« Il ne faut pas hésiter à remettre les journalistes à leur place ! » Discours de Lucas Chancerelle

À l’issue de cette édition anniversaire des Bobards d’Or, consacrée à quinze ans de décryptage des mensonges médiatiques, Lucas Chancerelle, porte-parole de Polémia a pris la parole et a prononcé le discours de clôture de la cérémonie. Face aux manipulations, aux interdits idéologiques et à la police de la pensée, Polémia entend poursuivre son travail de combat culturel, au service de la liberté d’expression, de l’identité française et de la reconquête du débat public. Voici ce discours retranscrit.

Polémia

Chers amis,

Le terme « discours de clôture » est un peu excessif pour la rapide prise de parole qui va être la mienne. Je voulais simplement vous remercier tous sincèrement d’avoir partagé avec nous cette belle édition de rétrospective de 15 ans de mythos du service public. Avec la commission Alloncle, cette soirée était en quelque sorte l’aboutissement du travail métapolitique des Bobards d’or, qui pourront désormais être amenés à changer de format.

Je suis fier de prendre la parole devant vous et de poursuivre la mission de Polémia. Je voudrais saluer le travail effectué depuis des années par notre laboratoire d’idées et d’influence.

Je tiens aussi à remercier Jean-Yves Le Gallou pour sa confiance. J’ai eu la chance de fréquenter Jean-Yves lorsque je présentais l’émission I-Média sur TV Libertés, comme certains d’entre vous le savent. Nous avions alors l’occasion de décrypter, toutes les semaines, la propagande et les manipulations médiatiques, ce que nous avons continué à faire ce soir.

Car, en vérité, nous sommes en passe de gagner le combat. Nous assistons à la fin de l’impunité journalistique : avec la commission Alloncle, les forfaits des médias payés par nos impôts sont dévoilés ; le système et la caste vacillent.

En effet, les journalistes commencent à perdre leur hégémonie morale, et c’est tant mieux !

Car rappelez-vous toujours : les détenteurs d’une carte de presse ont trop souvent été sacralisés. Ils n’ont pas de pouvoir magique. Ils ne sont ni policiers ni juges.

Vous n’avez aucune obligation de répondre à leurs questions ou à leurs injonctions morales. C’est pourquoi il ne faut pas hésiter à les remettre à leur juste place.

Jean-Yves Le Gallou nous a d’ailleurs enseigné que la diabolisation est souvent dans l’esprit du diabolisé.

J’ai, à ce sujet, une anecdote à vous raconter. Nous avions invité aux Bobards l’ancien présentateur TV Tex. Vous le connaissez ? Viré du service public pour une blague qui n’avait pas plu. Il avait accepté de venir témoigner ce soir-là, et nous avions même réalisé un visuel pour lui.

Quelques jours avant l’événement, il s’est finalement dégonflé en me disant : « Vous comprenez, je suis désolé, je ne vais quand même pas attaquer mes anciens collègues du service public. » Je lui ai rétorqué que, malgré tous ses efforts, il resterait toujours un vieux mâle blanc de plus de 50 ans, comme le dit Delphine Ernotte, la patronne de France TV.

Voilà ce que le système peut imposer comme autocensure, aliénation et contraintes.

Mais, dès que vous décidez de vous en foutre, leur pouvoir sur vous s’effondre. Vous soufflez dessus et ils s’envolent.

C’est ce que certains courageux dans cette salle osent faire, en affirmant sans détour leurs valeurs fortes et leurs convictions identitaires : comme le combattant de MMA Hugo Deux, devant moi, que je vous demande d’applaudir.

Dans cet engagement pour nos libertés et notre identité, nous sommes tous à notre poste de combat sur le champ de bataille. Les influenceurs, les partis politiques — pas toujours —, les médias et les think tanks en font partie.

Alors, Polémia continuera de faire bouger les lignes culturelles, de briser les tabous, d’élargir cette fameuse fenêtre d’Overton.

Nous redoublons d’efforts cette année. Par exemple, nous avons lancé la première IA identitaire, Polém’IA, travaillé sur une cartographie des 200 familles de l’État profond qui gouvernent la France, ou encore lancé les Bayards et les Trouillards d’or, que nous publions chaque mois sur nos réseaux sociaux et que je vous invite à suivre.

Aussi, notez dans vos agendas une date très importante : le 31 octobre de cette année, à Paris, nous allons réaliser un événement sur le sujet de la remigration pour influencer l’élection présidentielle.

Après avoir imposé dans le débat le constat du grand remplacement, il s’agit désormais d’aborder la solution avec un mouvement : France Remigration. Un stand est d’ailleurs tenu par Louise Garnier ici même. Elle vous présentera un programme très chargé. Alors, bien sûr, je sais que vous êtes sursollicités, mais je crois que notre combat est vraiment utile et urgent.

C’est pourquoi j’en appelle à votre générosité. Sachez qu’un événement comme celui-ci coûte 25 000 €. Il y a des coûts logistiques, humains et de communication. Et pour pouvoir en organiser d’autres, nous avons vraiment besoin de vous.

Avant de vous laisser, je voudrais adresser mes remerciements à Louise et Lauriane pour leur belle présentation, à nos intervenants, à l’équipe de Polémia pour sa confiance, à Frontières et Radio Courtoisie, partenaires officiels de l’événement, mais aussi aux nombreux bénévoles : Aude, Gauthier, Blanche, Fabien, et tous les autres.

Longue vie à vous, longue vie à Polémia, et vive nos libertés !

Lucas Chancerelle

30/05/2026