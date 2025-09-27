Condamnation de Sarkozy : quand la justice se fait pouvoir

La condamnation de Nicolas Sarkozy (voir le jugement intégral ici : lien) révèle le basculement vers la dictature des juges. Je ne prends évidemment pas parti aveuglément pour l’ancien président. Son bilan politique est globalement catastrophique. Mais j’entends montrer comment le pouvoir judiciaire s’est mué en pouvoir politique, hors de tout contrôle démocratique. Une dérive gravissime qui devrait inquiéter toutes les personnes de droite car la persécution judicaire s’étendra inévitablement.

De contre-pouvoir à pouvoir absolu

Autrefois, la justice était un contre-pouvoir. Elle est devenue LE pouvoir : anonyme, irresponsable, sans contrepoids. Les juges ne se contentent plus d’appliquer la loi : ils la façonnent et imposent l’agenda du politiquement correct. Ce que j’appelle la dictature judiciaire s’installe, à l’image du Brésil où l’ ancien président Bolsonaro est menacé de prison au nom de la démocratie…

L’emprise des juges sur tous les leviers

Le pouvoir judiciaire avance sur tous les fronts :

– Législatif : le Conseil constitutionnel fait et défait les lois.

– Exécutif : le Conseil d’État, la CNDA et les tribunaux administratifs décident du droit des étrangers à séjourner en France.

– Politique : des élus sont condamnés pour « délits d’opinion » (Jean-Marie Le Pen, Zemmour) ou éliminés par des « affaires » (Fillon, Marine Le Pen, Sarkozy).

Pendant ce temps, l’irresponsabilité des juges demeure totale. Quid de la séparation des pouvoirs ?

Fin des immunités et chute du pouvoir politique

La IIIᵉ République avait mis en place un système d’immunités parlementaires, gouvernementales et présidentielles. Celles-ci visaient à protéger les hommes politiques du risque pénal, à garantir leur indépendance et à assurer la séparation des pouvoirs.

En dehors des périodes de guerre (affaire Caillaux lors de la Première, exclusion des communistes en 1939, procès de Riom et procès de la Libération), les levées d’immunité ont été très rares, tout comme les procès politiques.

Tout a changé durant les années 1980. Dans un premier temps, l’immunité parlementaire de Jean-Marie Le Pen a été levée pour de simples délits d’opinion. Puis, dans un deuxième temps, une série de lois de « moralisation » ont vidé de leur contenu les immunités de tout le monde.

Désormais, c’est le calendrier judiciaire qui domine la vie politique. La magistrature joue au chamboule-tout lors de procès-spectacle, sortant du jeu présidentiel Fillon, puis Marine Le Pen, et mettant en prison un ancien président de la République.

Derrière les arguties prétentieuses sur l’État de droit, c’est une dictature judiciaire qui se met en place. Tandis que le retour de la prison pour les chefs politiques est sans doute le signe avant-coureur du retour de la violence politique. La terreur n’est jamais loin de la vertu. C’est la fin d’un régime politique, mais ce n’est pas la fin de l’histoire, c’est plutôt l’annonce de son grand retour.

Des priorités dévoyées

La justice manque de moyens mais se consacre aux grands procès politiques ou médiatiques – Fillon, Marine, Sarkozy, Pelicot – plus gratifiants pour l’ego des juges que la protection des citoyens face aux petites racailles. Pendant qu’on traque les dirigeants, les criminels violents, violeurs et narcotrafiquants bénéficient d’une impunité de fait. Dans le même temps, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ouvrent toujours plus les frontières, et l’on panthéonise Badinter. Voilà la hiérarchie des priorités.

Sarkozy, un signal pour demain

Que l’on ne s’y trompe pas : la condamnation de Nicolas Sarkozy n’est pas seulement le châtiment d’un homme. Elle est un avertissement. Si Marine Le Pen nourrit le moindre doute sur ce qui l’attend, elle a tort. Le principal obstacle à toute politique de sécurité ou de remigration, c’est la dictature des juges.

Mettre en prison d’anciens dirigeants est la norme des républiques bananières, pas des démocraties. En condamnant un ancien président à la prison ferme, la France confirme son entrée dans l’ère de la dictature judiciaire. La terreur n’est jamais loin de la vertu. C’est la fin d’un régime, mais peut-être aussi le début du grand retour de l’histoire.

Jean-Yves Le Gallou

27/09/2025