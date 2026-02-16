Meurtre de Quentin : la guerre civile qui vient ?

Au-delà même du destin tragique d’un militant engagé, la mort de Quentin est un fait avant-coureur et annonce l’affrontement qui vient.

Jean-Yves Le Gallou

L’oligarchie dirigeante — politique, médiatique, judiciaire — suscite un rejet croissant de l’opinion majoritaire. Elle entend défendre son idéologie et ses intérêts par tous les moyens. Les violences antifas en sont un, et non des moindres.

D’abord en dissuadant de s’engager et en s’opposant à tout débat contradictoire pour imposer le déni du réel.

Ensuite en permettant, par un jeu de fausse fenêtre, de replacer l’extrême centre comme le cercle de raison des bisounours.

Enfin en se plaçant en embuscade pour l’élection présidentielle de 2027 : tout candidat (et pas seulement Bardella) qui afficherait une réelle volonté de changement se heurterait à des manœuvres d’intimidation, et à un déchaînement de violences entre les deux tours, suivies de fraudes électorales massives (« pour sauver la démocratie »), en particulier dans les métropoles et les « quartiers ».

En cas, malgré tout, de victoire d’un candidat du changement, tous les moyens seraient bons pour l’empêcher d’engager les ruptures nécessaires sur l’immigration, la sécurité, les subventions aux associations et à la presse, l’éducation.

La gauche fera tout pour sauvegarder son monopole du pouvoir. Les gardes rouges de LFI seront les protecteurs des juges rouges (et réciproquement).

Un chercheur de King’s College a pointé les risques élevés (4 % par an) de confrontations violentes en France, en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Il y a bien sûr le risque de confrontations ethniques. Mais l’intolérance de la gauche fait aussi courir un risque civil.

La France va vers des soubresauts.

L’année 2027 sera celle de tous les dangers : où et qui sont ceux qui sont prêts à y faire face ?

Jean-Yves Le Gallou

16/02/2026