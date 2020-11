Lucide et courageux, affable et modéré, hommage à Jean-Marie Le Chevallier

Par Françoise Monestier, journaliste pour Présent ♦ Député européen, maire de Toulon, Jean-Marie Le Chevallier était un homme situé à la charnière de la droite classique et du Front National. Un homme qui aurait pu jouer un rôle majeur dans une Union des droites. Union impossible, il faut bien le dire, dans le climat des années 1990 et 2000.

Comme maire de Toulon Jean-Marie Le Chevallier eut à faire face à d’incessantes diffamations médiatiques et à une persécution judiciaire acharnée. Plus de 10 « affaires » furent ainsi montées par ses opposants contre lui. Affaires dont il finit par sortir vainqueur en appel ou en cassation, sauf dans un cas.

Jean-Marie Le Chevallier était un combattant lucide et courageux, en même temps qu’un homme courtois, affable et profondément modéré de tempérament. À l’occasion de sa mort, nous publions l’hommage que lui a rendu Françoise Monestier dans le Quotidien Présent.

Jean-Yves Le Gallou

Jean-Marie Le Chevallier est parti sur la pointe des pieds, terrassé par une crise cardiaque, deux jours avant la Fête des Morts sur cette terre de Vendée qu’il chérissait tant, loin du tumulte parisien.

Après des débuts en politique chez les Républicains indépendants, pour cause d’antigaullisme, le beau-frère de Jean-François Chiappe, dont il avait épousé la sœur Bianca, quitte la Bretagne et la Chambre de commerce de Rennes pour rejoindre, en 1976, Jacques Dominati (secrétaire d’Etat aux rapatriés dans le gouvernement Barre) qui fait de lui son directeur de cabinet.

Ami de Jean-Marie Le Pen, il lui offre son hospitalité ainsi qu’à Pierrette et à leurs trois filles, chassés de chez eux par l’explosion criminelle de leur appartement Villa Poirier.

En 1983, et alors qu’il était toujours proche de l’UDF, il rejoint le Front national — une première dans ce monde feutré de la droite parisienne — et devient directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen. Lors des élections européennes de 1984 qui verront l’élection de dix députés frontistes, il use de toute sa diplomatie et de son habileté auprès des italiens du MSI et des Grecs de l’Epen pour créer le groupe des Droites européennes présidé par Jean-Marie Le Pen. Pendant quinze ans, il veillera sur les finances du groupe.

En 1989, il avait publié un livre qu’Angela Merkel et Macron devraient avoir sur leur table de nuit, Immigration en Europe, attention danger.

Aux Municipales de 1995, il est le premier responsable frontiste à emporter de haute lutte une ville de plus de cent mille habitants, Toulon, gangrénée par le clientélisme et les dérives mafieuses. Lui et son épouse Cendrine, également élue, devront faire face à toute la haine de l’extrême-gauche et de la gauche mais également de la droite affairiste, opposées à la politique de préférence nationale qu’ils voulaient mettre en place et décidés à ne rien abandonner sur le plan culturel. Charlie-Hebdo mènera une sale campagne au moment de la création de la Fête de la Liberté du Livre créée « pour se libérer de la dictature de Saint-Germain des Prés ». Le quotidien Présent était, bien sûr, de la fête avec Jean Madiran, Georges-Paul Wagner ou Alain Sanders, mais également tous les auteurs et toutes les maisons d’édition qui n’étaient pas dans le vent de l’histoire politiquement correcte.

Contrairement à ce que ressassaient les médias qui daubaient sur la gestion de la ville, cette dernière fut saluée dans un rapport de la Cour régionale des Comptes qui notait que l’encours de la dette chuta de 1491 € par personne à 1382 € de 1997 à 2000. En 2010, le Conseil d’État tranchera en faveur de Jean-Marie Le Chevallier, lors d’un litige qui l’opposait à son successeur Hubert Falco. C’est tout dire.

Attaché à la défense du combat national, ce catholique traditionaliste était d’une extrême courtoisie et connaissait son histoire de France sur le bout du doigt. Nous présentons toutes nos condoléances à ses filles et à sa famille.

Françoise Monestier

03/11/2020

Source : Présent