Comment expliquer la folie taxatoire qui a saisi le Parlement ?

Les parlementaires, – notamment ceux de La France Insoumise mais, malheureusement, pas que – s’échinent depuis plusieurs jours à inventer de nouvelles taxes pour accabler un peu plus les Français. Cette folie interroge. Pourquoi ces parlementaires sont-ils pris d’une telle frénésie fiscale ? Découvrez les explications de Jean-Yves Le Gallou.

Polémia

1. C’est d’abord un échec du parlementarisme rationalisé de 1958 : de Gaulle avait voulu que les recettes budgétaires soient votées avant les dépenses afin de responsabiliser les parlementaires.

2. Aujourd’hui, c’est devenu une cause d’irresponsabilité : les bénéficiaires de la redistribution sont beaucoup plus nombreux que les contributeurs nets, et l’impôt est devenu populaire. Un problème ? Une taxe !

3. L’État profond culturel (médias publics, enseignement, université, associations, syndicats) contrôle les esprits et vit de subventions publiques qu’il souhaite toujours plus élevées.

4. Cet État profond culturel est puissamment soutenu par LFI, les socialistes et les écologistes, tandis que les autres formations politiques en ont peur et n’osent pas l’affronter.

5. Alors que le FN — époque J.-M. Le Pen — s’opposait partout où il le pouvait, notamment dans les régions, aux dérives fiscalistes, le RN tendance « Tanguy » s’est rallié au logiciel mental de la gauche, sur fond d’égalitarisme et d’envie.

6. Certes, LR, l’UDR de Ciotti et la partie raisonnable du RN ont aussi proposé des économies de dépenses, mais pour qu’elles viennent en débat, encore faudrait-il que la partie recettes du budget soit votée. Rien n’est moins sûr !

7. Décidément, c’est tout le logiciel de la Ve République qui part à vau-l’eau :

président narcissique et irresponsable

parlementarisme irrationalisé

dictature des juges comme à la fin de l’Ancien Régime

Jean-Yves Le Gallou

02/11/2025