Polémia : trancher le nœud gordien
Faire un don
Accueil | Politique | « Il faut renverser la vapeur » : Jean-Yves Le Gallou présente la remigration sur CNews

« Il faut renverser la vapeur » : Jean-Yves Le Gallou présente la remigration sur CNews

« Il faut renverser la vapeur » : Jean-Yves Le Gallou présente la remigration sur CNews

par | 18 mai 2026 | Politique

« Il faut renverser la vapeur » : Jean-Yves Le Gallou présente la remigration sur CNews

Faire un don à POLÉMIA en 2026

Récolté 8 282,00€
Objectif 20 000,00€
Donateurs 227
41,4%

Polémia s'engage sur ce début d'année 2026 à mener 3 premières batailles. Améliorer son IA alternative pour en faire un outil efficace et largement utilisé, créer un dossier et une…

Faire un don maintenant

Ce samedi 16 mai, Jean-Yves Le Gallou était invité sur CNews, dans l’émission « Face à Bock-Côté ». Il a pu évoquer en longueur le principe de la remigration.

 

Jean-Yves Le Gallou
Les derniers articles par Jean-Yves Le Gallou (tout voir)

Agenda

Rendez-vous le 20 mai à Paris

Bobards 2026
Billetterie en ligne

Mots-clefs :

Cet article vous a plu ?

Nouveau dossier

Les 200 familles qui gouvernent la France

200 familles
Une version interactive est disponible en ligne, en accès libre.
Découvrir le dossier en ligne
Ce dossier est également disponible en PDF en contrepartie d’un don (10 € ou plus), et en version papier à partir de 100 €.
Faire un don en ligne

Je fais un don

Soutenez Polémia, faites un don ! Chaque don vous ouvre le droit à une déduction fiscale de 66% du montant de votre don, profitez-en !
Je fais un don

Je fais un don en ligne

Voir aussi