Sur Wikipédia, la critique de l’immigration est diabolisée : le cas Jean-Paul Gourévitch

Par Jean-Paul Gourévitch, consultant et auteur auteur de Les véritables enjeux des migrations ♦ L’étude scientifique de Jean-Paul Gourévitch pour Contribuables Associés sur le coût de l’immigration en 2023 est sortie le 24 août et a été chroniquée le jour même par plusieurs médias dont le Figmag, Cnews, VA, Europe 1, Sud-Radio… Le même jour, la page Wikipédia de Jean-Paul Gourévitch a été décapitée et remplacée par un acte d’accusation. Ce coup de force idéologique de Wikipédia pose crûment la question de la déontologie de l’information. Wikipédia est malheureusement un beau projet porté vers la connaissance universelle qui a peu à peu été pris en otage par des militants de gauche, plus intéressés par l’idéologie que la neutralité. C’est d’ailleurs pour cela qu’il est impératif de ne pas soutenir cette encyclopédie par des dons, tant l’usage qui en est fait est contraire aux intérêts de la France et de l’Europe.

Vous trouverez ci-dessous le communiqué de presse de Jean-Paul Gourévitch sur ce qui lui est arrivé, c’est édifiant. Même si Jean-Paul Gourévitch et divers contributeurs de Polémia se sont parfois affrontés – respectueusement – sur les chiffres de l’immigration, il nous a semblé important de partager ce texte avec vous.

Au bon vieux temps de la liberté de l’information

Il était une fois une encyclopédie alimentée par des volontaires, universelle, multilingue, qui avait pour objet de fournir un contenu libre, objectif et vérifiable auquel chacun pouvait collaborer pour améliorer les contenus par un processus de libre discussion.

Ce projet initialisé par Jimmy Wales en 2001 postulait la gratuité et la neutralité et était contrôlé par des administrateurs, choisis par consensus parmi les contributeurs ayant beaucoup produit. En cas de désaccord éditorial, les contributeurs devaient en discuter et trouver un accord avant toute modification. Il était également impossible de publier plus de trois contributions sur la même notice dans les mêmes 24 heures. La conservation de l’historique des contributions permettait de revenir à la version précédente.

Cette encyclopédie s’appelait Wikipédia, fonctionnait à la satisfaction générale depuis plus de 20 ans, comportait des dizaines de milliers de contributeurs et dans sa version française atteignait deux millions d’articles.

C’était hier, avant que n’arrive Chouette Bougonne.

Qui est Chouette Bougonne ?



Chouette Bougonne fait partie aujourd’hui de l’équipe des patrouilleurs de RC (Recent Changes) destinée à lutter contre le vandalisme (comportement contraire à l’encyclopédisme du projet) et à aider les débutants à améliorer leurs contributions. Mais aussi des révocateurs de Wikipédia, ceux qui permettent de supprimer d’un seul clic les modifications. Elle affirme « lutter contre la désinformation et s’opposer à la censure sur la toile. » Grâce à ses dizaines de contributions par jour, elle est devenue incontournable.

Selon Wikibuster, un blog qui dit « chercher à informer le public – les enseignants et les journalistes en particulier – sur la véritable nature de Wikipédia » elle était antérieurement connue sous le nom de Malaria 28, « s’activant systématiquement pour l’extrême gauche, et niant l’évidence, comme les sources secondaires de niveau national », (23/06/23) et imposant « sa vision des choses sur le racisme dans la police, au détour d’une annulation de contribution précédente, et sans annoncer le contenu de « sa » propre contribution…Et bien sûr sans citer de source, et en faisant un TI, formellement proscrit par les règles de Wikipédia » (03/07/2023).

La traque

Donc puisque les loups étaient entrés dans Wikipédia, Chouette Bougonne a décidé se faire les crocs. J’ai eu le privilège d’être sa première victime expiatoire le 24 août 2023.

Pourquoi moi ? Parce que, ce jour-là, plusieurs journaux et médias dont Le Figaro Magazine ont mis en valeur l’étude scientifique que je venais de publier chez Contribuables Associés sur « Le coût de l’immigration en France : recettes, dépenses, investissements, rentabilité » qui concluait à un déficit de l’immigration de 53,9 milliards d’euros. Ce déficit est supérieur aux estimations des économistes de gauche (CEPII, OCDE) qui le situent entre 4 et 36 milliards d’euros et très inférieur à ceux des économistes de droite et d’extrême-droite qui le chiffrent entre 70 milliards d’euros (Laulan) et 256 à 298 milliards d’euros (Posokhow).

