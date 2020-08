« Les Couleurs du soir », voyage onirique et mystérieux en Asie du Sud

Par Jean-Yves Le Gallou ♦ Augusto von Pickendorf vient de commettre un bien plaisant ouvrage : Les Couleurs du soir. Des récits de voyage en Asie qui instruisent et font rêver.

Hôtellerie et poésie

Augusto von Pickendorf fait découvrir à ses lecteurs les villes industrieuses de l’Asie du Sud et du Sud-Est : Malaisie, Indonésie, Inde, Vietnam. Et aussi la nostalgie des grands hôtels au charme colonial : le Métropole de Hanoï, le Majestic de Saigon, le Raffles de Singapour, l’Imperial hôtel de New Delhi, le Majestic de Bombay. Sans oublier son rival local : le Taj Mahal Palace « style colonial et décoration art-déco», voulu par le richissime Parsi, Tata, furieux de s’être vu interdire l’entrée du Majestic, réservé aux Européens !

Bel Hôtel que ce Taj Mahal Palace, étonnant aussi car les plus belles suites tournent le dos à la mer, les constructeurs ayant lu les plans de l’architecte… à l’envers !

Une anecdote merveilleusement contée par Pickendorf. N’oublions pas l’évocation poétique et la visite des comptoirs français de l’Inde : Mahé, Karikal, Pondichery, Yanaon et Chandernagor. Pondichery, « ce morceau de terre étrangère qui sera pour toujours la France ».

Un auteur mystérieux

L’auteur a la plume agile mais reste mystérieux. Le lecteur sait seulement qu’il a une femme délicieuse (mais quelques peu râleuse) Augustina. Et quatre garçons surnommés les « Macajoux », contraction de macaques et de sapajous. On frémit ! Mais comme ils sont Européens rien à craindre pour ce jeu de mots (laid) : la LICRA et la LDNA n’y trouveront rien à redire !

Pour le reste, Pickendorf reste d’une discrétion de violette sur ses activités professionnelles qui le conduisent à parcourir l’Asie pour y rencontrer des hommes d’affaires et des ministres. Est-il diplomate ? Directeur commercial d’une grande firme française ? Marchand de canons (on dit vendeur de systèmes d’armes aujourd’hui) ? Agent français ? Le lecteur l’ignore. Un indice toutefois : les chroniques de ce livre, un peu réactionnaire il faut bien le dire, sont d’abord parues dans la France courtoise, le décadaire de feu Serge de Beketch. Ce Pickendorf pourrait bien être un vice-consul de Patagonie en mission extraordinaire…

Jean-Yves Le Gallou

29/08/2020