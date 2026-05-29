Elon Musk face à l’État-censeur français

Dans ce nouveau texte, Balbino Katz évoque les attaques de la justice française contre Elon Musk. Un texte à retrouver, dans une version alternative, sur le site de Breizh-Info.

Polémia

La justice française attaque Elon Musk

Il existe parfois des moments où un simple communiqué administratif révèle davantage sur l’état réel d’un régime que des années de débats parlementaires. Le texte publié ces derniers jours par le parquet de Paris appartient à cette catégorie.

À travers l’ouverture d’une information judiciaire visant X, Elon Musk et Linda Yaccarino, la justice française ne se contente pas d’enquêter sur d’éventuelles infractions techniques. Elle franchit un seuil politique et civilisationnel.

Les qualifications retenues sont d’une ampleur proprement sidérante : « complicité de diffusion d’images pédopornographiques », « collecte frauduleuse de données », « violation du secret des correspondances », « falsification de systèmes automatisés », diffusion de contenus générés par intelligence artificielle, jusqu’à cette formule presque irréelle de « contestation de crimes contre l’humanité facilitée par l’intelligence artificielle Grok ».

Il faut mesurer ce que signifie une telle accumulation. Car enfin, il ne s’agit plus ici de poursuivre des individus ayant commis des actes précis. Il s’agit de faire peser une responsabilité pénale globale sur l’existence même d’une plateforme insuffisamment disciplinée par les autorités politiques et administratives occidentales.

Pendant longtemps, les plateformes numériques relevaient d’une obligation de moyens. Elles devaient retirer les contenus illicites signalés. Le glissement désormais observable est radical : certains États européens veulent instaurer une responsabilité totale portant non plus sur les actes particuliers, mais sur la possibilité même qu’existent des espaces de parole échappant partiellement au contrôle idéologique dominant.

La logique est redoutable. Si elle est poussée jusqu’à son terme, elle reviendrait à poursuivre les fabricants de papier pour les pamphlets qu’ils impriment, les fabricants de stylos pour les lettres anonymes, ou jadis les compagnies postales pour certaines correspondances transportées dans leurs sacs.

Cette offensive contre X n’est d’ailleurs nullement isolée. Elle s’inscrit dans une transformation beaucoup plus vaste du cadre juridique européen.

La lutte contre la désinformation comme arme politiquement correcte

Depuis plusieurs années, l’Union européenne construit méthodiquement un arsenal de régulation numérique destiné officiellement à lutter contre la « désinformation », les « discours de haine » ou les « manipulations informationnelles ». Le Digital Services Act constitue la pièce maîtresse de ce dispositif. Derrière le langage technocratique de Bruxelles apparaît progressivement une réalité beaucoup plus politique : la volonté de normaliser les flux d’information et de réduire les espaces échappant au monopole narratif des grands appareils médiatiques et institutionnels.

Thierry Breton avait déjà publiquement menacé Elon Musk avant même l’application complète du dispositif européen. Les tensions entre Bruxelles et X ne relèvent donc pas d’un simple contentieux technique. Elles traduisent un affrontement beaucoup plus profond entre deux conceptions du contrôle de la parole publique.

En France, cette logique connaît aujourd’hui un prolongement particulièrement inquiétant avec le projet de loi porté par Laurent Nuñez et relayé au Sénat par Bruno Retailleau.

Jean-Yves Le Gallou a raison de qualifier ce texte de liberticide.

Le point central réside dans son article 6, adopté par le Sénat les 5 et 6 mai 2026. Celui-ci permettrait à l’administration, sans intervention préalable d’un juge, de geler les avoirs et ressources économiques de personnes physiques ou morales soupçonnées de « haine », de « discrimination » ou encore de « propagation d’idées » encourageant la discrimination.

Le caractère extraordinairement flou de ces notions ouvre la voie à un arbitraire bureaucratique considérable. Qui définira demain la « haine » ? Qui décidera qu’une analyse démographique, une critique de l’immigration ou une dénonciation du communautarisme constitue une « propagation d’idées » problématique ?

Comme l’a lui-même relevé David Lisnard, pourtant peu suspect de sympathies révolutionnaires, un tel dispositif crée un pouvoir administratif exorbitant fondé sur des catégories idéologiques extensibles à l’infini.

Jean-Yves Le Gallou touche ici un point fondamental lorsqu’il explique qu’une société multiculturelle ne peut maintenir sa cohésion qu’au prix d’une multiplication constante des interdits. Plus les tensions ethniques, religieuses et sociales augmentent, plus il devient nécessaire pour le régime de contrôler les mots permettant de les désigner.

La lutte contre « l’entrisme », le « séparatisme » ou les « discours de haine » devient alors moins un instrument de sécurité qu’un mécanisme de protection du modèle multiculturel lui-même.

C’est pourquoi les poursuites visant Elon Musk et l’évolution du droit français relèvent en réalité d’une même logique historique.

La volonté de dissimuler le réel

Dans les deux cas, il ne s’agit plus simplement de sanctionner des infractions précises, mais de neutraliser les infrastructures permettant la circulation incontrôlée du réel.

Car ce qui rend aujourd’hui X dangereux aux yeux des pouvoirs européens n’est pas seulement la présence de contenus polémiques. C’est le fait que la plateforme permette encore, malgré toutes ses imperfections, de contourner les filtres médiatiques traditionnels.

Les exemples abondent. Violences urbaines, criminalité ethnique, immigration clandestine, statistiques dissimulées, contradictions des discours officiels : autant de sujets dont la perception publique se transforme brutalement dès lors que les images et les témoignages circulent librement.

Le problème, pour les appareils politiques européens, n’est plus seulement la dissidence. C’est la visibilité du réel.

Et c’est ici qu’apparaît un parallèle inattendu entre Elon Musk et Jean-Yves Le Gallou.

Tout semble opposer le milliardaire technologique fasciné par Mars et l’intelligence artificielle, et l’ancien haut fonctionnaire devenu théoricien de la réinformation. Pourtant, tous deux ont compris une vérité essentielle de notre époque : le pouvoir réel réside désormais dans le contrôle des flux informationnels.

Le Gallou l’avait saisi très tôt à travers la bataille métapolitique et la nécessité de construire des circuits alternatifs de diffusion. Musk, à sa manière industrielle et planétaire, mène aujourd’hui un combat analogue à une autre échelle.

L’un bâtit des concepts. L’autre bâtit des infrastructures.

Mais tous deux se heurtent désormais au même adversaire : un système occidental vieillissant qui tolère encore la critique abstraite, mais ne supporte plus la libre circulation du réel.

Balbino Katz

29/05/2026