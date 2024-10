« Le Monde » ou l’imposture démasquée par elle-même

Les menaces qui s’élèvent contre la liberté d’expression sont graves, et ont inspiré à notre contributeur Julius Muzart le projet de rédiger et de documenter une sorte « d’anti-rapport Jost », c’est-à-dire une analyse du journal Le Monde puisque cet organe de presse est celui avancé comme modèle par l’universitaire complice de l’opération CNews. Le travail effectué vise à mettre en évidence à quel degré le journal, donné en exemple par le professeur Jost, se situe, en réalité, aux antipodes des notions d’objectivité et de pluralisme.

L’actualité nous offre à voir une conjonction fort intéressante :

d’un coté l’attaque contre la chaîne CNews ;

de l’autre, l’évènement parodique « Les Bobards d’or » organisé par la fondation Polémia ;

L’affaire CNews a été lancée par de tristes porte-couteaux de la gauche et de l’extrême gauche , avec la complicité d’un universitaire, lui aussi ancré à gauche.

Ce dernier doit regretter à présent de s’être laissé aller à participer à ce bidouillage : les prestations auxquelles il a été contraint sur les plateaux ne lui ont rapporté qu’une chose : se déconsidérer devant la France entière en révélant, son irresponsabilité militante.

Car le seul fait d’avoir cité Le Monde comme modèle de pluralisme a suffi pour mettre en lumière crue sa légèreté et une authentique incompétence. Dommage pour une caution intellectuelle.

Mais quel rapport avec les « Bobards d’or » ?

Eh bien, lorsqu’on examine avec minutie les 23 numéros du Monde sur janvier/février 2024, on garde peu de doute sur la vraie nature du « quotidien de référence » du professeur : manifestement Le Monde possède tous les titres à se voir décerner un « Bobard d’Or » (voire de platine) pour l’ensemble de son œuvre ».

Nous avons mis un point d’honneur à réaliser un travail rigoureux, l’idée étant de produire un « anti-rapport Jost ». L’exercice s’est traduit par un « épluchage » d’où nous avons extrait 64 articles dont nous mettons la liste en annexe.

Nous avons regroupé ces articles sous 8 rubriques thématiques d’où il ressort que, loin de justifier l’exemplarité qui lui est prêtée, Le Monde se présente comme un périodique d’opinion, affichant une ligne éditoriale ancrée à gauche ou à l’extrême gauche, participant au même chœur que Libération, L’Obs et Télérama. Tout cela est connu. L’idée était de le prouver.

Les thèmes, choisis par le journal, peuvent être regroupés – sans aucun commentaire – sous 9 rubriques où aucune trace d’objectivité n’a pu être découverte. Qu’on en juge :

Renvoyons dos-à-dos Israël et le Hamas ;

Une chasse obsessionnelle a « l’extrême droite » ou à ce que nous désignons comme tel ;

Tout ce qui est, a été ou est supposé « de droite » est par essence condamnable ;

En faveur d’une écologie punitive et de décroissance ;

Hors de l’UE, de l’OTAN et des institutions du mondialisme, point de salut ;

L’immigration est une chance pour la France ;

Éloge d’un état-providence, dictatorial au besoin, et du « quoi qu’il en coute » ;

L’histoire revue ou réécrite en mode « à gauche toute ».

Qu’il soit permis, en conclusion, de tirer quelques enseignements de l’affaire.

Ce n’est pas le déroulement de ce procès qui est éclairant : plus personne ne doutait de la signification assignée par « la gauche » au terme « pluralisme. En revanche, le cirque RSF-Jost a révélé à un large public la peur panique provoquée à gauche par la faveur du public pour la liberté d’expression.

Le second enseignement concerne la portée réelle de l’incident.

Ce qui est grave, ce n’est certainement pas que deux complices, pointant à l’extrême gauche, joignent leurs efforts pour tenter de faire taire un organe de presse, trop libre à leur gré.

Ce qui est grave, en revanche, c’est la légèreté et le parti pris avec lequel le Conseil d’État s’est laissé aller à prendre pour argent comptant un rapport dont l’absence de rigueur et de valeur saute aux yeux même des plus innocents.

Comment ce qu’on appelait encore naguère « les sages » du conseil d’État ont-ils pu prendre en compte les pages d’écriture laborieuses qui retracent, avec deux ans de différé, des notes prises sur 15 jours de visionnage partiel et orienté ?

Pour qui a mené des études en droit public il y a plusieurs décennies, on se souvient d’un Conseil d’État présenté comme de la statue du Commandeur, insusceptible d’être contesté en raison de la pertinence de ses décisions, ainsi que de son incorruptible objectivité.

De toute évidence, cette version-là du Conseil d’État n’est plus.

