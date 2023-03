« Français » par Renaud Camus

Grâce à Elon Musk, Renaud Camus est de retour sur Twitter. Ses tweets les plus transgressifs sont à nouveau en ligne. Et le lecteur peut aussi accéder sur Twitter à de très beaux textes republiés par l’auteur. Dans un tweet récent, Renaud Camus a ainsi reprise une partie de l’entrée « France, français » tirée de Etc. Abécédaire paru en 1998. Bonne méditation.

France, français. Français par Montaigne, par Marivaux, par Mallarmé (non sans réticences), très peu par Molière. Français par Manet, par La Marseillaise, par les larmes (Le Bord des larmes). Français par le vin, Français par le pain, par la salade à la fin des repas. Français par la Seine à Jumièges, par les futaies d’Ile-de-France, par la balustrade d’Estaing. Français par les Jardins de la Fontaine, par le château d’eau du Peyrou, par la vie comme à Bordeaux. Français par le ciel de Paris et par la lumière du Gers. Français par Paul-Jean Toulet, par Alexis de Castillon et par Valentin de Boulogne. Français par le mauvais caractère, par les après-midi tranquilles, par le canard Gédéon et par Adieu Philippine. Français par Jean racine, par Blaise Pascal, par Marcel Proust. Français par la mélancolie, par le goût des distances, par la futilité. Français par les comptoirs des Indes, par la mort de Montcalm, par Drouot près du four à pain de son père. Français par l’appel du 18 juin. Français par Henri Matisse. Français par Vercingétorix. Français par la statue d’Henri IV au Pont-Neuf. Français par le fromage, par la villa Médicis, par les jardins de Cordès. Français par Vézelay, par le foie gras de canard, par la sonate pour flûte, alto et harpe. Français par : « Vous autres Français vous oubliez toujours qu’entre la vanité et le ridicule il n’y a qu’un pas, dit Lloyd George. – Oui, le pas de Calais, répond Briand.» Français par la Suisse romande, par la statue de Clemenceau au rond-point des Champs-Elysées, par les Monet des années vingt. Français par les Trois Mousquetaires, par Robert de Saint-Loup, par Jeannot Lapin et par sa cour à la rosée. Français par le mot mort, par le mot paysage, par tous les mots en age…

26/03/2023

Publication initiale : Etc. Abécédaire, paru en 1998

Entrée complète : https://www.renaud-camus.net/affaire/francais.html