politiques immigrationnistes bien avant que l’Union européenne ne s’en mêle, dès les années 1970, alors même que l’Union européenne n’a acquis la compétence sur l’immigration que dans les années 2000/2010. L’Union européenne peut être un accélérateur, elle n’est pas la cause. D’ailleurs, la Suisse, la Norvège et l’Islande ont des problèmes d’immigration comparables sans être dans l’Union européenne. Et le Brexit n’a pas amélioré, bien au contraire, la situation de la Grande-Bretagne.

Tout simplement parce que dans tous nos pays, les juges – avec ou sans l’Union européenne – ont pris le pouvoir. C’est ainsi qu’au nom de principes généraux, de conventions internationales et d’inventions jurisprudentielles, nos pays sont passés d’un droit de l’immigration à un droit à l’immigration. D’un droit de l’immigration qui faisait prévaloir l’intérêt général du pays à un droit à l’immigration qui se place exclusivement du point de vue de l’intérêt du migrant : on l’a vu avec le changement de la nature de Frontex, passé d’organisme de protection des frontières à celui d’accueil des migrants.

Il faut changer de logiciel, rendre aux citoyens leur souveraineté, rétablir le droit des peuples européens à préserver leur identité, reprendre le pouvoir aux juges et fonder un droit de la remigration.

Ne nous y trompons pas : une telle entreprise ne sera pas possible dans un seul pays. Elle ne sera possible que si un mouvement de fond traverse le continent. Les Européens doivent réacquérir leur identité. C’est un combat essentiel, mené en France par l’Institut Iliade, en Italie par l’Institut Enéide, en Espagne par l’Institut Charles Quint. Cette réappropriation est essentielle. Identitaires européens, unissez-vous !

Jean-Yves Le Gallou

17/05/2025