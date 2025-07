L’Éducation nationale face aux pressions islamistes : l’affiche de La Courneuve

Jusqu’où ira-t-on dans l’inversion accusatoire ? Tandis que certains crient au « danger pour les musulmans en France », ce sont les fondements mêmes de la France qui sont méthodiquement sapés. L’affaire de La Courneuve, évoquée par Claude Meunier-Berthelot ci dessous, n’est pas un simple fait divers administratif : elle révèle une dérive grave aux conséquences dramatiques.

Polémia

Fait rapporté par Fdesouche

À La Courneuve, le 5 juin, veille de la fête religieuse de l’aïd el-Kébir, un directeur d’école s’est « permis » d’afficher le nom de huit enseignants absents précisément pour participer cette fête.

Horresco referens !

Pour cette simple raison, il s’est fait rappeler à l’ordre par le rectorat à la suite du signalement de parents d’élèves choqués (sic) par la diffusion de cette liste, aidés en cela par l’intersyndicale toujours là pour mettre de l’huile sur le feu !

Motifs invoqués par le rectorat

Pour sa part, le rectorat a estimé que cette publication était « non réglementaire et inacceptable », rappelant que « les absences pour les fêtes religieuses sont de droit ».

Or, dans la mesure de l’utilité de cette information à l’égard des familles, dans la mesure également où il y a manquement aux obligations réglementaires de service entraînant un dysfonctionnement du service public – huit personnes en moins ! –, en quoi est-il possible de considérer que cet affichage n’est pas réglementaire et serait inacceptable ?

Par ailleurs, si « les absences pour les fêtes religieuses sont de droit » pour les élèves en vertu de la circulaire du 18 mai 2004 qui indique que « des autorisations d’absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses… » – sus à la laïcité ! –, en revanche le personnel enseignant est tenu d’observer en toutes circonstances une stricte neutralité, en vertu de la bible de référence à destination de tout le personnel, à savoir le sacro-saint vade-mecum de la laïcité.

Quant aux syndicats…

L’intersyndicale (FSU, CGT, SUD, CNT), toujours aux avant-postes pour dénoncer le séparatisme des écoles privées pour nos enfants, cautionne sans réserve et sans honte ces absences de professeurs, qui portent atteinte à la qualité du service public, pour participer à des fêtes communautaires qui s’inscrivent dans le cadre d’une tradition totalement étrangère à notre culture, marquant le séparatisme le plus total.

De plus, ces syndicats osent répéter que ce type de pratique résulte d’une « non-maîtrise complète des cadres juridiques » alors même que l’absence du personnel enseignant porte atteinte à la continuité du service public.

Prendre parti systématiquement pour des personnes dont les pratiques sont étrangères à notre culture montre à quel point la gauche mondialiste cautionne la submersion migratoire, le grand remplacement de population, l’effacement de notre culture française, accordant à ces populations étrangères à notre culture des pratiques qu’elle ne tolérerait pas aux Français dits de souche.

Mais là ne s’arrête pas l’imposture des syndicats qui vont jusqu’à oser prétendre qu’il y a une « mise en danger de leurs collègues […], on est quand même dans un contexte où l’on voit du terrorisme d’extrême droite » (sic) ! Il faut oser !

Les musulmans seraient en danger en France ? Et, en plus, à cause du « terrorisme d’extrême droite » ? Quelle nouvelle !

Audiard disait : « Les cons, ça ose tout, c’est à ça qu’on les reconnaît. » La gauche aussi ! Elle ose tout, c’est d’ailleurs à ça qu’on la reconnaît !

En réalité, ce qui chatouille et gratouille cette gauche vissée aux postes de commande est le fait que ces pratiques dites « inacceptables », d’afficher une réalité de terrain, mettent en lumière la contradiction de ces pratiques avec les discours dont les Français sont abreuvés tous les jours par les mêmes sur les « valeurs de la république », la laïcité, le prétendu séparatisme des écoles libres pour nos enfants, et que porter au grand jour la réalité de leur imposture autant que celle des syndicats qui ne sont que des collabos du pouvoir en place les révèle tels qu’ils sont : des traîtres à notre France !

Claude Meunier-Berthelot

03/07/2025