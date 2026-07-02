L’été de tous les dangers pour Jordan Bardella

Tout s’accélère pour le Rassemblement national et Jordan Bardella. À quelques jours du verdict concernent l’éligibilité de Marine Le Pen, Pierre Boisguilbert effectue un tour d’horizon des échéances à venir pour le président du RN et possible candidat à la prochaine présidentielle.

Polémia

Un nouveau procès politique en vue

Jordan Bardella est toujours largement en tête dans les sondages, mais il plafonne. On connaît désormais la date de l’élection présidentielle et, comme par hasard, une nouvelle procédure vise le RN. Les juges, malgré leur discrédit actuel, ne semblent pas prêts à renoncer à jouer leur rôle dans la lutte contre la droite, dans la lignée de la jurisprudence Fillon-Sarkozy et de l’affaire Marine Le Pen.

Le Monde précise :

« L’enquête du Parquet européen sur les possibles mésusages des fonds européens par le groupe Identité et démocratie (ID), où le Rassemblement national (RN) a siégé de 2019 à 2024, avance à grands pas. Selon les informations du Monde, plusieurs perquisitions ont eu lieu, mardi 30 juin, en France, en Espagne, en Italie et en Belgique, dans le cadre d’une procédure ouverte en juillet 2025, à la suite de la remise d’un rapport de la direction des affaires financières du Parlement européen. Des opérations coordonnées par l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, avec l’appui d’autres services. Auprès du Monde, le Parquet européen « confirme qu’il mène actuellement des mesures d’enquête en France et dans d’autres pays européens », mais refuse de communiquer davantage d’informations, « afin de ne pas compromettre l’issue de la procédure en cours ». Il rappelle agir en tant que « parquet indépendant de l’Union européenne (UE) (…) chargé d’enquêter, de poursuivre et de traduire en justice les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE ». »

Voilà que s’annonce un « procès Marine bis ». On sait bien pourquoi…

Le verdict approche pour Marine Le Pen

Le 7 juillet, la cour d’appel rendra sa décision dans l’affaire des assistants parlementaires européens, dans laquelle Marine Le Pen est accusée d’avoir participé à un système de détournement de fonds publics portant sur près de 1,4 million d’euros. Le parquet a requis quatre ans de prison, dont un an ferme aménageable, ainsi que cinq ans d’inéligibilité. Une condamnation qui, si elle était confirmée, précise Public Sénat, empêcherait potentiellement la triple candidate à l’élection présidentielle de briguer un quatrième mandat en 2027.

Marine Le Pen a d’ailleurs indiqué qu’elle tirerait immédiatement les conséquences politiques du verdict, sans attendre une éventuelle décision de la Cour de cassation. En cas d’empêchement, Jordan Bardella deviendrait naturellement le candidat du RN.

Les Français ne pensent pas que le Rassemblement national sortirait durablement affaibli d’une éventuelle condamnation de sa figure historique. Près de trois Français sur quatre (74 %) estiment qu’une inéligibilité de Marine Le Pen ne constituerait pas un handicap pour le RN. Dans le détail, les perceptions sont nuancées : 24 % considèrent qu’il s’agirait d’un handicap, privant le parti de sa candidate naturelle pour 2027 ; 32 % y voient au contraire une opportunité, permettant au RN d’ouvrir une nouvelle page avec Jordan Bardella ; et 42 % estiment que cela ne changerait pas fondamentalement la donne, Marine Le Pen et Jordan Bardella bénéficiant, selon eux, d’une crédibilité comparable auprès des électeurs.

Les juges oseront-ils ? On ne peut l’exclure, car, comme aurait pu le dire le « mur des cons », certains osent tout, et c’est à cela qu’on reconnaît leur pouvoir. Ce serait donc à Bardella d’y aller.

Les Français sont désormais fixés. La prochaine élection présidentielle en France aura lieu les 18 avril et 2 mai 2027, a indiqué, ce mardi 30 juin 2026, une source au sein de l’exécutif, confirmant une information du quotidien Ouest-France. Ce calendrier a été préféré à une autre option, qui plaçait le scrutin une semaine plus tôt, les 11 et 25 avril.

En vertu de la Constitution française, le scrutin doit se tenir entre vingt et trente-cinq jours avant la fin du quinquennat actuel, Emmanuel Macron ayant entamé son second mandat le 14 mai 2022.

L’élection aura donc lieu pendant les vacances de printemps et le second tour se déroulera au lendemain de la fête du Travail. Bruno Retailleau, président des Républicains, a dénoncé un choix qui « n’est pas neutre ». En cause notamment : un second tour programmé le 2 mai, au lendemain du 1er mai, traditionnellement marqué par des manifestations de la gauche. Comme une sorte de cadeau offert à la mobilisation antifasciste en cas de succès prévisible du RN.

Bardella a bien remarqué que le calendrier judiciaire, comme le calendrier politique, est très loin d’être innocent.

Jordan Bardella face au système

Pour Bardella, si Marine Le Pen est écartée, le plus dur va commencer. Il aura tout le système contre lui, notamment les médias, à de rares exceptions près. On voit bien qu’on va lui reprocher sa jeunesse, son inexpérience, son côté « Ken » et même un aspect un peu « intelligence artificielle ».

Certes, sa compétence peut être mise en doute, mais lorsqu’on observe le bilan des compétences autoproclamées, c’est une arme à double tranchant.

Plus délicat encore est son positionnement. Il risque de se couper de l’électorat ouvrier s’il est perçu comme un homme de droite libérale et conservatrice. Ce créneau est déjà largement occupé par Philippe de Villiers, Éric Zemmour, Sarah Knafo et Marion Maréchal.

Il peut cependant militer pour l’union des droites sans se droitiser davantage lui-même. Sa force est que les électeurs votent désormais RN quel que soit le candidat lorsqu’ils veulent sanctionner l’évolution qu’ils jugent mortifère du pays. Le mieux placé devient alors naturellement le meilleur candidat.

Il devra enfin éviter le piège de la peopolisation. Quelques mois après la révélation de leur idylle dans la presse, la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles et le président du Rassemblement national sont apparus complices et détendus dans les tribunes du Grand Prix de Formule 1, ce dimanche 7 juin 2026. Dans cette Principauté où ils se sont rencontrés il y a déjà un an, savoure le magazine Point de Vue.

Il y a là un vrai danger auprès de l’électorat populaire. C’est évident. Certes, voir demain une descendante de Louis XIV devenir Première dame de la République aurait quelque chose de jubilatoire. Mais en l’écrivant, on mesure le piège que Bardella a peut-être sous-estimé, ou qu’il n’a pas vu venir.

Amour, vie privée, certes. Mais aussi une image de « bling-bling » très piégeuse pour le candidat de la France des oubliés.

Il devra convaincre qu’il a les épaules plus larges que celles de ses costumes, toujours un peu trop grands, et éviter les pièges de l’été.

Car c’est bien pour Jordan Bardella que s’ouvre l’été de tous les dangers.

Pierre Boisguilbert

02/07/2026