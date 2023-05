Dominique Venner, dernière victime de la dictature Macron

Par Camille Galic, journaliste et essayiste ♦ Ce mardi 21 mai 2023, un colloque d’hommage à Dominique Venner a été scandaleusement interdit par un arrêté ignominieux. Un arrêté publié de manière si tardive qu’un référé liberté – qui aurait certainement autorisé l’hommage – n’était pas possible. La police a donc empêché physiquement la tenue de cet hommage à l’une des grandes figures intellectuelles de la droite française et européenne. Un scandale absolu qui démontre à quel point notre famille de pensée, aussi divisée soit-elle parfois sur certains sujets, est bien l’ennemie principale du pouvoir. Retour sur cet acte dictatorial et ignoble avec un texte de Camille Galic.

Polémia

Venus tout spécialement – pour certains de Bretagne ou de Provence – nous nous réjouissions d’assister ce dimanche 21 mai à Paris à l’hommage qui, sous l’égide de l’institut Iliade et de la Nouvelle Librairie — et fort peu clandestin puisqu’il avait été constamment annoncé depuis une quinzaine sur plusieurs sites, dont celui de Polémia —, devait être rendu à Dominique Venner, qui s’était donné la mort voici dix ans tout juste à Notre-Dame dans l’espoir de « réveiller les consciences » européennes. Mais, arrivés devant le Pavillon Wagram, nous avons trouvé porte close et une police présente en nombre. Arrivés, et ensuite repartis en compagnie de l’équipe des bolchos de Quotidien, les flics nous sommèrent de nous disperser. Motif : par arrêté n° 2023-00540, sciemment diffusé trop tard pour que le référé-liberté aussitôt déposé puisse être examiné par le tribunal administratif, le préfet de police de Paris Laurent Nuñez avait souverainement (et scandaleusement) interdit la réunion, certes politique mais aussi littéraire, le fondateur d’Europe Action puis de La Nouvelle Revue d’histoire (où écrivit notamment la grande helléniste et académicienne Jacqueline de Romilly) ayant été un écrivain et un essayiste majeur, d’ailleurs couronné par l’Académie française.

Nuñez démission !

Cette mesure d’interdiction est aussi révoltante que misérable par son argumentation. Bien incapable de la justifier, compte tenu du lieu choisi et de la parfaite honorabilité des orateurs annoncés dont Jean-Yves Le Gallou ou l’historien Philippe Conrad, par le classique risque de trouble à l’ordre public, M. Nuñez excipait en effet du passé évidemment nauséabond à ses yeux de Dominique Venner, qui fut « condamné à 18 mois de prison pour appartenance à l’Organisation Armée secrète (OAS), organisation terroriste clandestine proche de l’extrême droite ». Si bien que sa « célébration ne signifie pas un simple hommage » à l’auteur du Cœur rebelle, mais « une incitation à l’émeute » et à « allumer des feux ».

Faut-il rappeler à celui qui fut secrétaire d’État à l’Intérieur sous la houlette du ministre Castaner de 2018 à 2020, et donc en première ligne contre les Gilets jaunes, avec le cortège de violences et de mutilations qui s’ensuivit, que les crimes de l’OAS (simple délit dans le cas de Venner dont la peine fut insignifiante au regard des multiples condamnations à mort ou à la réclusion perpétuelle ensuite prononcées) furent amnistiés par les lois des 17 juin et 31 juillet 1968 et que les évoquer hors contexte historique entraîne automatiquement le délit de diffamation comme Le Nouvel Observateur en fit l’expérience quand il fut condamné pour avoir souligné la participation de Louis de Condé à l’attentat du Petit-Clamart et la lourde condamnation qui lui avait été infligée ? Faut-il rappeler à M. Nuñez que certains chefs de l’OAS, tel le capitaine Pierre Sergent, n’avaient jamais été « proches de l’extrême droite » mais se référaient à la Résistance, à laquelle ils avaient appartenu ? Faut-il lui rappeler enfin que, préfet de police, il resta impavide le 23 mars dernier, « journée d’action » contre la réforme des retraites, devant les innombrables feux allumés — non pas métaphoriquement, mais réellement — un peu partout par les Black Blocs dans maintes villes, dont Paris ? Ainsi sur les Grands Boulevards où un arbre récemment planté fut brûlé en face du théâtre du Gymnase… sans qu’aucun écolo s’en émeuve.

