Émile. Les médias à la chasse aux catholiques

L’agitation médiatique a repris en marge du terrible drame ayant coûté la vie au petit Émile. Pierre Boisguilbert, contributeur régulier à Polémia, nous livre son regard sur cette séquence, marquée par le retour de ce qui ressemble fort à une chasse aux catholiques.

Une déception médiatique ?

Comme une immense déception. Les grands-parents du petit Émile sont sortis libres de leur garde à vue. On a bien senti qu’ils faisaient des coupables idéaux pour l’idéologie médiatique toujours dominante. Il ne faut pas préjuger de la suite de l’enquête mais la réaction à l’annonce volontairement sensationnaliste de la garde à vue a bien montré où voulaient se tourner les regards. Surtout vers le grand-père, patriarche viriliste parfois violent et surtout catho intégriste. Caramba, encore raté ! Pourtant, pour Libération, c’était clair : « … de nouveaux éléments alimentent […] les soupçons sur le grand-père », « un intrigant intégriste ». Tout est dit. Le procureur dans son point presse a mangé son chapeau et souligné qu’aucune charge pour l’heure n’est retenue. Pourtant, au regard de l’intitulé de la garde à vue et des commentaires de la presse, ce sont des présumés coupables qui ont été attachés au bûcher médiatique, dans l’attente du feu de la punition judiciaire, pendant 48 heures. C’est tout juste si Philippe Vedovini n’était pas un Dominici d’une nouvelle affaire Grégory. Peut-être qu’un jour il sera coupable de quelque chose mais, pour le moment, il ne l’est de rien, et on l’a traité lui et sa femme comme s’ils l’étaient de tout. On n’est pas allé jusqu’à la secte pédophile en lien avec Bétharram, mais on aurait bien aimé.

Une offensive anti-catholique ?

En fait, le petit Émile et la nature très religieuse de sa famille ont permis aux médias de retrouver l’une de leurs boussoles, la haine cathodique du catholique. Il faut dire que les médias ont perdu leurs repères. Certes il y a toujours les fachos… mais plus on en parle moins on y croit. Tout était si simple quand il n’y avait qu’un grand méchant Poutine. Maintenant, il y en a deux. Mais Trump et Poutine veulent la paix et l’Europe de la paix, elle veut la guerre. Quand on a été antimilitariste, c’est dur de devenir belliciste. L’armée, c’était pour la gauche et ses relais médiatiques un truc un peu suspect où vivaient des émules putatifs de Franco et Pinochet. Eh bien, il faut maintenant leur donner les clés de notre avenir. Mais, cette course à l’armement, c’est bon pour la planète ? Même les écolos sont pour la guerre du camp du bien. Pire, les verts sont pour le réarmement des vert-de-gris. Jamais je n’aurais pensé assister un jour à l’encouragement français au réarmement massif de l’Allemagne, la terre d’origine non des fachos mais, pire, des nazis. Bien sûr, on a une démocratie épatante et repentante à jamais… À jamais ? Et si, par les urnes comme la dernière fois, ils revenaient. Personne n’ose même l’évoquer. Les médias sont pour la guerre, et pour l’Allemagne, première puissance militaire européenne, par haine de Trump et crainte de Poutine. C’est tout de même curieux. Étrange aussi, BFM redevenue macroniste comme aux premiers jours. Quant à LCI, la chaîne de Zelensky, elle a du mal tout de même avec les bouleversements géopolitiques. Alors, tous les jours, Trump est un farfelu entouré d’incapables, et Poutine un criminel non repenti. On a compris, mais dans les faits ? Cachez cette paix que l’on ne veut pas voir, car c’est celle des méchants. Les frustrations s’accumulent pour ceux qui ont perdu leurs repères… Heureusement, il leur reste les cathos… Et les fachos ! Et facho-catho, c’est encore mieux.

Pierre Boisguilbert

28/03/2025