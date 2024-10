Suspension d’un chef d’établissement catholique : une attaque de la gauche

Le 11 septembre 2024, le directeur de l’établissement scolaire Immaculée Conception à Pau, établissement privé sous contrat, a été suspendu de ses fonctions par le rectorat de Bordeaux pour une durée de trois ans, pour le motif fallacieux d’« irrégularités dans l’application du contrat d’association avec l’État, notamment quant au respect de la laïcité » à la suite d’une inspection effectuée dans l’établissement au printemps dernier, pointant entre autres : une conférence obligatoire donnée par Mgr Marc Aillet, des confessions pendant les heures de cours ou encore des ouvrages retirés des programmes d’enseignement et du centre de documentation. En clair et en résumé, les reproches concernent les « atteintes aux valeurs [dites] de la république », autrement dit, il lui est reproché d’être catholique !

Quid des écoles islamiques ?

À titre d’exemple – mais ce n’est pas le seul –, le réseau d’écoles de la confédération islamique Millî Görüs, proche des Frères musulmans, s’étend de façon exponentielle depuis 25 ans : en 2000, il y avait un seul établissement scolaire, aujourd’hui on en compte 120 !

Rappelons que, lors d’un discours au Zénith de Paris en 2010, Erdogan avait déclaré devant ses compatriotes : « Personne ne peut vous demander d’être assimilés. Pour moi, le fait de demander l’assimilation est un crime contre l’humanité… ». Et plus tard : « On ne peut pas être à la fois laïque et musulman. On est musulman ou on ne l’est pas. […] parce que c’est Allah qui est le créateur de l’islam, il est le seul souverain. »

Par ailleurs, n’oublions pas qu’Erdogan a fait des appels au djihad !

Nos gouvernants sont donc largement prévenus mais obstinément complices et maîtres d’œuvre de la destruction de notre société puisque aucune décision n’est prise pour contrer cette politique assassine.

À noter également que 70 % des écoles et des établissements scolaires hors contrat de la communauté islamique Millî Görüs se situent sur les mêmes sites que leurs mosquées, et que l’UEPM (Union européenne pour l’enseignement musulman privé), association qui gère dix groupes scolaires privés hors contrat en France, organise chaque année la finale du concours de mémorisation du Coran !

Soulignons encore que des milliers de mosquées maillent notre territoire avec bien évidemment l’aval de ceux qui nous gouvernent. Ainsi est-il mentionné dans l’article « mosquée » sur Wikipédia : « Une mosquée est plus qu’un lieu de culte ; elle sert d’institution sociale et éducative : elle peut, ainsi, être accompagnée […] d’un centre de formation, voire une université. Elle sert aussi de lieu de rencontres et d’échanges sociaux. » Et il est bien précisé que les mosquées « jouent parfois un rôle politique important lié aux jeux d’influence des gouvernements qui sponsorisent des mosquées, dans leur pays et à l’étranger ». De même sont mentionnés « les liens de certaines mosquées avec diverses formes de radicalisation [islamique, bien entendu !] ».

La volonté de table rase de la gauche bien-pensante

Cela ne suffit pas à ceux qui nous gouvernent et nous trahissent sans vergogne pour non seulement suspendre ceux qui dirigent ces écoles, mais également les fermer !

Jusqu’à quand vont-ils vouloir nous faire avaler le poison de la « laïcité » et de l’islamisation de la France, en s’attaquant impunément aux écoles catholiques qui non seulement ne portent en rien atteinte aux intérêts des élèves pas plus qu’à ceux de la nation, mais structurent la personnalité de nos jeunes de telle sorte qu’ils puissent s’assumer pleinement dans la culture française ?

Le proviseur – courageusement – a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’un recours en référé-suspension, précisant que « l’école catholique assume que son projet éducatif ne soit pas “neutre”. Il s’agit d’une proposition avec son “propre caractère”, avec ses spécificités qui sont l’expression inséparable de la liberté de l’enseignement et de la liberté de conscience ».

Eh oui, messieurs les révolutionnaires qui nous gouvernent, c’est dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dont vous êtes censés être les promoteurs !

Des paroles aux actes, pas facile d’assumer, n’est-ce pas ? Les belles âmes de la gauche bien-pensante… en plus d’être des traîtres ! Impossible de faire table rase de la chrétienté dont est imprégnée la culture française, pour y substituer le corps étranger à notre culture qu’est la culture islamiste sans provoquer un rejet : la greffe ne prendra pas, nous serons toujours les anticorps de cette maladie de la « table rase » qui vous anime.

Claude Meunier-Berthelot

03/10/2024