La Haute assemblée, progressivement contaminée par la pandémie gauchiste puis wokiste semble s’être reniée au point de ressembler une officine d’influence au service d’un droit d’inspiration, woke, installant une notion « d’État de droit » adaptable aux besoins de la cause, laissant transparaître les courants, qui l’inspirent, uniformément issus du gauchisme de salon .

Un conseil d’État abdiquant au demeurant, toute honte bue, son orgueilleuse indépendance pour aligner ses positions sur celles d’instances extérieures : l’Union européenne, la CJUE, la Cour européenne des droits de l’homme.

C’est ce conseil d’État-là qui annule la dissolution des « soulèvements de la terre » qui détruisent, tabassent et viennent à l’affrontement pour « tuer du flic » et, sans pudeur, confirme celle d’une association qui n’a jamais frappé personne mais a le tort d’avoir été étiquetée « d’extrême droite » et se propose de défendre – quelle horreur – la souveraineté de son pays

Comment s’étonner que ce Conseil d’État version 2024 accepte de se fier aux propos inconsidéré d’’un enseignant connu comme favorable à « l’accusation » et qui, faute dit avoir vraiment réfléchi à la question, choisit Le Monde comme parangon d’objectivité.

« Quis custodiat custodes ? »

Julius Muzart

14/10/2024

Annexe

Extrait des titres du journal Le Monde en janvier 2024, regroupés par rubriques.

Renvoyons dos-à-dos Israël et le Hamas

Le Monde s’efforce, sans honte, de mettre sur un pied d’égalité les massacres terroristes du Hamas et les opérations de guerre de Tsahal, les souffrances infligées par Israël au « peuple palestinien » et l’attaque terroriste sur Gaza,

18 janvier : Gaza : le calvaire des civils arrêtés par Israël

Sous-titre : « Les palestiniens font état de mauvais traitements »

Gaza : le calvaire des civils arrêtés par Israël Sous-titre : « Les palestiniens font état de mauvais traitements » 13 janvier : « Construit sur un engagement de liberté et de justice et de paix. l’État hébreu a évolué vers une idéologie extrémiste

« Construit sur un engagement de liberté et de justice et de paix. l’État hébreu a évolué vers une idéologie extrémiste 18 janvier : L’offensive mémorielle du Sud global : la plainte de l’Afrique du Sud, contre Israël

L’offensive mémorielle du Sud global : la plainte de l’Afrique du Sud, contre Israël Janvier : interview d’une jeune juive résidant à New York : « je n’ai rien à voir avec Tsahal, je déteste Nétanyahou (…)

: interview d’une jeune juive résidant à New York : « je n’ai rien à voir avec Tsahal, je déteste Nétanyahou (…) 12 janvier : Israël Palestine, la guerre sans fin

Sous-titre : cinq mois après les accords d’Oslo, un colon Baruk Goldstein, abat au fusils-mitrailleurs 26 palestiniens en priere.

Israël Palestine, la guerre sans fin Sous-titre : cinq mois après les accords d’Oslo, un colon Baruk Goldstein, abat au fusils-mitrailleurs 26 palestiniens en priere. Janvier : Israël se défend d’intentions génocidaires contre les gazaouis.

Israël se défend d’intentions génocidaires contre les gazaouis. 15 janvier : Gaza : 100 jours de guerre : Un bilan effroyable

Sous-titre : le conflit sans perspective de sortie de crise en dépit de milliers de morts et de blessés palestiniens

Gaza : 100 jours de guerre : Un bilan effroyable Sous-titre : le conflit sans perspective de sortie de crise en dépit de milliers de 26 janvier : sortir de Gaza : un racket à 7000 €

sortir de Gaza : un racket à 7000 € 27 janvier : (déclaration d’un soldat Israélien) : ils en ont tué cinq, on en a tué cinq

(déclaration d’un soldat Israélien) : ils en ont tué cinq, on en a tué cinq 25 janvier : Gaza : l’ONU, incapable de freiner le désastre humanitaire.

Une chasse obsessionnelle a « l’extrême droite » ou à ce que nous désignons comme tel

Nota : l’ennemi à abattre, c’est ce que l’on a soi-même étiqueté comme l’extrême droite

Janvier : attentat à la bombe djihadiste de Lyon.

Sous-titre : en 2019, un algérien radicaliser qui voulait faire gagner l’extrême droite aux élections.

attentat à la bombe djihadiste de Lyon. Sous-titre : en 2019, un algérien radicaliser aux élections. 12 janvier : en Allemagne, l’AfD favorable à la remigration.

