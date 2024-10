Covid et pandémie : la dictature du bien-être comme méthode de surveillance politique

Docteur en philosophie, polyglotte, diplomate aux États-Unis et politologue, le Croate Tomislav Sunić livre à nos lecteurs ses réflexions sur les pandémies et le contrôle social.

Maladies contagieuses

Les maladies contagieuses sont un fait de la vie, même à l’ère de la médecine avancée. Toute maladie de ce type est susceptible d’être étiquetée pandémie si un homme politique fort ou une institution supranationale décide de l’étiqueter comme telle. Tout comme nous sommes maintenant habitués à l’autocensure académique et à la police de pensée secrète qui scrute notre langage en ligne ou nos conférences hors ligne, nous observons également la montée des équipes de santé surveillant notre vie quotidienne, nous enseignant ce qu’il faut manger, comment avoir des relations sexuelles sans danger, comment rester éternellement jeune et comment combattre la vieillesse. Ne pas se conformer à ces règles thérapeutiques et hygiéniques vous classe comme un hérétique indigne de participer à ce que l’on appelle pompeusement la société civile.

Dommages physiques et psychologiques irréparables

Les pourvoyeurs de la récente pandémie de Covid et ses commissaires de l’OMS qui font peur, y compris leurs acolytes politiques aux États-Unis et dans l’UE, semblent s’être temporairement retirés de l’écran radar. La nouvelle marque de leur progéniture mondiale, cependant, avec plusieurs bienfaiteurs de santé autoproclamés, et encore moins des guerriers de justice sociale, pourrait cependant réapparaître à l’horizon, si les circonstances politiques le nécessitent.

Qui a encouragé les confinements en 2020 au lieu de s’en tenir à des mesures d’isolement modérées et ciblées pendant la propagation du Covid ? Qui était la personne chargée au sein de l’OMS d’expliquer en langage simple l’étiologie de cette maladie virale ? Fuite d’un centre de recherche chinois sur le gain de fonction ? Nous savons encore peu de choses des principaux acteurs qui ont ordonné la répression massive organisée à la faveur du Covid, causant des dommages physiques et psychologiques irréparables à la vie de millions de personnes, en particulier les écoliers et les petites entreprises, sans parler des ravages économiques. Une fois le confinement pandémique levé en 2021, les personnes qui craignent ce virus ont fait preuve de sagesse pour éviter qu’il ne devienne viral.

Les médecins, les scientifiques biomédicaux, les biologistes et les généticiens peuvent certainement affirmer avec fierté que leurs domaines de recherche, contrairement à ceux des sciences sociales, sont de nature empirique et peuvent souvent être facilement vérifiés scientifiquement. Comment se fait-il pourtant qu’un nombre important de leurs collègues dissidents aient rejeté le récit apocalyptique de la maladie présumée la plus mortelle au monde ?

Mais de nombreux généticiens comportementaux et sociobiologistes du monde universitaire sont confrontés à une situation bien pire. Lorsqu’ils remettent en question les traits héréditaires ou raciaux innés qui déterminent le comportement de nos politiciens et faiseurs d’opinion, ils courent le risque d’être confrontés non seulement à une guerre juridique diabolisante, mais même à une peine de prison. Sur la base de leurs preuves empiriques largement ignorées sur nos défauts ou nos forces héréditaires, nous pouvons faire une hypothèse éclairée sur la façon dont les « chromosomes criminels » prospèrent chez nombre de nos politiciens élus et faiseurs d’opinion.

Fondamentalement, la peur du Covid, lorsqu’elle a commencé il y a plusieurs années, a ouvert la voie dans l’UE et aux États-Unis à la reconstitution de l’ère soviétique lorsque le scientifique stalinien Trophime Lyssenko exposait sa théorie sur la façon de faire pousser des oranges dans le cercle arctique et de transformer un Homo sovieticus à faible QI en un scientifique de l’astronautisme. Les mêmes oukases communistes surréalistes sont toujours bien vivants aujourd’hui dans l’enseignement supérieur et l’arène politique réglementés par la discrimination positive aux États-Unis, où les prises de décision imposées par la DEI sont principalement menées par des imbéciles qui détestent l’idée d’une méritocratie.

Nous n’avons pas besoin d’entrer dans le domaine dangereux du freudo-marxisme ou de la scolastique CRT qui rejette depuis des décennies l’étude des différences raciales ; nous pouvons plutôt citer le dramaturge Molière, dont les pièces satirisent des charlatans se faisant passer pour des surhommes médicaux capables de guérir toutes les maladies physiologiques et politiques. Compte tenu des divergences entre les scientifiques de haut niveau sur l’utilité du dernier confinement lié à la pandémie de Covid, on peut légitimement se demander si nous ne devrions pas maintenant nous tourner à nouveau vers les homéopathes médiévaux ou les marchands d’huile de serpent pour des pouvoirs curatifs plus efficaces. La confiance dans l’establishment médical a disparu.

C’est toujours le dogme politique dominant, le mythe politique et l’esprit du temps dominants qui déterminent l’approche des sciences naturelles, jamais l’inverse. Les chercheurs en sciences sociales et les avocats sont dans une position encore plus délicate ; s’ils veulent rester dans le secteur éducatif ou juridique, ils doivent obéir au dogme actuel selon lequel les influences environnementales sont tout le jeu et rejeter le rôle des gènes dans l’étude du comportement politique de leurs clients ou accusés. S’ils se concentrent trop sur le rôle des chromosomes criminels dans le comportement politique, ils n’obtiendront pas de titularisation et pourraient être qualifiés de racistes incorrigibles ou de suprémacistes blancs proverbiaux.

