Matthias Wargon veut interdire les urgences médicales aux non-vaccinés

En déclarant qu’il faudrait refuser d’accueillir aux urgences hospitalières les malades de la grippe de plus de 65 ans lorsqu’ils ne sont pas vaccinés, l’urgentiste macroniste Mathias Wargon a semé le vent… et récolté la tempête.

Jean-Yves Le Gallou

Les conséquences sans fin d’une déclaration irréfléchie

Face aux messages (légitimement) indignés émanant de beaucoup de twittos, d’autres sont venus à son secours en se parant du titre de Sachant. Ont-ils bien réfléchi au fait qu’ils promouvaient ainsi une logique qui conditionnait l’accès à un soin médical à un comportement préalable jugé conforme ? Mais alors où s’arrêtent ou non les limites de la conformité ?

Wargon veut-il aussi fermer les urgences aux victimes de coma alcoolique et les hôpitaux aux alcooliques ? Wargon veut-il interdire des soins aux drogués et aux victimes d’overdose ? Allons plus loin, Wargon veut-il fermer l’hôpital public aux accidentés de sports à risque – équitation, parachutisme, alpinisme par exemple – activités dangereuses qu’ils auraient pu sagement éviter de pratiquer ? Pourquoi aussi ne pas limiter l’accès aux soins cardiovasculaires pour les obèses souvent jugés responsables de leur état en raison de leur alimentation et de leur sédentarité ? Dans le même ordre d’idées, faut-il conditionner l’accès aux soins respiratoires aux non-fumeurs ? On peut d’ailleurs poursuivre l’idéologie wargoniste à l’infini et reprocher à certains malades du SIDA ou de MST d’être la cause de leur malheur par certaines de leurs pratiques sexuelles dangereuses.

Solidarité et responsabilité

Tout cela revient à remettre en cause le système de sécurité sociale généraliste fondé sur une double obligation : de financement d’un côté, de traitement de l’autre. Ce qui fait que les vaccinés paient pour les non-vaccinés (et réciproquement s’agissant des effets secondaires des vaccins), que les sédentaires paient pour les sportifs (et réciproquement), que les amateurs de vins paient pour les buveurs de sodas (et réciproquement), que les hypocondriaques paient pour les insouciants (et réciproquement).

Bien sûr, un autre système serait possible : celui d’une assurance privée, fondée sur des malus en fonction des comportements. C’est un peu le système américain et c’est aussi la règle pour les assurances décès. Pourquoi pas ?

Mais les cervelles de colibri des covidistes, les têtes de linotte de l’extrême centre et les thuriféraires de Big Pharma qui sont bruyamment venus au secours de Mathias Wargon ont-ils réfléchi à cela ? Non apparemment : plus facile de dénoncer chez leurs contradicteurs – comme des chiens de Pavlov – les « crétins antivax », la « méchante extrême droite » et même le vilain « antisémitisme » ! Ah le point Godwin, quelle béquille pour les demi-intelligents !

02/01/2025