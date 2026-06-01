Émeutes à Paris : le PSG et le « Match du Siècle »…

En France, on a le désastre heureux. C’est déjà cela. Merci le sport et surtout merci le foot ! Les bobos friqués se divertissent à Roland-Garros et adulent leur nouvelle idole, Moïse Kouamé, si bien prénommé. Le PSG, c’est pour la France d’en bas, celle qui « fume des clopes et roule au diesel », comme disait si élégamment un porte-parole du gouvernement macroniste, Benjamin Griveaux. Mais voilà : le PSG a gagné en Hongrie et la France est priée d’exulter, malgré quelques ombres au tableau.

Michel Geoffroy

Il n’y a pas que le PSG qui fasse « déborder »

Ce ne sont pas tant les « débordements » — c’est-à-dire, en clair, les violences urbaines — auxquels a donné lieu l’annonce de cette victoire qui sont honteux, n’en déplaise aux politiciens et aux médias.

Des « débordements » ? Mais il y en a tout le temps et à n’importe quelle occasion, puisque notre pays est devenu la lanterne rouge sécuritaire de l’Europe !

Dans les fêtes foraines, désormais théâtre d’affrontements périodiques entre bandes de « jeunes » ; dans les fêtes de village, pourries par des rixes parfois mortelles ; dans les quartiers où, lorsqu’on organise une boum, il vaut mieux fermer portes et fenêtres donnant sur la rue pour éviter d’attirer de « jeunes » intrus.

Et que dire des bagarres dans les matchs amateurs ? Des « débordements » auxquels nous ont habitués l’extrême gauche, les milices antifas et les écolos radicaux depuis des années ? Des émeutes ethniques à répétition, toujours accompagnées de saccages et de pillages ?

L’autosatisfaction officielle

L’insupportable ne réside pas non plus dans l’autosatisfaction habituelle du ministre de l’Intérieur, toujours content des forces de l’ordre — 22 000 policiers et gendarmes quand même mobilisés pour… cette célébration du PSG — puisque la France est selon lui un « grand pays de gestion de l’ordre public ». Un understatement comme diraient les supporteurs anglais chers à M. Darmanin…

L’insupportable ne réside pas non plus dans les sempiternelles condamnations officielles des comportements « inacceptables », jamais suivies d’aucun effet réel, sinon d’inciter de fait à la récidive en diffusant un sentiment d’impunité chez certains.

Non, le pire, c’était justement ce torrent de jubilation hypermédiatisé auquel a donné lieu cette victoire sportive. Comme si notre destin se jouait dans un match de balle au pied.

L’Orchestre du PSG joue sur le pont du France

L’orchestre du Titanic jouait pendant le naufrage du paquebot.

Samedi et dimanche derniers, la victoire du PSG a servi d’orchestre pour accompagner, dans les vivats et les selfies, le naufrage de la France.

Car si le PSG a gagné, la France, elle, coule, épuisée par bientôt dix années de macronisme.

Pas un domaine d’activité où les choses se soient améliorées depuis 2017. Pas un secteur qui ne connaisse aujourd’hui crise, dysfonctionnement et démoralisation.

Croissance zéro du PIB au premier trimestre 2026, inflation et chômage à la hausse, dette explosive. On ne compte plus les entreprises ou les commerces qui ferment, ni les annonces de plans sociaux. Pendant que les titres de séjour accordés pour motif « humanitaire » ont atteint, au 31 décembre 2025, un niveau record de 700 000. 88 654 détenus au 1er mai 2026, un record aussi, pendant que les violences et les atteintes aux personnes ont encore progressé.

Quand, sur le plan institutionnel et diplomatique, la France sombre dans le ridiculement tragique.

On nous dira que la victoire de notre équipe nationale nous met justement un peu de baume au cœur, malgré ces désastres. C’est oublier que le sport n’est qu’un divertissement, au sens pascalien du terme : il ne change rien à la réalité des rapports de force.

Le Match du Siècle

En 1984, le dessinateur Dimitri publiait une bande dessinée acide intitulée Le Match du Siècle. Il y décrivait un Pacte de Varsovie envahissant l’Europe en pleine Coupe de football : les frontoviks découvraient, sidérés, des positions défensives désertes parce que tout le monde, à l’Ouest, regardait les matchs. Et ils finirent accueillis aux cris de « On a gagné ! » dans le pays qui avait gagné la coupe !

Encore un effort et on y sera bientôt.

Michel Geoffroy

01/06/2026