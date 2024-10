Que lire de 0 à 16 ans ? La bibliothèque idéale pour les jeunes Français

Que de lamentos sur la lecture ! Que de regrets que les enfants ne lisent pas davantage ! Et que de déplorations quand les bibliothèques municipales ou l’Éducation nationale promeuvent de mauvais livres…

Laissons cela de côté ! Il y a des centaines de bons livres à proposer et à offrir. Avant quatre ans, de 4 à 6 ans, de 6 à 8 ans, de 10 à 12 ans, de 12 à 14 ans et après 14 ans. Les découvrir et les faire connaitre c’est ce que proposent Anne-Laure Blanc, Valérie d’Aubigny et Hélène Fruchard dans Une bibliothèque idéale. Près de 2000 bons livres pour enfants y sont présentés. Mais qu’est-ce qu’un « bon livre » ? Les auteurs – on n’ose pas dire les autrices ! – en donnent une définition en quatre points :

1. Il doit être écrit dans une belle langue, respecter le vocabulaire et la syntaxe et accorder au français sa part de poésie.

2. Il doit présenter une qualité esthétique, surtout pour les albums, afin d’éveiller les enfants à l’art.

3. Il doit être en cohérence avec les valeurs morales et les repères traditionnels qui fondent notre société pour permettre à l’enfant de se construire de manière saine et équilibrée.

4. Il doit accorder un regard positif sur les personnages et les situations. C’est ainsi que le livre forgera le caractère et la personnalité du jeune lecteur.

Ces critères sont stricts et pourtant, entre classiques et nouveautés, le choix est vaste !

À moins de deux mois de Noël, la réédition actualisée et augmentée d’Une bibliothèque idéale est un bienfait pour parents et grands-parents, oncles et tantes, parrains et marraines, soucieux d’inscrire leurs descendants dans la longue chaine de transmission. À se procurer d’urgence !

Andrea Massari

30/10/2024

Une bibliothèque idéale. Que lire de 0 à 16 ans ? (Anne-Laure Blanc, Valérie d’Aubigny, Hélène Fruchard, illust. Emilie Bredel), édition revue et augmentée, éditions Critérion, 301 pages, septembre 2024 (code EAN 9782741302711)

