Louis Sarkozy et l’assimilation : l’enfumage de père en fils ?

Nicolas Sarkozy déclarait en décembre 2008 : « la France doit relever le défi du métissage ». En décembre 2024, son fils, Louis Sarkozy lance sa carrière politique dans une réunion politique à laquelle étaient conviés tous les journalistes politiques de Paris. Et, comme son père 16 ans plus tôt, il a clamé haut et fort sa volonté d’assimiler les immigrés dans une tirade en réponse à une question du média Frontières. De quoi créer l’émoi à Droite, famille politique dans lequel ce discours assimilationniste daté ne fait – heureusement ! – plus autant recette qu’il y a quelques années.

Louis Sarkozy (@napsarkozy) s’explique sur sa position sur l’immigration.

« Bien sûr qu’il faut réduire les flux, appliquer les OQTF, mais il y a aussi un défi d’assimilation ! La défaite c’est de voir des gens là depuis des générations qui ne se sentent pas français ! » pic.twitter.com/8mHW8DIBXS — Frontières (@Frontieresmedia) December 14, 2024

La réponse de Jean-Yves Le Gallou

Sur X (ex-Twitter), Jean-Yves La Gallou a vivement critiqué cette sortie hasardeuse.

« Il est difficile de voir dire ce que l’on voit et encore plus difficile de voir ce que l’on voit. » Charles Péguy.

L’assimilation est une illusion. Ce n’est pas « notre » échec, c’est l’impossibilité de faire d’une masse d’Africains et de Musulmans des Européens aux valeurs françaises.

À la limite, tenir un discours assimilationniste est une chose. Mais affirmer, comme Louis Sarkozy le fait, que les Français sont responsables de l’échec de l’assimilation c’en est une autre. C’est une inversion accusatoire. C’est aux étrangers de faire l’effort, ce que beaucoup d’entre eux ne veulent ni ne peuvent.

Par ailleurs, cette opération de communication politique bien huilée à de quoi interroger… Le beau-père de Louis Sarkozy, Richard Attias, est à la tête d’une des principales agences de communication et d’influence mondiale, basée à New-York. Ça doit aider !

L’assimilation est une illusion. Seules solutions : la communautarisation et la remigration. La communautarisation des nôtres ou la remigration des autres, en commençant par les clandestins, les délinquants, les étrangers assistés et les chômeurs. Au boulot !

16/12/2024