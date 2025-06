Émeutes après la victoire du PSG : la faillite explosive du multiculturalisme

La victoire du PSG en Ligue des Champions, loin d’être une simple célébration sportive, a révélé au grand jour l’échec monumental de la politique laxiste et irresponsable d’Emmanuel Macron et de ses prédécesseurs. Alors que nos villes brûlent et que la sécurité des Français est méprisée, de nombreuses voix dénoncent la faillite d’un modèle qui mène inexorablement la France vers l’abîme.

Polémia

Des émeutes de l’immigration

Le mythe du vivre-ensemble, soutenu à bout de bras par Emmanuel Macron, vient d’exploser en plein visage du pays et du gouvernement.

La victoire du PSG en Ligue des Champions a déclenché des scènes d’émeutes à travers la France. La victoire du PSG n’a pas seulement apporté une coupe européenne à la France : elle a aussi provoqué des violences dans tout le pays. Partout, les images montrent une immense majorité d’extra-européens s’en prenant à du matériel, des policiers, des magasins… Face à ce chaos prévisible, Jean-Yves Le Gallou dénonce vigoureusement la faillite totale de l’intégration par le sport et rappelle qu’il s’agit d’émeutes raciales : « Pour apprécier pleinement les émeutes raciales qui ont suivi la victoire du PSG, il faut savoir que depuis 40 ans, le foot est utilisé par la propagande au service du vivre-ensemble black- blanc-beur. Bravo les champions ! »

Xavier Van Lierde partage cette analyse, fustigeant à demi-mot ceux qui ne voient pas le lien entre la politique d’immigration et ces explosions de violence : « Les gens qui ne voient dans les émeutes d’hier qu’un vulgaire problème technique de maintien de l’ordre font aussi partie du problème, hélas… »

Les gens qui ne voient dans les émeutes d’hier qu’un vulgaire problème technique de maintien de l’ordre font aussi partie du problème, hélas… https://t.co/wXhdlOiEtg — Xavier Van Lierde (@LierdeXavier) June 1, 2025

Sur X, Jean-Yves Le Gallou a ciblé David Lisnard, qui minimisait la réalité et la gravité de la situation : « On ne parle pas d’une ‘poignée de voyous’ pour une émeute raciale qui met le pompiers en PLS. Ouvrez les yeux David Lisnard ! »

La droite a encore du chemin à faire pour oser voir ce qu’elle voit…

Emmanuel Macron et Laurent Nuñez, symboles de l’anarcho-tyrannie

Face à ces violences intolérables, démontrant l’impossibilité du vivre ensemble, la faiblesse de la réaction gouvernementale est révélatrice d’un grave problème de fond en France.

Xavier Van Lierde pointe du doigt la responsabilité de Macron et de ceux qui l’ont précédé : « Toi et tes prédécesseurs des prétendus « partis de gouvernement » avez réussi le tour de force de ravager en seulement quelques décennies la civilisation policée et harmonieuse que nos aïeux avaient patiemment édifiée au cours des siècles, avant de nous la confier. Champion… »

Le premier des responsables pour Jean-Yves Le Gallou ? Laurent Nuñez, préfet de police de Paris.

« Laurent Nuñez doit partir. Son bilan comme préfet de police est désastreux :

Il est incapable de maintenir l’ordre public face à des émeutes raciales de plus en plus violentes (Nahël, PSG).

Il a multiplié les mesures d’interdictions liberticides de manifestations identitaires au nom de la défense de « l’ordre public immatériel » entendu comme « la critique du Grand Remplacement » et même « la défense de la civilisation européenne ».

En agissant ainsi il est manifestement l’allié objectif des ‘barbares’ »

Ce tweet de Jean-Yves Le Gallou a été massivement aimé et diffusé sur X, ce qui montre à quel point les Français n’en peuvent plus de ce laxisme et de ce deux poids deux mesures.

Virginie Joron appuie, elle aussi, sur cette différence insupportable de traitement de la part du gouvernement de Macron, faible avec les forts et fort avec les faibles : « Pas fichus de maintenir l’ordre et la sécurité dans les rues de Paris suite à un match de football, ce gouvernement de losers se permet de ‘convoquer’ et de faire les gros bras avec le monde du numérique car ont peur de la liberté d’expression. »

Pas fichus de maintenir l’ordre et la sécurité dans les rues de Paris suite à un match de football, ce gouvernement de losers se permet de « convoquer » et de faire les gros bras avec le monde du numérique car ont peur de la liberté d’expression. pic.twitter.com/mWMuSyV1iE — Virginie Joron (@v_joron) June 1, 2025

Un deux poids deux mesure qui n’est pas un hasard pour Jean-Yves Le Gallou : « Ce régime porte un nom : l’anarcho-tyrannie. C’est le projet de l’extrême centre.»

Polémia

01/06/2025