Tous unis contre la transformation de l’UE en un super-État – Entretien avec Rada Laykova

Le 27 octobre 2024, des élections législatives anticipées auront lieu en Bulgarie. Cela a été nécessaire après l’échec de trois tentatives de former un gouvernement et ceci après les dernières élections de juin 2024. Il s’agit des sixièmes élections anticipées du pays depuis 2021, la crise politique qui dure depuis plus de trois ans menaçant de déboucher sur une impasse constitutionnelle. Le 19 août, le président Radev a refusé de nommer un nouveau gouvernement de transition pour organiser des élections législatives anticipées. Dans ce contexte politique particulier, Nicolas Faure, correspondant Polémia en Allemagne (à ne pas confondre avec Nicolas Faure, animateur du média Sunrise), s’est récemment entretenu avec Rada Laykova, députée européenne bulgare et membre du nouveau groupe L’Europe des nations souveraines (ENS) au Parlement européen.

« Les médias dominants en Bulgarie sont sous influence étrangère »

Nicolas Faure : Madame Laykova, en tant que Membre du nouveau Groupe européen des nations souveraines au Parlement européen, pouvez-vous nous dire quelle est la situation actuelle du parti d’opposition bulgare Renaissance [en bulgare : Vazrazhdane- Възраждане] en termes de discrimination, notamment dans le secteur des médias ?

Rada Laykova : Je vais vous donner un exemple du double jeu auquel les médias bulgares jouent. En août, un projet de loi présenté par Renaissance a été adopté, interdisant la propagande homosexuelle dans les écoles et les jardins d’enfants. Cela a fait un véritable tollé au niveau international. Après cela, aucun média n’a invité un membre de Renaissance pour que le sujet puisse être débattu dans les médias. Au lieu de cela, les heures de grande écoute privilégient les calomnies absurdes des opposants politiques qui s’opposent avec force aux activités parlementaires ou politiques de notre parti.

Les médias dominants en Bulgarie sont sous influence étrangère, les critiques sont censurées. Les moyens de l’Etat sont utilisés pour maintenir sa propre position dominante. Des scientifiques, des artistes, d’autres célébrités et des ONG politisés effectuent un travail de soutien pour lequel les médias complaisants servent de vecteurs. Les opinions divergentes sont réprimées, censurées et diffamées.

Les partis établis s’en tiennent à leurs décisions, qui représentent l’expression de l’image que cette élite autoproclamée se fait d’elle-même. C’est pourquoi l’adhésion de la Bulgarie à l’euro, la soumission à tout ce qui vient de l’UE ou la politique d’ouverture des frontières se poursuivent, même si tout cela a échoué depuis longtemps.

Au sujet des prochaines élections, pouvez-vous nous expliquer cette crise bulgare ?

Renaissance a présenté pour la quatrième fois ce projet de loi sur les agents étrangers, mais se heurte toujours à une forte résistance et à la diffusion de désinformation par les médias. Le projet de loi de Renaissance correspond presque à 100 pour 100 à la loi américaine sur l’enregistrement des agents étrangers. La loi américaine ne prévoit pas de sanctions, mais sert l’intérêt public et vise à une plus grande transparence, et c’est ce que nous préconisons en Bulgarie. Il est faux de dire que notre projet de loi a été calqué sur un quelconque équivalent russe. Notre projet de loi vise uniquement à garantir la transparence des organisations financées depuis l’étranger, et des sanctions ne s’appliquent uniquement que si le financement correspondant n’est pas divulgué.

Il n’y a pas de sanctions pour ceux qui sont des agents étrangers et qui sont financés en conséquence. Les sanctions ne s’appliquent que si l’on ne révèle pas ce fait ou ce que l’on fait réellement. Le projet de loi précise que toutes les aides financières au traitement médical ne peuvent pas être considérées comme un soutien financier par des agents étrangers.