C’en était trop pour Chouette Bougonne. Elle a vu rouge.

Elle a commencé par supprimer ma présentation initiale qui figurait depuis une dizaine d’années sur ma page Wikipédia :

Jean-Paul Gourévitch, né le 7 septembre 1941, est un essayiste français. Il est principalement connu pour ses travaux sur la littérature de jeunesse, l’Afrique, la Méditerranée, l’Islam et les migrations.

Elle l’a remplacé par son propre texte :

Jean-Paul Gourévitch, né le 7 septembre 1941, est un essayiste français. Il est principalement connu pour ses publications alarmistes sur le « coût » qu’engendrerait l’immigration au budget de la France, qui sont critiquées pour l’absence de rigueur scientifique et reprises par les militants d’extrême droite.

Le grand nettoyage

Cela ne lui suffisait pas. Puisque je suis principalement connu pour mes publications sur le coût de l’immigration, Il fallait supprimer de la notice tout ce qui n’entrait pas dans ce domaine. Elle a opéré 31 contributions modificatives le 24 août, réécrit ma biographie et supprimé autoritairement d’un clic toutes les rubriques qui témoignaient de mes autres travaux et qui figuraient jusque-là dans ma notice : la littérature de jeunesse, l’Afrique, la Méditerranée, l’islam et même les cocktails. La moitié de ma page. Elle ne s’en est pas cachée devant les administrateurs.

« Bonsoir, pas grand chose à dire. J’ai effectué un nettoyage sur cette page qui en avait bien besoin. Tout l’article était une forme de synthèse inédite. Visiblement cette personne est essentiellement connue pour ses publications concernant le “coût de l’immigration en France”. J’ai commencé à nettoyer la page, et ça n’est d’ailleurs pas fini, car il y a encore du boulot (cf mon bandeau de recyclage sur les sections concernant l’immigration). J’assume complètement mes modifications, et j’affirme n’avoir aucun parti pris sur le sujet. »

Le verdict

Donc, sans parti pris, elle a refait en totalité les rubriques immigration et positionnement politique en ne gardant que les éléments qui m’étaient défavorables – et que par souci de déontologie j’avais conservés – et en supprimant systématiquement tout ce qui m’était favorable dans les sources nationales. Vous trouverez sur Wikipédia la version antérieure au 24 août que vous pourrez comparer avec la version actuelle. C’est suffisamment parlant pour que je n’entre pas dans les détails. Je suis donc définitivement le chercheur préféré de l’extrême-droite et l’adepte de la théorie du Grand Remplacement alors même que j’ai publié deux ouvrages de critique scientifique sur ce sujet.

J’ai essayé de rétablir la version antérieure le 30/08. Elle l’a immédiatement révoquée le lendemain en alignant 29 contributions et en faisant état d’une « guerre d’édition ». De fait, quand plusieurs contributeurs introduisent des modifications, ils doivent d’abord s’entendre par la libre discussion avant de modifier la version. J’ai donc répondu à quelques-unes de ses contributions, mais elle a supprimé d’autorité mes réponses.

La mise à mort

Et pour que l’affaire soit définitivement réglée, elle a demandé l’expulsion pour « vandalisme » d’un contributeur qui m’avait soutenu, menacé de la même sanction une autre qui s’étonnait de son absence de déontologie en lui intimant de « ne pas s’occuper de cette affaire », et obtenu que je sois interdit de Wikipédia jusqu’au 15 septembre car je n’intervenais pas « de façon sereine ».

J’ai alors précisé que « Je souhaiterais qu’on en revienne à la version préalable aux interventions de Chouette Bougonne… Si ce n’était pas possible, je n’aurais comme autre solution que de fermer ma page ce qui serait en quelque sorte renier tout mon travail d’information que je poursuis depuis des dizaines d’années et qui a jusqu’ici été globalement respecté par Wikipédia. » Sauf que fermer une page est impossible. Ceux qui iront chercher des informations me concernant sur Wikipédia ne pourront que découvrir un acte d’accusation tronqué, instruit par une militante qui se camoufle derrière des arguties juridiques.

Certes, le principe de Wikipédia qui privilégie les sources secondaires (ce qu’on dit sur vous) aux dépens des sources primaires (ce que vous écrivez ou que vous répondez) est peu adapté aux notices biographiques. Raison de plus pour que les administrateurs soient vigilants sur la loyauté et la déontologie de l’information.

Wikipédia a été créée pour faire avancer la connaissance, pas la polémique.

Jean-Paul Gourévitch

08/09/2023