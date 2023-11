IXe Forum de la Dissidence de Polémia : le gouvernement des juges en accusation

Hier se tenait à Paris le IXème forum de la dissidence de Polémia. Un événement consacré cette année au gouvernement des juges. Durant la journée, 150 personnes ont pu écouter les nombreux intervenants qui se sont succédés pour évoquer ce sujet à la fois complexe et central pour l’avenir de la France. Du gouvernement des juges jusqu’aux réponses politiques à apporter, le programme était très complet. Les orateurs ont pu aborder un grand nombre de questions, à la fois sur des sujets nationaux comme le rôle de la justice dans l’immigration massive ou dans la montée de l’insécurité en France, mais aussi sur des sujets internationaux avec par exemple un focus sur le gouvernement des juges en Italie.

Michel Geoffroy, essayiste bien connu des lecteurs de Polémia, a introduit le sujet en faisant un état des lieux de la justice en France. Il a notamment rappelé les nombreux exemples d’impuissance et de laxisme de la justice. Il a également rappelé le militantisme d’une justice en laquelle plus d’un français sur deux n’a pas confiance.

Me Eric Delcroix est ensuite intervenu pour définir l’État de droit, ses origines anglo-saxonnes et germaniques, ses fondements, son intégration dans le système français et ses conséquences actuelles.

La matinée s’est poursuivie avec une intervention d’Aristide Leucate sur les juges et les libertés publiques, évoquant notamment les récentes restrictions des libertés due à la période Covid.

Enfin, la matinée s’est conclue par une intervention de Bertrand Saint-Germain, maître de conférences en droit public, sur la responsabilité des juges dans la situation migratoire française. Une responsabilité partagée entre les juges français et européens.

Les conférences ont repris l’après-midi avec une intervention de Marie d’Armagnac sur la situation en Italie, où la justice s’efforce de limiter les politiques anti-immigration depuis 2019 et la mise en examen de Matteo Salvini. La journaliste a également évoqué la situation actuelle avec le récent pacte migratoire signé entre l’Italie et l’Albanie par le gouvernement de Giorgia Meloni et les réformes judiciaires que son gouvernement prévoit pour renverser la balance.

Jean-Yves Le Gallou, fondateur et président de Polémia, est ensuite revenu ensuite sur le rôle des juges français dans la montée de l’insécurité. Une intervention qui a permis de revenir sur la réalité du laxisme en France et de comparer avec les autres pays européens qui sont soumis à la même situation migratoire.

Conclusion : la montée de l’insécurité est le résultat d’une action conjointe des juges et des hommes politiques !

Après avoir évoqué ces nombreux sujets et balayé l’ensemble de la situation au niveau national et européen, de nombreuses pistes ont été explorées pour sortir de cette situation.

D’abord avec la table-ronde animée par Corentin Périgny entre les avocats Jérôme Triomphe et Pierre-Vincent Lambert sur la bataille judiciaire. Après être revenus sur la politique liberticide de Gérald Darmanin que subit la droite nationale à travers les interdictions et les dissolutions, les intervenants ont pu proposer un certain nombre de pistes permettant de porter la bataille judiciaire sur des enjeux de défense de l’identité et des libertés.

Enfin, Frédéric Rouvillois, agrégé de droit et professeur des universités, a conclu la journée en proposant comment sortir du gouvernement des juges. Au final, le référendum constitutionnel paraît l’une des meilleures voix de passage, une sorte de lit de justice mis en œuvre par le peuple.

19/11/2023