Sous-titre : des responsables du parti d’extrême droite, ont discuté d’un plan d’expulsion à grande échelle.

en Allemagne, l’AfD favorable à la remigration. Sous-titre : des responsables du parti d’extrême droite, ont discuté d’un plan d’expulsion à grande échelle. 16 janvier : (article de Glucksmann) Nous ne laisserons pas le match Attal–Bardella kidnapper l’élection européenne.

Sous-titre : il faut autoriser l’union européenne à lever l’impôt.

(article de Glucksmann) Nous ne laisserons pas le match Attal–Bardella kidnapper l’élection européenne. Sous-titre : il faut autoriser l’union européenne à lever l’impôt. 16 janvier : La stratégie visant à endosser les préconisations du RN n’a fait que le renforcer.

Sous-titre un diagnostique aussi paresseux que dangereux autour d’une prétendue décivilisation.

La stratégie visant à endosser les préconisations du RN n’a fait que le renforcer. Sous-titre un diagnostique aussi paresseux que dangereux autour d’une prétendue décivilisation. 22 janvier : Ces mots qui ont contaminé le débat public.

Sous-titre : des expressions issus de l’extrême droite , la plus identitaire prospèrent.

Ces mots qui ont le débat public. Sous-titre : des expressions issus de , la plus identitaire prospèrent. Janvier : Les Européens tentent de désamorcer la colère du monde agricole.

Sous-titre : l’extrême droite se fait porte-parole des agriculteurs.

Les Européens tentent de désamorcer la colère du monde agricole. Sous-titre : se fait porte-parole des agriculteurs. 17 janvier : un face-à-face avec le RN, « partie du mensonge ».

Sous-titre : le chef de l’État a fustigé l’incohérence du parti d’extrême droite .

un face-à-face avec le RN, « partie du mensonge ». Sous-titre : le chef de l’État a fustigé l’incohérence du . 20 janvier : Au RN, le souhait d’une victoire idéologique, sans effort.

Sous-titre : le parti d’extrême droite , mise sur l’image pour gagner en écho sans produire d’idées neuves.

Au RN, le souhait d’une victoire idéologique, sans effort. Sous-titre : le , mise sur l’image pour gagner en écho sans produire d’idées neuves. 20 janvier : Bardella associé à un compte Twitter aux relents racistes.

Bardella associé à un compte Twitter aux relents racistes. 18 janvier : en matière d’immigration, des parties européens s’alignent sur l ’extrême droite .

en matière d’immigration, des parties européens s’alignent sur . 22 janvier : Faits divers, Immigration : l’extrême droite sur un plateau (article illustré par les portraits de Charlotte d’Ornellas et de Laurent Obertone).

Faits divers, Immigration : sur un plateau (article illustré par les portraits de Charlotte d’Ornellas et de Laurent Obertone). 23 janvier : la récupération du RN contre l’union européenne (thème de la colère, agricole).

Tout ce qui est, a été ou est supposé « de droite » est par essence condamnable

23 janvier : la nomination de Catherine Vautrin alarme les acteurs du social.

la nomination de Catherine Vautrin alarme les acteurs du social. Janvier : Le super ministère inquiète les enseignants.

Le super ministère inquiète les enseignants. Janvier : Une réélection de Donald Trump est le pire cauchemar des dirigeants européens.

Une réélection de Donald Trump est le pire cauchemar des dirigeants européens. 17 janvier : « La loi immigration est une grave faute politique et éthique » (Juliette Meadel),.

« La loi immigration est une » (Juliette Meadel),. 24 janvier : face a l’inquisition réactionnaire , les universités doivent assurer les conditions de délibérations contradictoires (article rédigé par un enseignant-chercheur à Sciences-po.

Sous-titres : « Saper l’État de droit » ; « guerre à la diversité culturelle » ; « la croisade conservatrice ».

face a , les universités doivent assurer les conditions de délibérations contradictoires (article rédigé par un enseignant-chercheur à Sciences-po. Sous-titres : « Saper l’État de droit » ; « guerre à la diversité culturelle » ; « la croisade conservatrice ». 23 janvier : « affirmer la nécessité d’une politique nataliste, c’est vouloir relancer un programme d’un autre âge ».

Sous-titre : il existe un lien entre le contrôle du ventre maternel et la logique patriarcale.

« affirmer la nécessité d’une politique nataliste, c’est vouloir relancer un ». Sous-titre : il existe un lien entre le contrôle du ventre maternel et la logique patriarcale. 22 janvier : « chanter, la marseillaise devant le drapeau ne change rien à l’adhésion à la nation ».

Sous-titre : l’uniforme pourrait constituer un barrage à l’apprentissage.

« chanter, la marseillaise devant le drapeau à l’adhésion à la nation ». Sous-titre : l’uniforme pourrait constituer un barrage à l’apprentissage. 20 janvier : « la France face a son impensé colonial ».

