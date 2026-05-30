Mélenchon, Zemmour… le duel des prophètes

Dans une vie politique dominée par des personnalités fades, Mélenchon et Zemmour se distinguent par leur vision civilisationnelle. Leur duel révèle une fracture majeure : la France comme recomposition permanente, ou comme héritage historique à préserver. Analyse de Balbino Katz.

Polémia

Deux figures politiques fondées sur une vision civilisationnelle du politique

La séquence politique récente, marquée par la déclaration de candidature de Jean-Luc Mélenchon suivie de l’intervention d’Éric Zemmour au Grand Jury, met en lumière une réalité souvent occultée par le commentaire médiatique : dans un champ politique largement technicisé, ces deux figures demeurent parmi les rares à proposer des visions globales, articulées autour d’une lecture civilisationnelle du présent.

L’un et l’autre relèvent d’un registre désormais marginal, celui des hommes de parole. Mélenchon s’inscrit dans la tradition de la rhétorique politique héritée du XIXe siècle, mobilisant un langage de confrontation, structuré par l’appel au peuple et par la dramaturgie de la rupture. Zemmour adopte une posture différente, plus analytique, fondée sur la mise en perspective historique et le diagnostic des transformations de long terme. Cette divergence de style n’efface pas un point commun essentiel : la volonté de dépasser la gestion administrative pour inscrire l’action politique dans une vision d’ensemble.

Leur formation intellectuelle explique en partie cette singularité. Mélenchon s’inscrit dans la continuité du socialisme français classique, nourri de références à la Révolution et au mouvement ouvrier. Zemmour procède d’une autre tradition, celle de l’histoire politique et de l’analyse des structures profondes de la nation. Tous deux raisonnent en termes de civilisation, là où la majorité des acteurs politiques contemporains se limite à une approche gestionnaire.

Un affrontement central autour du peuple, de l’immigration et de la continuité nationale

La ligne de fracture apparaît avec netteté lorsqu’il s’agit de définir le sujet politique.

Le discours de Mélenchon sur la « Nouvelle France » ne relève pas d’une abstraction. Il correspond à une réalité électorale objectivable. Ses résultats les plus significatifs se concentrent dans les grandes métropoles et leurs périphéries, espaces caractérisés par une transformation démographique marquée. La « jeunesse » à laquelle il s’adresse désigne en pratique une fraction spécifique de la population, largement issue de l’immigration extra-européenne, socialisée dans des environnements où les référents culturels traditionnels de la société française ont été partiellement remplacés.

Les « quartiers » évoqués dans son discours correspondent à ces territoires urbains où cette recomposition est la plus avancée. Ils constituent le socle d’une stratégie électorale cohérente. Dans ce cadre, la « diversité » ne renvoie pas à une notion générale, mais à la traduction politique d’un changement démographique, érigé en ressource mobilisable.

La notion de « peuple » s’en trouve redéfinie. Elle ne renvoie plus à une continuité historique, linguistique et culturelle, mais à une construction politique, agrégation de groupes distincts réunis par une dynamique contestataire. Le peuple devient ainsi un produit de la mobilisation, et non l’héritier d’une histoire.

À l’inverse, Zemmour s’inscrit dans une logique de continuité. Son intervention au Grand Jury en fournit une illustration claire. Lorsqu’il affirme que « le problème n’est pas de faire de nouvelles lois, mais d’appliquer celles qui existent », il exprime une conception de l’État fondée sur la permanence des structures et sur leur affaiblissement progressif. Cette logique s’étend à l’ensemble de son raisonnement.

Les divergences apparaissent de manière explicite dans leurs propres déclarations.

Zemmour affirme :

« L’islam est une religion politique par essence […] L’islam n’est pas compatible avec la France. »

Il ajoute :

« Les élites françaises ont fait la folie criminelle de faire venir des millions d’immigrés venus d’une civilisation arabo-musulmane hostile à notre civilisation. »

Mélenchon répond :

« Vous êtes un danger pour notre pays […] Notre opposition est totale. »

Et propose une définition alternative :

« Nous sommes le pays qui pratique depuis le plus longtemps une forme de créolisation. »

Ces positions traduisent un clivage profond. Pour Zemmour, la France est une réalité historique menacée par une transformation exogène. Pour Mélenchon, elle est un espace en recomposition permanente, dont l’identité résulte d’un processus d’hybridation.

Ce clivage se retrouve dans leur approche de l’immigration. Zemmour y voit un facteur central de déséquilibre, tandis que Mélenchon affirme que « la présence des immigrés en France n’est pas un problème ». La divergence ne porte pas seulement sur les politiques à mener, mais sur la nature même du phénomène.

Cependant, au-delà de cette opposition frontale, certaines convergences méritent d’être soulignées.

Les deux hommes partagent un diagnostic critique du fonctionnement du système politique. Zemmour déclare :

« Quoi que les électeurs votent, le résultat est le même. »

Mélenchon formule une analyse proche :

« Ceux qui gouvernent n’ont plus de marge. »

Cette convergence s’étend à la question de la souveraineté. Mélenchon affirme que la France « n’a rien à faire dans l’OTAN », tandis que Zemmour considère cette organisation comme « une machine à asservir les pays alliés des États-Unis ». Dans les deux cas, la critique porte sur la limitation de l’autonomie stratégique.

Zemmour lui-même reconnaît cette proximité partielle :

« Avec Mélenchon, nous avons beaucoup de points communs […] même si nous en tirons des conclusions antagonistes. »

L’opposition entre les deux hommes repose ainsi moins sur le diagnostic que sur les conclusions. Tous deux constatent une crise du système politique, une perte de souveraineté et un affaiblissement de l’État. L’un en déduit la nécessité d’accompagner une recomposition sociale et démographique. L’autre y voit l’urgence d’un maintien de la continuité historique.

Cette confrontation s’inscrit dans un cadre médiatique asymétrique.

Mélenchon bénéficie, malgré des prises de position controversées, d’un traitement globalement intégré dans le champ du débat légitime. Ses déclarations sont analysées, contextualisées, et s’inscrivent dans une tradition politique identifiable. Il dispose également de relais dans les milieux universitaires et associatifs, qui contribuent à structurer son environnement intellectuel.

Zemmour, à l’inverse, fait l’objet d’une disqualification fréquente de ses analyses, souvent ramenées à des intentions supposées plutôt qu’examinées pour elles-mêmes. Ses interventions publiques nécessitent des dispositifs de sécurité importants en raison de menaces explicites, et plusieurs de ses déplacements ont été perturbés par des groupes militants. La réaction des autorités apparaît variable selon les situations, contribuant à instaurer une dissymétrie durable dans l’espace public.

L’observation de ces deux trajectoires permet de mettre en évidence une tension centrale dans la vie politique française contemporaine. D’un côté, une approche qui conçoit le peuple comme une construction politique susceptible d’intégrer des transformations profondes. De l’autre, une approche qui insiste sur la continuité historique et la nécessité de préserver des structures héritées.

Cette tension dépasse les clivages partisans traditionnels. Elle renvoie à une interrogation plus fondamentale sur la nature du politique dans des sociétés confrontées à des mutations rapides.

Entre une conception du politique fondée sur la recomposition permanente et une autre attachée à la continuité, la ligne de fracture ne relève pas seulement d’un choix idéologique. Elle engage une réflexion plus large sur le rapport entre mémoire et transformation.

Une civilisation peut survivre à des conflits internes. Elle survit plus difficilement à l’effacement de ses propres références.

Balbino Katz – via Breizh-Info

30/05/2026