Ce mercredi 20 mai, le service public était à l’honneur pour la XVIIe cérémonie des Bobards d’Or. Cette édition, suivie par plusieurs milliers de spectateurs à distance grâce à Frontières, a une nouvelle fois confirmé l’intérêt croissant du public pour la critique des médias dominants. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les spectateurs ont été servis : approximations grossières, manipulations idéologiques, repentirs discrets et mensonges médiatiques en série ont rythmé une soirée placée sous le signe de l’ironie mordante.

Polémia

Une compétition féroce

Cette édition des Bobards d’Or avait une saveur particulière : elle était consacrée au service public audiovisuel, ce vaste appareil médiatique financé par les contribuables et pourtant rarement avare de leçons de morale. France Télévisions, Radio France, France Info, l’AFP ou encore les grandes rédactions subventionnées ont ainsi été passées au crible, dans une ambiance à la fois moqueuse, politique et franchement réjouissante.

La cérémonie est revenue sur plus de quinze ans de “bobards” médiatiques, depuis les images de manifestations honduriennes présentées par France 2 comme venant d’Iran, jusqu’aux grands récits contemporains sur l’immigration, l’extrême droite, le terrorisme ou encore les supposées obsessions “réactionnaires” des Français. Chaque séquence rappelait une constante : lorsque le réel contredit le récit dominant, certains médias préfèrent parfois tordre les faits plutôt que remettre en cause leur logiciel idéologique.

Le pire du service public : suivre les Bobards d’Or 2026 !

Jean-Yves Le Gallou a ouvert la cérémonie en rappelant l’utilité de tourner en dérision cette “cléricature” médiatique. Édouard Chanot, de l’Observatoire du journalisme, a ensuite souligné la crise profonde des médias dominants, concurrencés par les médias alternatifs et fragilisés par leur propre conformisme. Éric Morillot, à distance, a pour sa part insisté sur la montée en puissance d’un nouvel écosystème médiatique, libre des subventions publiques et porté directement par son public.

Au fil de la soirée, un constat s’est imposé : les médias publics ne souffrent pas seulement d’erreurs ponctuelles, mais d’un biais structurel. Toujours les mêmes angles, toujours les mêmes coupables, toujours les mêmes pudeurs lorsqu’il faut nommer certains faits, et toujours la même brutalité lorsqu’il s’agit de disqualifier les voix dissidentes.

Un trio de finalistes de haute volée

La finale a réuni trois morceaux de choix, preuve que la concurrence fut rude. Le premier finaliste revenait sur l’affaire Merah et sur l’empressement médiatique à fantasmer un tueur “d’extrême droite” avant même que les faits ne viennent pulvériser cette hypothèse. Le deuxième mettait en cause France Info pour son étonnante explication selon laquelle les femmes seraient plus petites que les hommes parce qu’elles auraient manqué de protéines depuis le Paléolithique. Le troisième visait l’édito de Patrick Cohen, symbole d’un journalisme de commentaire où l’indignation sélective tient parfois lieu d’analyse.

Mais c’est finalement France Info qui a remporté le Bobard d’Or, avec son sujet sur les femmes et les protéines. Une victoire méritée tant ce “bobard” résume à lui seul les travers dénoncés pendant la soirée : volonté de tout idéologiser, besoin de plaquer une grille militante sur le réel et tendance à transformer une hypothèse hasardeuse en vérité médiatique.

Face à Patrick Cohen, France Info s’impose donc comme le grand vainqueur de cette édition consacrée au service public. Un résultat hautement symbolique : au sein même de l’audiovisuel public, censé incarner rigueur, neutralité et exigence journalistique, le public des Bobards d’Or a désigné l’un des exemples les plus caricaturaux de cette dérive militante.

Cette cérémonie aura au moins eu le mérite de rappeler une chose : les Français ne sont plus condamnés à subir passivement les récits officiels. Ils regardent, comparent, vérifient… et rient !

Polémia

22/05/2026