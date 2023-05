Covidisme, Wokisme, Giékisme : ces nouvelles pestes idéologiques

Par Jean-Yves Le Gallou ♦ Dans la revue Éléments, le président de la fondation Polémia, a attaqué les nouvelles religions qui empoisonnent notre monde et nos esprits. Nous reprenons ici ce texte corrosif, initialement publié par cette excellente revue.

Polémia

Le politiquement correct ne cesse de produire de nouveaux variants. Covidisme, wokisme, giékisme occupent désormais le devant de la scène. Ils partagent une même logique.

Une prétention scientifique : ce sont des professeurs de médecine, des épidémiologistes, des modélisateurs qui ont imposé une pensée unique sur la Covid ; ce sont des sociologues, des historiens, des professeurs de lettres qui règnent en maîtres sur les campus woke aux États-Unis et en France ; ce sont certains paléo-climatologues et là encore des modélisateurs qui imposent, sans discussion possible, leurs perspectives sur l’origine réputée anthropique du réchauffement climatique.

Une grande intolérance : alors qu'en matière scientifique ne peut être dit vrai que ce qui peut être librement contesté, toute opinion dissidente est traqué et ses promoteurs diabolisés. Le prix Nobel Luc Montagnier, le professeur Didier Raoult, La généticienne Alexandra Henrion-Caude en ont été les victimes. Et gare à qui conteste l'idéologie du genre : à la Sorbonne et dans les grandes écoles, il faut raser les murs. Quant à François Gervais, auteur de L'urgence climatique est un leurre, il a expliqué qu'il pouvait écrire cela parce qu'il était professeur émérite, mais qu'il le déconseillerait à un jeune chercheur qui ruinerait ainsi sa carrière.

Une propagande médiatique univoque : l'ensemble des médias répète à l'envi les mantras du covidisme (le vaccin empêche la contamination…), du wokisme (les minorités sont d'éternelles victimes qui doivent obtenir des réparations), du giékisme (tout aléa météorologique est la conséquence du réchauffement anthropique de la planète). Tout ceci dans le but de provoquer un effet de sidération dans l'opinion.

Un sectarisme forcené conduisant à une chasse aux sorcières : des professeurs ne peuvent plus accéder aux salles de cours, des librairies sont attaquées, des maisons d'édition menacées, des météorologues climato-réalistes chassés. Des journalistes à gages se spécialisent dans la dénonciation des « fake news », entendez par là toute opinion dissidente de la doxa.

Une démarche liberticide : chaque épidémie idéologique justifie de nouvelles restrictions des libertés : liberté d'opinion, liberté de circulation, liberté de préférences. Il devient impossible de dire ce que l'on pense et d'aller où bon vous semble avec les moyens de transport de son choix. Et le giékisme s'en prend maintenant à la liberté de propriété avec le délire règlementaire sur les logements et l'usage de l'automobile.

Comment cela est-il possible ?

D’abord par la mise en place de cascades d’opinions d’autant plus puissantes que l’intolérance et l’ostracisme rendent difficiles l’expression d’opinions dissidentes.

Ensuite par la dynamique propre aux idéologies bien décrite par Vilfredo Pareto : l’interaction entre les « dérivations » idéologiques (les nobles causes) et les « résidus » (d’intérêt). Avec le covidisme il s’agit de sauver l’humanité et d’épargner ses proches de la maladie pour le plus grand bien de… Big Pharma. Avec le wokisme, il faut réparer des injustices séculaires pour mieux permettre à de petits groupes minoritaires (ethniques, religieux, sexuels) de s’emparer des leviers de pouvoir. Avec le giékisme, l’ambition est plus grande encore : sauver la planète pour le plus grand bénéfice des installateurs d’éoliennes, des promoteurs de fermes solaires (sic), des fabricants de batteries électriques et des entreprises d’isolation thermique des bâtiments.

À New York, Washington, Paris et Bruxelles, ce sont désormais les lobbyistes qui font les lois, leurs lois plutôt. Avec l’appui des grands médias propriétés de milliardaires et des GAFA.

Alors que faire ? Rester éveillé ! Ici, c’est le cas de le dire. Garder l’esprit critique. Livrer une guérilla incessante du faible au fort. Dénoncer les covidistes comme les nouveaux Diafoirus ; les wokistes comme des néo-lyssenkistes ; et les giékistes comme des tchékistes d’un nouveau genre.

Et préparer la renverse.

Jean-Yves Le Gallou

01/05/2023

Source : Éléments

Photo : La femme politique Sandrine Rousseau, symbole des nouvelles pestes idéologiques.