De Big Brother à Big Mother

Retour au corps, ou plutôt, retour au langage corporel qui est devenu une nouvelle religion dans notre « état thérapeutique et maternel » élargi. Cette expression a été utilisée par l’auteur américain Christopher Lasch et quelques autres philosophes dissidents comme le regretté auteur français Jean Baudrillard et Alain de Benoist. Au lieu du Big Brother orwellien, la Big Mother émerge avec ses ordonnances transgenres postulant le dogme que les identités biologiques sont des constructions sociales éphémères qui peuvent être changées ou remplacées à volonté. De plus, nous avons été témoins au cours des dernières décennies de la croissance d’une nouvelle pandémie dangereuse, une pandémie culturelle de la « guerre des regards » entre les politiciens et les célébrités, chacun prétendant que sa propre couleur, Leur taille, leurs aptitudes motrices et leurs traits phénotypiques les rendent nettement supérieurs à leurs adversaires. Il était une fois, une personne noire obèse était considérée comme malade et avait besoin d’un traitement hospitalier ou d’un régime de perte de poids radicale. Selon le dogme de la construction sociale véhémente, l’obésité est maintenant considérée comme une question de mode de vie qui peut aider provisoirement une personne à prendre le surpoids du statut de célébrité lors d’une audition cinématographique. En outre, si un aspirant politique blanc veut, aux États-Unis ou dans l’UE, être jugé favorablement, il doit auparavant approuver les récits de victimisation des électeurs non-blancs ciblés tout en multipliant dans son entourage d’individus de sexualités, perspectives et apparences raciales différentes.

Le même mimétisme viral peut être observé lors d’un duel télévisé entre candidats à la présidence, les spectateurs étant contraints de se concentrer davantage sur les prothèses de leurs candidats préférés et moins sur leurs politiques respectives. Sous le couvert du scientisme, un nouveau totalitarisme est en train de se former, recourant à des méthodes de surveillance politique beaucoup plus élégantes, mais fatales, que celles imaginées par le système communiste.

Dans la description du processus de « covidification » dans l’état thérapeutique, l’autocensure des scientifiques et des dirigeants politiques devient la règle non écrite. Alain de Benoist le voit ainsi : « Le type humain dominant d’aujourd’hui est le narcissique immature qui ignore toutes les réalités autres que la sienne, et qui désire avant tout satisfaire tous ses désirs. Ce type d’être humain infantile, à l’orientation libérale-libertaire prévisible, est parfaitement en ligne avec le Système. … Ce qui suit est une civilisation thérapeutique centrée sur le “moi”… » Un homme d’État prend des décisions, donne des ordres et des réquisitions. Macron, cependant, s’appuie sur les conseils d’« experts » qui, en règle générale, ne sont jamais d’accord.

Les prédictions de jugement dernier concernant des dizaines de millions de décès liés au Covid ne se sont pas réalisées. Les décomptes officiels des cadavres dus au Covid sont toujours rappellent davantage le livre de l’Apocalypse qu’un bilan comptable. C’est un truisme que de constater que les experts en sciences sociales ne s’accordent presque jamais sur leurs théories respectives d’amélioration du monde mais on pourrait s’attendre à ce que les scientifiques soient plus sérieux. Or, de nombreux experts du Covid ont divergé sur l’origine et le traitement du coronavirus, tout en se surpassant à la télévision avec leurs égos de la taille de la cathédrale de Zagreb.

Serment d’Hippocrate ou Serment Hypocrite ?

Cela nous rappelle Molière et sa description du médecin imaginaire parlant à son patient imaginaire, les deux projetant leur faux double et les deux supposant que leur mensonge ne sera pas détecté par l’autre partie. Un personnage de la pièce de Molière décrit ainsi le médecin Purgon (dont le nom pourrait bien être affiché aujourd’hui sur internet comme un mème enfant pour Pfizer Inc. au purgatoire): «Il (Purgon) a dû tuer beaucoup de patients pour faire autant d’argent. » A quoi un autre personnage de la même comédie répond : « La plupart des gens meurent à cause du remède, pas de la maladie. » On se demande si des milliers d’experts de la Covid ont pris le Serment Hypocrite au lieu du Serment d’Hippocrate…

Les cas de tromperie sont nombreux, non seulement dans les sciences sociales mais aussi dans les domaines des sciences naturelles. L’étude de la génétique comportementale, lorsqu’elle est combinée aux sciences sociales, pourrait nous aider à mieux saisir le drame humain, notamment en observant la psyché des décideurs dans un état d’urgence. Cette approche est toutefois strictement évitée dans les départements de sciences sociales, tant aux États-Unis qu’en Europe, où l’idée prédominante est que tous les gens sont égaux — et donc disponibles — à volonté. Il n’y a pas si longtemps, l’obsession communiste multiethnique, multiculturelle et égalitaire avait ce Lalaland fictif à l’affiche tous les jours en Europe de l’Est et en Yougoslavie — avec des résultats catastrophiques.

En invoquant des pandémies surréalistes et fictives, ou le mythe désormais populaire de la prétendue pandémie montante du fascisme de droite, un politicien peut toujours être tentant. Il peut être utile pour réprimer toute forme d’hérésie politique. Avec l’ère du Covid, nous ne sommes plus dans le domaine de la science, mais dans le département de démonologie.

Tomislav Sunić

21/10/2024