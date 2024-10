Donald Trump en route vers la victoire ? Analyse électorale et pronostic

Dans mon précédent article sur les élections américaines pour Polémia, je vous avais laissé sur une situation vraiment partagée. Kamala Harris pouvait espérer 236 grands électeurs, tandis que Donald Trump pouvait en espérer 264, alors qu’il en faut 270 pour être élu POTUS : President of the United States. La décision de l’élection dépendait donc du seul État de Géorgie, qui en 2020 avait voté pour Joe Biden avec 49,5% des voix contre 49,2% à Donald Trump, et en 2016 en faveur de Donald Trump avec 50,5% des voix contre 45,4% à Hillary Clinton. Depuis mi-septembre la situation s’est un peu éclaircie…

Une nouvelle dynamique pour Donald Trump

Tous les observateurs, même les plus partiaux, avouent observer une dynamique en faveur du candidat républicain, à l’instar de Laurence Haïm, pourtant connue pour sa subjectivité pro-démocrate, lors du C dans l’air du 13/10/2024… Il suffit de se rappeler de ses larmes radiodiffusées (sic) lors de l’élection de Bush junior en 2001… Mais bon, il paraît qu’ils nous informent…

À ce jour, que nous apprennent les sondages : en substance que Donald Trump après avoir pris un certain retard suite au coup d’état légal du parti démocrate qui a éliminé Joe Biden en faveur de sa vice-présidente, est revenu lentement à quasi égalité entre août et septembre, et semble prendre un avantage dynamique depuis une semaine environ.

Comme le système électoral américain, est fondé sur un vote indirect de grands électeurs par État par selon le système du « winner takes all [1]» , et non au suffrage universel direct, il faut prendre les sondages État par État.

Notre dernier article donnait donc un résultat de 236 pour Kamala Harris contre 264 pour Trump, mais Kamala Harris semblait alors certaine de remporter le Wisconsin (10 grands électeurs) ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.

Quel est donc la situation à ce jour [2]:

Les États favorables à Kamala Harris

États SOLIDES en faveur de Kamala Harris (le nombre de grands électeurs est indiqué entre parenthèses après le nom de l’état) : Californie (54), Oregon (8), Illinois (19), Washington (12), Hawaï (4), Vermont (3), Connecticut (7), New Jersey (14), Delaware (3), Maryland (10), Rhodes Island (4), Massachussetts (11), District of Columbia (3), New York (28), et le Colorado (10).

Ce qui nous donne un total de grands électeurs de 191 en faveur de Kamala Harris.

États PROBABLES en faveur de Kamala Harris : Virginia (13), New Hampshire (4), New Mexico (5), Maine (2), Nebraska 2eme district (1), et le Minnesota (10) qui est l’état de Tim Waltz, le Vice-Président de Kamala Harris, et qui devait donc quand même le sécuriser pour le ticket démocrate.

Ce qui nous donne un total de grands électeurs de 226 grands électeurs en faveur de Kamala Harris (191 + 35).

Les États favorables à Donald Trump



États SOLIDES en faveur de Donald Trump : Utah (6), Idaho (4), Montana (4), Wyoming (3), North Dakota (3), South Dakota (3), Nebraska (4/5), Kansas (6), Missouri (10), Oklahoma (7), Arkansas (6), Kentucky (8) West Virginia (4), Tennessee (11), South Carolina (9), Mississipi (6), Alabama (9), la Louisiane (8), Indiana (11), Ohio (17), Iowa (6), le second district du Maine (1), la Floride (30) et l’Alaska (3).

Ce qui nous donne un total de grands électeurs de 179 grands électeurs en faveur de Donald Trump.

États PROBABLES en faveur de Donald Trump : le Texas (40).

Ce qui nous donne un total de grands électeurs de 219 en faveur de Donald Trump (179 + 40).

Les États pouvant basculer

Regardons maintenant la situation au sein de chacun des États pivots : Pennsylvanie (19), la Géorgie (16), le Michigan (15), l’Arizona (11), le Wisconsin (10), et le Nevada (6) que je présente ci-après par ordre d’importance (nombre de grands électeurs).

