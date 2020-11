Présidentielle américaine. Vers une victoire de Trump dans le Midwest ?

Par Frédéric Eparvier, cadre dirigeant d’un grande entreprise française à caractère stratégique ♦ Si prédire la victoire de Donald Trump ou Joe Biden apparaît presque impossible tellement les projections sont serrées, il semble bien y avoir une légère inversion des tendances dans de nombreux États américains. Frédéric Eparvier, auteur de l’article Fraude, émeutes… Une élection présidentielle explosive aux États-Unis revient sur cette évolution des tendances de le Midwest.

Polémia

Les derniers sondages confirment l’inversion de tendance dans le Midwest. En effet, en ce 2 novembre, alors que les derniers sondages sont tombés cette nuit, je suis allé faire un petit tour sur le site de Trafalgar Group et les derniers résultats confirment le renversement de ces dernières semaines…

Etat Nombre de GE Trafalgar début octobre Trafalgar fin octobre Trafalgar début novembre Illinois 20 ? Biden N/A Pennsylvanie 20 Biden par 2,4% Trump par 0,8% Trump par 1,9% Ohio 18 N /A N /A Trump par 4,8% Michigan 16 Trump par 0,7% N /A Trump par 2,5% Wisconsin 10 Biden par 1,3% Biden par 0,7% N/A Floride 29 Trump par 0,04% Trump par 2,1% Trump par 2,7% Géorgie 16 Trump par 6,1% N /A N/A Caroline du Nord 15 Trump par 1,6% Trump par 2,8% Trump par 2,1 % Arizona 11 Trump par 1,4% Trump par 8% Trump par 2,5%

Voilà il ne reste plus qu’à attendre.

Et si Donald Trump remporte les gros États de la côte Est : Floride, Caroline du Nord, Géorgie… – ce qui n’est pas du tout garanti -, il sera possible de passer la nuit de mardi à mercredi à se réjouir en écoutant les journalistes de France Info, et BFM manger leur chapeau comme en 2016.

Frédéric Éparvier

03/11/2020