Une grande partie des ONG en Bulgarie est financée par la fondation America for Bulgaria et se met au service d’intérêts étrangers. Les bénéficiaires de l’aide financière pour les traitements médicaux ou les transactions commerciales ne sont pas concernés par le projet de loi. Il est précisé que les aides concernant le secteur médical, y compris celles fournies par l’intermédiaire de la Croix-Rouge ne sont pas considérées comme des aides provenant de l’étranger. Pour ceux qui s’acharnent sur le sujet, il suffit de lire le projet de loi. Nous entendons aujourd’hui dire que si quelqu’un reçoit un soutien financier, y compris pour sa chaîne Youtube, il sera considéré comme un agent étranger ; or, il s’agit en soi d’une activité commerciale qui n’est absolument pas concernée par le projet de loi.

La droite nationale au Parlement européen

L’Europe des nations souveraines (ENS) est depuis 2024 un groupe politique au Parlement européen dans la 10e législature, composé de membres issus des partis nationaux populaires. La délégation la plus importante est celle de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD). Votre parti a également un siège dans ce groupe. Cette coalition a été fondée le 10 juillet 2024. Avec actuellement 25 membres, c’est le plus petit des huit groupes parlementaires. Quelles sont vos relations avec le parti allemand, qui ne fait que gagner du terrain en Allemagne ?

Notre parti, Vazrazhdane (Renaissance), compte trois députés européens membres de l’ENS. Nous mettons également à la disposition du vice-président de l’ENS notre député européen, M. Stanislav Stoyanov.

Nos relations avec l’AfD sont amicales ; nous sommes avant tout unis par la lutte commune contre l’euro numérique et contre la surveillance des citoyens, ainsi que contre la transformation de l’UE en un super- État.

Voyez-vous des chances pour votre parti de devenir la force la plus puissante lors des prochaines élections ? Dans quelle mesure ?

Cela dépend uniquement des Bulgares. Nous luttons déjà pour devenir la première force lors des élections prochaines.

Nous abordons les élections avec la devise « Assez de bla-bla, il est temps de renaître », car chacun de nous doit avoir son mot à dire sur la voie du développement futur de la Bulgarie – soit en tant qu’État libre et prospère, soit en tant que protectorat de l’UE.

Renaissance se bat pour la responsabilité du gouvernement et cela fonctionne clairement – car le parti Renaissance a montré qu’il ne change pas ses positions en fonction de la situation politique, contrairement à nos opposants qui font souvent des compromis et abandonnent leurs positions pour des avantages politiques à court terme. Si nous devenons la deuxième force lors des élections et que la possibilité de former un gouvernement nous est confiée, nous discuterons avec les autres partis avec nos conditions. Nous sommes prêts à travailler avec tous les partis partageant nos priorités dans la poursuite de nos objectifs clés : référendums sur l’adhésion de la Bulgarie à la zone euro et à l’OTAN, renégociation des conditions de notre adhésion à l’UE, fin du soutien à l’Ukraine et levée des sanctions contre la Russie.

En fin de compte, quel message souhaiteriez-vous transmettre aux Bulgares avant les élections ?

Les vecteurs du développement de la Bulgarie et la confiance manifestée par les Bulgares montrent clairement que le statu quo est en train de se terminer. Il est grand temps de diriger une organisation responsable comme Renaissance qui donne la priorité aux intérêts des citoyens bulgares. Renaissance a la volonté et l’expertise nécessaires pour défendre les intérêts des Bulgares aux niveaux national et européen.

Je suis convaincue que le besoin d’une renaissance dans notre société grandit parce que nous défendons les intérêts de la société et de l’État. Notre parti ne conclura pas d’alliances avec des partis guidés par des intérêts personnels et étrangers. La réincarnation ne s’achète pas et n’abandonnera pas ses principes.

La Renaissance repose sur la souveraineté et l’indépendance nationales. Dans un contexte de soutien social croissant, Renaissance convaincra les Bulgares d’aller aux urnes et de voter pour nous comme la véritable alternative aux partis cartellisés en Bulgarie.

Entretien avec Rada Laykova réalisé en allemand et traduit par Nicolas Faure

23/10/2024