La Pennsylvanie (19) : Trump mène maintenant dans 7 des 9 derniers sondages, y compris chez les sondeurs plutôt classés à gauche : NY Time, Quinipiac…avec entre 0,3 et 3 points d’avance. Il y a quatre ans, à la même date, Biden avait 6 points d’avance dans les sondages mais n’avait gagné l’État qu’avec 1,2 point d’avance, tandis que Trump l’avait emporté sur Hillary Clinton avec 0,8 point d’avance, alors que les sondages promettaient l’État à Hillary Cliton avec plus de 8 points d’avance.

Avantage TRUMP

HARRIS 226 TRUMP 238 (219 + 19)

La Géorgie (16) : précédemment « too close to call », la Géorgie semble basculer en faveur de Trump. Les cinq derniers sondages (Hill Emerson, Insider, Trafalgar et Wall Street Journal, et Quinipiac) le donnent avec un avantage de 1 point à 6 points, Pour Rappel, Biden avait gagné l’Etat en 2020 avec 0,3 point d’avance, et Hillary Clinton l’avait perdu avec 5 points de retard.

Avantage Trump.

HARRIS 226 TRUMP 254 (238 + 16)

La Caroline du Nord (16) : L’avantage de Donald Trump est de plus en plus marqué avec 9 des 11 derniers sondages en sa faveur avec un avantage allant de 2 à 5 points.

Avantage Trump.

HARRIS 226 TRUMP 270 (254 + 16)

À ce stade, avec plus de 270 grands électeurs, Donald Trump serait le 47ème Président des États-Unis d’Amérique.

Le Michigan (15) : Là encore, Trump semble prendre l’avantage, avec 4 des 5 derniers sondages en sa faveur avec entre 1 et 4 points d’avance.

Avantage Trump.

HARRIS 226 TRUMP 285 (270 + 15 )

L’Arizona (11) : Sur les 8 derniers sondages, Trump mène dans 6 d’entre eux, avec un avantage allant de 1 à 5 points. Trump avait perdu cet État en 2020 sans doute du fait d’une opposition des cadres historiques du parti républicain, localement inféodés au sénateur Mc Cain, mais qui ont largement été remplacés depuis.

Petit détail, cet État étant plus à l’ouest, son résultat risque de ne pas influer sur les élections, car il arrivera sans doute une fois que les États de la côte est auront rendu leur verdict.

Avantage Trump.

HARRIS 226 TRUMP 296 (285 + 11)

Le Wisconsin (10) : Cet État précédemment promis à Kamala Harris est maintenant dans une situation d’égalité absolue avec 3 des 6 derniers sondages donnant une égalité parfaite. Sur les 3 restants, 2 sont en faveur de Kamala Harris, et 1 en faveur de Trump (Quinipiac, donc de gauche), mais avec des écarts inférieurs à 2 points. Si la moyenne reste favorable à Kamala Harris, la tendance est favorable à Trump.

Avantage Harris.

HARRIS 236 (226 + 10) TRUMP 296

Le Nevada (6) : Là aussi, la moyenne des sondages reste favorable à Kamala Harris, mais l’écart se resserre, et le dernier sondage du Wall Street Journal, donne Trump avec 6 points d’avance.

Avantage Harris.

HARRIS 242 (236 + 6) TRUMP 296

Donald Trump, en route vers la victoire

En l’état actuel des informations, Donald Trumps devrait être élu le 47ème Président des États Unis d’Amérique, à moins que tous les sondeurs américains ne soient en train de se tromper magistralement, d’un renversement de tendance totalement surprenant vu la nullité de la campagne (et de la candidate) de Kamala Harris), ou que la fraude ne renverse le cours de l’élection. Je vous ferai un point sur ce risque à l’occasion de la dernière revue pré-électorale que je vous livrerai dans une quinzaine de jours.

À bientôt.

Frédéric Éparvier

17/10/2024

Notes

[1] « Le gagnant ramasse la mise » (traduction de l’auteur).

[2] Afin d’éviter les redites, les lecteurs voudront bien se reporter à mon article du 18/09/2024 pour la méthode suivie.