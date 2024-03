« L’Europe de nos enfants » : le XIe colloque de l’Institut Iliade

Chaque année, le colloque de l’Institut Iliade est un formidable moment intellectuel, artistique et communautaire. Retrouvez ci-dessous le communiqué présentant cet événement à ne pas manquer.

Dix ans après la fondation de l’Institut Iliade au sommet du mont Olympe, nous sommes heureux d’annoncer la tenue de notre XIe colloque : « L’Europe de nos enfants – De l’héritage à l’engagement ». Comme c’est désormais une tradition, la prestigieuse Maison de la Chimie accueillera les nombreux participants de ce véritable opéra européen en plein cœur de la capitale à quelques semaines des élections européennes où la question du devenir de notre continent est centrale.

Face à cette interrogation cruciale, et fidèle aux objectifs qu’il s’est fixés depuis ses débuts, l’Institut Iliade réunira des universitaires de renom et des essayistes de divers horizons pour explorer les multiples facettes de cette notion complexe et cependant essentielle. Ainsi, la matinée sera l’occasion de revenir aux sources pérennes de l’Europe : Philippe Conrad (historien et président de l’Institut Iliade), Pierluigi Locchi (membre du pôle Études de l’Institut et spécialiste en communication institutionnelle), Olivier Battistini (maître de conférences émérite en histoire grecque et auteur), Christophe Réveillard (docteur en histoire et expert en géopolitique), Benedikt Kaiser (politologue allemand), Olivier Eichenlaub (universitaire et membre du pôle Études) et Bernard Lugan (cofondateur de l’Institut Iliade et historien africaniste) se succéderont à la tribune pour mettre en lumière la nécessité de repenser son histoire, son identité et ses frontières.

BANDE-ANNONCE : colloque ILIADE 2024

La pause méridienne sera une belle occasion de découvrir les cartes blanches artistiques et les dernières parutions de l’Institut Iliade, de rencontrer de nombreux auteurs venus pour une séance de dédicace, et de se retrouver entre Européens, reformant lors de cette journée unique une communauté européenne enracinée et volontaire face aux enjeux du futur.

L’après-midi sera résolument tournée vers l’avenir : Pierre Gentillet (avocat et enseignant), Jean-Yves Le Gallou (essayiste et fondateur du laboratoire d’idées Polémia), Lionel Rondouin (ancien élève de l’ENS, enseignant), Thibaud Gibelin (écrivain et spécialiste des relations entre la Hongrie et l’Union européenne) et Marion du Faouët (enseignante et cadre de l’Institut) interviendront successivement pour rappeler à leur auditoire la nécessité pour l’Europe de retrouver son indépendance, d’entrer en résistance contre la doxa contemporaine et de garder le regard tendu vers ce que l’Europe est intrinsèquement : la terre de nos enfants.

Après dix ans d’existence de l’Institut Iliade, ce nouveau colloque célébrera une décennie de productions intellectuelles, explorant une nouvelle fois les racines historiques, les dynamiques culturelles, mais surtout les perspectives d’avenir de l’Europe.

Informations et inscription sur institut-iliade.com