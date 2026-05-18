« Il faut renverser la vapeur » : Jean-Yves Le Gallou présente la remigration sur CNews

Ce samedi 16 mai, Jean-Yves Le Gallou était invité sur CNews, dans l’émission « Face à Bock-Côté ». Il a pu évoquer en longueur le principe de la remigration.
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