Un Teknival non autorisé mais très chouchouté

Cet abus de pouvoir est d’autant plus inqualifiable que, simultanément, se déroulait près d’Issoudun une gigantesque rave-party qui, interdite par le préfet de l’Indre, mobilisa nonobstant quatre jours durant plus de 30 000 participants attroupés sur des champs, dont le propriétaire n’avait pas été averti de ce débarquement massif. Que croyez-vous qu’il arriva dans ce cas ? Les pouvoirs publics se bornèrent à déployer toujours plus de gendarmes, près de 400, et, dans ce territoire qui est un désert médical, autant de pompiers et de soignants. Histoire de venir en aide aux précieux festivaliers transformés en zombies par la musique techno, camés ou ivres-morts car toutes sortes de drogue circulaient à l’envi et l’alcool coulait à flots. D’où moult évacuations et hospitalisations en urgence — dont nous devrons payer la note. Mais un Teknival, c’est sacré. Pas question donc d’employer des canons à eau ni de saisir l’impressionnant matériel de sonorisation utilisé par les organisateurs de cette « fête », que seule a troublée l’apparition de vipères perturbées par la foule et l’infernal boucan.

À la remorque de Mediapart

Tandis qu’étaient tacitement autorisé le Teknival et interdit l’hommage à Dominique Venner, Gérald Darmanin soignait, lui, sa stature internationale en participant à Washington puis à New-York (où, selon Europe 1, il a été « reçu en grande pompe, par les plus hautes instances policières des États-Unis ») à une réunion sur les thèmes plutôt mystérieux « de la coopération policière et de la décolonisation ». Mais on ne peut évidemment l’exonérer de la décision inique prise par le préfet de Paris, bien entendu avec l’aval de son ministre, lequel n’avait vu d’ailleurs aucun inconvénient à la conférence faite en mars dernier à la faculté de Bordeaux par l’ancien terroriste Jean-Marc Rouillan, assassin en chef d’Action directe, à la faculté de Bordeaux.

Pourquoi cette répression sélective ? Sans doute la Place Beauvau veut-elle se concilier l’ultragauche qui, par ses outrances, rend de signalés service à la Macronie : le 19 mai, quelques heures avant l’annonce de l’arrêté préfectoral, Le Monde, toujours aussi cafard, s’inquiétait « des risques sérieux pour que, à l’occasion de cet hommage, des propos incitant à la haine et à la discrimination (…) soient tenus ». Et, surtout, le site Mediapart du camarade Edwy Plenel avait mis en ligne un article de Nicolas Lebourg où était longuement exposée l’extrême dangerosité de l’homme Venner (comment Lebourg s’est-il procuré l’analyse psychiatrique suivant l’arrestation de 1961 ?) et, partant, de ses idées et de son enseignement, plus que jamais actuels et suivis par la jeunesse française, en raison de sa capacité à « mobiliser des mémoires dans le cadre d’une méditation sur la décadence », qui était sa hantise. Tâche poursuivie par l’institut Iliade, propulsé donc comme ennemi numéro un de la République et de notre belle démocratie.

Darmanin veut-il la guerre civile ?

Mais, connaissant la perversité du ministre de l’intérieur, il n’est pas exclu qu’en interdisant systématiquement des manifestations par nature pacifiques tels les hommages à Jeanne d’Arc et à Dominique Venner — et pourquoi pas, demain, à Louis XVI, à Charette et aux victimes de la Grande Révolution ? — que Darmanin veuille convaincre les jeunes Français écœurés par la décadence de leur pays que, les voies légales étant coupées, il n’est d’autre recours pour se faire entendre que la violence aveugle. Transformer les contestataires en desperados redoutés et haïs par le marais, ne serait-ce pas le meilleur moyen d’en finir avec l’ultradroite, l’extrême droite, et même la droite pas encore totalement couchée ?

Nous sommes conscients de la gravité de cette question mais, devant la dérive liberticide de l’État-Macron, dictature dénoncée ici dès 2019, elle mérite, nous semble-t-il, d’être posée.

Camille Galic

22/05/2023