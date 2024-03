Sécuriser les JO : l’autre coalition internationale de Macron

Avant même les JO, la France a deux médailles d’or. Celle de l’inquiétude, devenue notre sport national. Et celle du ridicule, avec Macron champion toutes catégories, pas seulement donc en boxe.

Le président qui voulait une coalition internationale pour écraser le Hamas à Gaza et envoyer des forces militaires françaises au sol en Ukraine a trouvé une autre mobilisation. Internationale. Celle, pour sécuriser les Jeux olympiques de Paris, pour lesquels il va faire appel à des policiers et militaires du monde entier ou presque. « Plusieurs nations étrangères », dont la Pologne, vont envoyer des militaires pour aider à sécuriser les Jeux olympiques à Paris cet été, alors que la France est en alerte maximale face à la menace d’attentats, a-t-on appris jeudi 28 mars auprès du ministère français des Armées, relate le journal La Croix.

« Plusieurs nations étrangères vont venir en renfort dans certains domaines critiques, comme les capacités cynophiles, où les besoins sont énormes » pendant les JO, selon le ministère. Cette pratique est courante, rappelle cette source. Ainsi, des gendarmes français avaient participé à la sécurisation des sites pendant la Coupe du monde de foot au Qatar.

Le Qatar est décidément notre référence absolue dans tous les domaines. Sans remonter très très loin, on n’a pas souvenir de pays organisant les JO, fierté nationale, ayant demandé une aide internationale et policière à plus de 40 pays. C’est vraiment un aveu de l’inquiétude face à la menace terroriste et du sentiment que notre pays n’a pas les moyens de faire face efficacement. On serait Poutine qu’on proposerait à Macron une aide militaire russe même sous uniforme neutre comme ceux imposés par notre organisation sportive aux athlètes russes et bélarusses.

Notre pays est en train de se ridiculiser au niveau international. Selon Marion Maréchal, les jeux de Paris sont en fait ceux de la Seine-Saint-Denis, des jeux idéologiques. Mais, bien sûr, il faut que cette France de demain, créolisée comme dirait Mélenchon, présente un beau visage. Et le président de la guerre XXL contre le trafic de drogue doute de ses capacités à contrôler sa capitale et certains quartiers. Tout sera fait pour la valorisation de certaines populations, pour faire des JO une nouvelle version de la France de la diversité, pour contrer le méchant Bardella aux européennes. Cela passe cependant par le déplacement d’une diversité que l’on veut invisibiliser et qu’on déplace dans nos régions qui n’en demandaient pas tant. Tout ne serait-il pas admirable dans la France de la diversité ? Macron qui ne peut sécuriser Paris ira également parader sur les plages de Normandie pour sauver l’Europe du débarquement de députés populistes au Parlement européen. Il ne sait faire que ça, des commémorations liées à une mémoire instrumentalisée. Mais, face à la situation réelle de la France d’aujourd’hui, il est totalement impuissant, d’où l’appel aux forces internationales. Qui ne se sentirait pas humilié ?

La seule chose qu’il sait faire, ce sont des réformes sociétales touchant parfois au ridicule. Témoin, la nouvelle loi contre la discrimination capillaire. On voit bien qu’il s’agit d’imposer la diversité au profit de coiffures afro non lissées. Mais est-ce un problème majeur ? L’antiracisme est devenu un totalitarisme qui traque tous les comportements avec la sulfateuse à tirer dans les coins, comme les gardes rouges de la génération Mao leurs parents, on y vient. Là aussi il y avait une guerre de générations, les jeunes éliminant les anciens. Le ridicule peut tuer les autres. Le ridicule ne tue plus en France depuis longtemps ceux qui le pratiquent, sinon le Rocky de l’Élysée serait KO depuis longtemps. Faisons un pari. Si quelques jeunes gens sans voile et sans cheveux crépus se présentaient à l’entrée d’un collège avec une mèche sur le front et des petites moustaches, leur interdiction légitime dans leur établissement serait-elle passible de la loi contre la discrimination capillaire ?

Pierre Boisguilbert

29/03/2024