Sous-titre : l’empreinte de l’époque coloniale est encore présente à travers les rapports sociaux, les échanges économiques

En faveur d’une écologie punitive et de décroissance

13 janvier : la crise écologique fait renaître le désir d’État.

la crise écologique fait renaître le désir d’État. Janvier : « Le projet de loi sur la souveraineté énergétique promptement critiqué » (fond de l’article : contre le développement du nucléaire, appel à davantage de renouvelables).

« Le projet de loi sur la souveraineté énergétique promptement critiqué » (fond de l’article : contre le développement du nucléaire, appel à davantage de renouvelables). 10 janvier : « l’Union européenne veut baisser la protection du loup » (l’article le déplore).

« l’Union européenne veut baisser la protection du loup » (l’article le déplore). 24 janvier : « décarboner le transport maritime ».

« décarboner le transport maritime ». 17 janvier : la politique en matière d’énergie propre est source de dissonance cognitive.

la politique en matière d’énergie propre est source de dissonance cognitive. Sous-titre : « développer les ressources renouvelables crée un inconfort psychologique qui peut pousser à l’acte militant ».

qui peut pousser à l’acte militant ». Janvier : « la transition écologique fragilisée ».

Sous-titre : « la disparition du ministère de la transition écologique ».

« la transition écologique fragilisée ». Sous-titre : « la disparition du ministère de la transition écologique ». Janvier : « Les températures hors norme de 2023 préfigurent l’avenir ».

« Les températures hors norme de 2023 ». Janvier . : « Les verts au défi de la diabolisation »

. : « Les verts au défi de » 15 janvier : 2023, l’année la plus chaude, jamais enregistrée.

2023, l’année la plus chaude, jamais enregistrée. 26 janvier : « l’écologie, bouc émissaire d’un secteur en proie au malaise »

« l’écologie, d’un secteur en proie au malaise » 26 janvier : « Jachère, zones humides, « contraintes » dans le viseur des agriculteurs. (NB : contraintes entre guillemets.

Hors de l’UE, de l’OTAN et des institutions du mondialisme, point de salut

10 janvier : « L’union européenne doit ramener la Hongrie au respect de ses obligations ».

« L’union européenne doit ramener la Hongrie au respect de ses obligations ». 10 janvier : « Le passage à une Union européenne élargie est un défi politique ».

« Le passage à une est un défi politique ». 22 janvier : « démondialiser ou désiniser ».

« ». 14 janvier . « L’alliance atlantique peut survivre à un départ des États-Unis ».

. « L’alliance atlantique peut survivre à un ». Janvier : « la taxation des multinationales progresse ».

L’immigration est une chance pour la France

Janvier : étudiants étrangers : le risque de l’extension des droits différenciés

étudiants étrangers : le risque de l’extension des droits différenciés 27 janvier : (gros titre), Loi immigration : Les mesures LR jugées non conformes à la constitution

(gros titre), Loi immigration : Les mesures LR jugées non conformes à la constitution Janvier , : Loi immigration : la droite poursuit sa surenchère

, : Loi immigration : la droite 27 janvier : (titre sur cinq colonnes), Le Conseil constitutionnel censure largement sur la forme.

Sous-titre : le risque demeure : la question de fond reste entière.

(titre sur cinq colonnes), Le Conseil constitutionnel censure largement sur la forme. Sous-titre : : la question de fond reste entière. 21 janvier : « si tu es compétente, peu importe ton voile ».

Sous-titre : pour les jeunes diplômés voilées l’intégration sur le marché du travail reste une gageure.

Éloge d’un état-providence, dictatorial au besoin, et du « quoi qu’il en coute » ;

Nota : Exercer une autorité sans limite au service d’une politique sociale de gauche.

13 janvier : Les vaccins ont permis d’éviter 14 millions de morts.

Les vaccins ont permis d’éviter 14 millions de morts. Janvier : De la simplification au déni de l’État de droit (article collectif par 1 responsable CGT, 1 responsable syndicat de la magistrature, 1 responsable du syndicat des avocats).

De la simplification au déni de l’État de droit (article collectif par 1 responsable CGT, 1 responsable syndicat de la magistrature, 1 responsable du syndicat des avocats). 11 janvier : le nombre de SDF à doubler en 10 ans.

le nombre de SDF à doubler en 10 ans. 11 janvier : le marchandage sur l’aide médicale d’État est surréaliste .

le sur l’aide médicale d’État . 11 janvier : Le déploiement de la solidarité à la source , doit s’accélérer.

Le déploiement de la , doit s’accélérer. 24 janvier : Les « stages kebab », reflet de la discrimination qui touche les jeunes de banlieue.

L’histoire revue ou réécrite en mode « à gauche toute ».