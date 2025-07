Le témoin du Grand Basculement – Jean-Yves Le Gallou sur TVL

Découvrez l’entretien accordé par Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia, à TV Libertés à l’occasion de la sortie de ses Mémoires identitaires.

La vie de Jean-Yves Le Gallou témoigne de soixante ans d’engagements pour l’identité et la liberté d’expression. Énarque dissident, haut-fonctionnaire à Beauvau, élu politique, lanceur d’alerte et théoricien de la préférence nationale, il nous livre la somme de ses souvenirs et réflexions à contre-courant dans ses « Mémoires identitaires – 1968-2025 : les dessous du Grand Basculement ». De la guerre culturelle de Mai 68 à la révolution woke, de Pompidou-Giscard à la Nouvelle Droite, des fraudes de la gauche à l’émergence du Front National, de la manipulation de Carpentras aux dessous de « l’affaire du détail » ou de la scission de Bruno Mégret en 1998, c’est le théâtre de la vie politique, économique, judiciaire, idéologique et sociétale que décrypte Jean-Yves Le Gallou à l’appui de son expérience et de portraits de ses contemporains capitaux.

Le témoin du Grand Basculement - Politique & Eco avec Jean-Yves Le Gallou - TVL

09/07/2025